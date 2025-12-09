Мои заказы

Дом Витберга – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Витберга» в Кирове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, исследуя купеческие усадьбы, гимназии и памятники с профессиональным гидом
Начало: На улице Карла Маркса
11 дек в 10:00
16 дек в 10:00
6750 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Дом Витберга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Киров: путешествие во времени
  2. Влюбиться в Киров за 2 часа
  3. С гидом-историком - по Спасской улице Кирова
Какие места ещё посмотреть в Кирове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Спасский Собор
  2. Самое главное
  3. Собор Александра Невского
  4. Набережная
  5. Александровский сад
  6. Театральная площадь
  7. Музей истории шоколада Криолло
Сколько стоит экскурсия по Кирову в декабре 2025
Сейчас в Кирове в категории "Дом Витберга" можно забронировать 3 экскурсии от 3999 до 6750. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2025 год по теме «Дом Витберга», 49 ⭐ отзывов, цены от 3999₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль