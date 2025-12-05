Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Один тур — 5 дней в дружной компании, 2 горнолыжных курорта, море веселья, драйва, снега и положительных эмоций. Из Казани и Набережных Челнов мы отправимся на Южный Урал.
на трассах «Банного» и «Абзаково»: найдутся маршруты и для начинающих, и для профессионалов.
А ещё трассы для тюбинга, если вдруг вам захочется сменить лыжи и сноуборд на надувные санки и, вспомнив детство, с ветерком промчаться с горы. А после вас будут ждать вечеринка и жаркая баня — из парилки можно будет нырнуть прямо в сугроб!
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки - Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! - Термобельё/Свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон) - Шапка, перчатки, маска (балаклава) - Носки с запасом - Зимняя обувь - Средства личной гигиены: банные принадлежности - Документы и деньги - Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней) - Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. - Термос, перекус в виде батончика - Рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Отправление
В 19:00 выезжаем из Казани, а в 23:00 заберём участников из Набережных Челнов. Ехать будем всю ночь.
2 день
Горнолыжный курорт «Банное»
В 10:30 прибудем на курорт, позавтракаем и с 12:00 до 16:00 будем катать на склонах «Банного». Здесь 7 горнолыжных трасс разной сложности, их общая длина около 2500 м, а перепад высот — 450 м. Потом поужинаем и устроим вечеринку: будет много музыки, танцев и веселья. Затем попаримся в баньке и ляжем спать.
3 день
Покоряем склоны «Абзаково»
После завтрака поедем на горнолыжный курорт «Абзаково». До 18:00 будем обкатывать склоны, фотографироваться и наслаждаться активным отдыхом. Желающие смогут позаниматься с инструктором и прокачать своё мастерство. Вечером вас ждут вкусный ужин и баня.
4 день
Продолжаем кататься
Встанем в 8:00, позавтракаем и вновь отправимся кататься на снежных трассах «Абзаково». В 17:00 начнём обратный путь. Нам снова предстоит ночной переезд.
5 день
Возвращение домой
В 2:30 прибудем в Набережные Челны, в 5:00 — в Казань.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное размещение
18 900 ₽
1-местное размещение
19 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
3 завтрака, 2 ужина и глинтвейн
Трансферы из Казани и обратно
Вечеринка
Жаркая баня с прямым доступом в сугробы
Сопровождение гида и фотографа
Страховка на ГЛЦ (при покупке ски-пасса) и страховка в автобусе
Предоставление арендного инвентаря по спец. цене при необходимости с доставкой к автобусу
Что не входит в цену
Билеты до Казани или Набережных Челнов и обратно в ваш город
Питание вне программы
Ски-пасс
Прокат снаряжения и инструктор
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
Завершение: Набережные Челны, 2:30, Казань, 5:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 88 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».