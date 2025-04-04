Богатства Поволжья: обзорный тур по Казани, Чебоксарам и окрестностям
Увидеть ключевые локации столиц Татарстана и Чувашии и попробовать местные блюда
Начало: Казань, ж/д вокзал, 8:00 и 10:50
«Рассмотрим мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Спасскую башню, Президентский дворец и башню Сююмбике»
4 апр в 08:00
1 мая в 08:00
40 130 ₽ за человека
Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы
Посетить столицу, уезды и остров-град, удивиться сплетенью культур, зайти в дома Шишкина и Цветаевой
Начало: Ж/д вокзал Казани, скульптура «Белые барсы», 11:00
«Вы побываете в Старо-Татарской слободе и на площади Свободы, увидите древние улочки с соборами, монастырями и храмами, дворец Земледельцев, набережную, спортивные объекты Универсиады-2013»
55 700 ₽ за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«Сегодня вы увидите самый роскошный особняк Казани»
7 июл в 13:00
37 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дворцы, замки и особняки»
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