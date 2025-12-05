Драйвовый горнолыжный тур 2 в 1 из Казани и Н. Челнов: курорты "Солнечной долина" и "Завьялиха"
Обкатать снежные склоны, попариться в бане, повеселиться на вечеринке и получить кадры от фотографа
Поехали с нами на Урал — 2 дня напролёт мы будем кататься на лыжах и сноуборде, наслаждаться снежными пейзажами и прокачивать своё мастерство.
Новички смогут взять уроки инструктора, а опытных райдеров читать дальше
ждут хафпайп, трамплины, а также специальный скоростной склон для сноубордистов. Вечером устроим вечеринку с песнями и танцами, а ещё попаримся в бане.
С нами на горе будет фотограф, чтобы вы привезли из путешествия не только впечатления и эмоции, но и эффектные кадры.
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки - Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! - Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон) - Шапка, перчатки, маска (балаклава) - Носки с запасом - Зимняя обувь - Средства личной гигиены: банные принадлежности - Документы и деньги - Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней) - Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. - Термос, перекус в виде батончика - Рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Отправление
В 20:00 выезжаем из Казани, а в 23:00 заберём участников из Набережных Челнов. Ехать будем всю ночь.
В 9:00 прибудем к гостинице, позавтракаем и отправимся на горнолыжный курорт «Солнечная долина» в Миассе. С 11:00 до 17:00 будем обкатывать снежные трассы. Всего их 14 общей протяжённостью 12 км. Новички смогут взять уроки инструктора. После у вас будет свободное время, а при желании можно продолжить кататься.
Вечером поужинаем и устроим вечеринку: будет много музыки, танцев и веселья. Затем попаримся в баньке и ляжем спать.
3 день
Курорт «Завьялиха»
После завтрака соберём вещи и поедем на горнолыжный курорт «Завьялиха». Здесь 8 трасс, их общая протяжённость — 15 км, а максимальный перепад высот — 430 м. Это любимое место среди фристайлеров Урала: есть хафпайп, трамплины, а также специальный скоростной склон для сноубордистов. Будем кататься до 15:00, а затем начнём обратный путь домой.
4 день
Возвращение домой
В 2:30 прибудем в Набережные Челны, в 5:00 — в Казань.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
13 500 ₽
1-местное размещение
14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин, глинтвейн
Трансферы из Казани и Набережных Челнов и обратно, все переезды по маршруту
Баня
Вечеринка
Сопровождение гида-инструктора
Фотограф
Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
Предоставление арендного инвентаря по спец. цене при необходимости с доставкой к автобусу
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальше
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».