Драйвовый горнолыжный тур 2 в 1 из Казани и Н. Челнов: курорты "Солнечной долина" и "Завьялиха"

Обкатать снежные склоны, попариться в бане, повеселиться на вечеринке и получить кадры от фотографа
Поехали с нами на Урал — 2 дня напролёт мы будем кататься на лыжах и сноуборде, наслаждаться снежными пейзажами и прокачивать своё мастерство.

Новички смогут взять уроки инструктора, а опытных райдеров
ждут хафпайп, трамплины, а также специальный скоростной склон для сноубордистов. Вечером устроим вечеринку с песнями и танцами, а ещё попаримся в бане.

С нами на горе будет фотограф, чтобы вы привезли из путешествия не только впечатления и эмоции, но и эффектные кадры.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
- Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки
- Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
- Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон)
- Шапка, перчатки, маска (балаклава)
- Носки с запасом
- Зимняя обувь
- Средства личной гигиены: банные принадлежности
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
- Термос, перекус в виде батончика
- Рюкзак/сумка

Программа тура по дням

1 день

Отправление

В 20:00 выезжаем из Казани, а в 23:00 заберём участников из Набережных Челнов. Ехать будем всю ночь.

2 день

Покоряем снежные склоны курорта «Солнечная долина»

В 9:00 прибудем к гостинице, позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. С 11:00 до 17:00 будем обкатывать снежные трассы. Всего их 14 общей протяжённостью 12 км. Новички смогут взять уроки инструктора. После у вас будет свободное время, а при желании можно продолжить кататься.

Вечером поужинаем и устроим вечеринку: будет много музыки, танцев и веселья. Затем попаримся в баньке и ляжем спать.

3 день

Курорт «Завьялиха»

После завтрака соберём вещи и поедем на горнолыжный курорт «Завьялиха». Здесь 8 трасс, их общая протяжённость — 15 км, а максимальный перепад высот — 430 м. Это любимое место среди фристайлеров Урала: есть хафпайп, трамплины, а также специальный скоростной склон для сноубордистов. Будем кататься до 15:00, а затем начнём обратный путь домой.

4 день

Возвращение домой

В 2:30 прибудем в Набережные Челны, в 5:00 — в Казань.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение13 500 ₽
1-местное размещение14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 ужин, глинтвейн
  • Трансферы из Казани и Набережных Челнов и обратно, все переезды по маршруту
  • Баня
  • Вечеринка
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Фотограф
  • Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
  • Предоставление арендного инвентаря по спец. цене при необходимости с доставкой к автобусу
  • Групповая скидка на ски-пасс
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Прокат снаряжения и инструктор
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 20:00 (тц «МЕГА»), Набережные Челны, 23:00
Завершение: Набережные Челны, 2:30, Казань, 5:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

