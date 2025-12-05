Мои заказы

Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани

Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Один тур — 5 дней в дружной компании, 2 горнолыжных курорта, море веселья, драйва, снега и положительных эмоций. Из Казани и Набережных Челнов мы отправимся на Южный Урал.

Вас ждёт катание
читать дальше

на трассах «Банного» и «Абзаково»: найдутся маршруты и для начинающих, и для профессионалов.

А ещё трассы для тюбинга, если вдруг вам захочется сменить лыжи и сноуборд на надувные санки и, вспомнив детство, с ветерком промчаться с горы. А после вас будут ждать вечеринка и жаркая баня — из парилки можно будет нырнуть прямо в сугроб!

Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
- Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки
- Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
- Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон)
- Шапка, перчатки, маска (балаклава)
- Носки с запасом
- Зимняя обувь
- Средства личной гигиены: банные принадлежности
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
- Термос, перекус в виде батончика
- Рюкзак/сумка

Программа тура по дням

1 день

Отправление

В 19:00 выезжаем из Казани, а в 23:00 заберём участников из Набережных Челнов. Ехать будем всю ночь.

2 день

Горнолыжный курорт «Банное»

В 10:30 прибудем на курорт, позавтракаем и с 12:00 до 16:00 будем катать на склонах «Банного». Здесь 7 горнолыжных трасс разной сложности, их общая длина около 2500 м, а перепад высот — 450 м. Потом поужинаем и устроим вечеринку: будет много музыки, танцев и веселья. Затем попаримся в баньке и ляжем спать.

Горнолыжный курорт «Банное»Горнолыжный курорт «Банное»
3 день

Покоряем склоны «Абзаково»

После завтрака поедем на горнолыжный курорт «Абзаково». До 18:00 будем обкатывать склоны, фотографироваться и наслаждаться активным отдыхом. Желающие смогут позаниматься с инструктором и прокачать своё мастерство. Вечером вас ждут вкусный ужин и баня.

Покоряем склоны «Абзаково»Покоряем склоны «Абзаково»
4 день

Продолжаем кататься

Встанем в 8:00, позавтракаем и вновь отправимся кататься на снежных трассах «Абзаково». В 17:00 начнём обратный путь. Нам снова предстоит ночной переезд.

Продолжаем кататьсяПродолжаем кататься
5 день

Возвращение домой

В 2:30 прибудем в Набережные Челны, в 5:00 — в Казань.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение18 900 ₽
1-местное размещение19 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 ужина и глинтвейн
  • Трансферы из Казани и обратно
  • Вечеринка
  • Жаркая баня с прямым доступом в сугробы
  • Сопровождение гида и фотографа
  • Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
  • Предоставление арендного инвентаря по спец. цене при необходимости с доставкой к автобусу
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани или Набережных Челнов и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Ски-пасс
  • Прокат снаряжения и инструктор
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
Завершение: Набережные Челны, 2:30, Казань, 5:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Начало: В 18:30 сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мега»...
5 дек в 18:30
19 дек в 18:30
14 900 ₽ за человека
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осенне-весенний тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
от 21 170 ₽ за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 7884 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани