В 9:00 прибудем к гостинице, позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. С 11:00 до 17:00 будем обкатывать снежные трассы. Всего их 14 общей протяжённостью 12 км. Новички смогут взять уроки инструктора. После у вас будет свободное время, а при желании можно продолжить кататься.

Вечером поужинаем и устроим вечеринку: будет много музыки, танцев и веселья. Затем попаримся в баньке и ляжем спать.