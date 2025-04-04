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1 чел. По популярности На автобусе 3 дня Богатства Поволжья: обзорный тур по Казани, Чебоксарам и окрестностям Увидеть ключевые локации столиц Татарстана и Чувашии и попробовать местные блюда Начало: Казань, ж/д вокзал, 8:00 и 10:50 «Рассмотрим мечеть Кул Шариф, Благовещенский собор, Спасскую башню, Президентский дворец и башню Сююмбике» 40 130 ₽ за человека На автобусе 5 дней Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы Посетить столицу, уезды и остров-град, удивиться сплетенью культур, зайти в дома Шишкина и Цветаевой Начало: Ж/д вокзал Казани, скульптура «Белые барсы», 11:00 «Вы побываете в Старо-Татарской слободе и на площади Свободы, увидите древние улочки с соборами, монастырями и храмами, дворец Земледельцев, набережную, спортивные объекты Универсиады-2013» 55 700 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 5 дней Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня «Сегодня вы увидите самый роскошный особняк Казани» 37 000 ₽ за человека Все туры Казани

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