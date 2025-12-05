читать дальше

на трассах «Банного» и «Абзаково»: найдутся маршруты и для начинающих, и для профессионалов.



А ещё трассы для тюбинга, если вдруг вам захочется сменить лыжи и сноуборд на надувные санки и, вспомнив детство, с ветерком промчаться с горы. А после вас будут ждать вечеринка и жаркая баня — из парилки можно будет нырнуть прямо в сугроб!