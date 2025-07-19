Мои заказы

Свято-Серафимовский собор – экскурсии в Кирове

Найдено 5 экскурсий в категории «Свято-Серафимовский собор» в Кирове, цены от 3800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
Пешая
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческим и красивым уголкам Кирова
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
13 дек в 13:00
14 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Дарья, вы молодец! Очень живо и интересно. Однозначно рекомендую.
  • М
    Михаил
    4 ноября 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом! Дарья невероятно тепло и интерсно рассказала о городе. Показала много необычного, чего не узнаешь из сайтов о достопримечательностях города. Очень рекомендую!
  • З
    Зотова
    8 сентября 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Добрый день. Были на экскурсии 7 сентября, которую нам провела Дарья. Все очень понравилось, 2 часа пролетели как один миг. На все наши дополнительные вопросы у Даши были очень развернутые ответы. Мы очень рады, что есть такие профессиональные молодые экскурсоводы!!!
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Мы с подругой действительно влюбились в Киров за два часа! 😁 Наш экскурсовод Дарья провела такой уютный и интересный маршрут,
    читать дальше

    прямо как для хороших друзей. У неё прекрасный голос и богатый словарный запас - она рассказывает настолько красиво и интересно, что слушаешь, затаив дыхание. Очень-очень советую! ❤️

    
  • Г
    Граб
    1 сентября 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Приезжали из Нижнего погулять, взяли экскурсию с Дарьей, всё понравилось, гуляли неспеша по старому городу, рассказ был интересный и всем рекомендую посмотреть город с помощью Дарьи
  • S
    Skrepka77@yandex.ru
    20 августа 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Информационно, доступно! 2 часа пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем!!!!
  • Н
    Наталья
    27 июля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Экскурсия очень понравилась. Весело, бодро, объёмно) Дарья, спасибо
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Влюбились в Вятку мы ещё до экскурсии с Дарьей, но однозначно наши чувства после экскурсии только окрепли. Дарья - прекрасный
    читать дальше

    рассказчик. Экскурсия проходила в довольно быстром темпе, информации много, но она подана очень грамотно и интересно. Вопросов у нас обычно по ходу экскурсий возникает много, но Дарья на все вопросы отвечала очень любезно и грамотно. В конце экскурсии Дарья сообщила, что она не профессиональный гид, чем очень нас удивила. Это была одна из лучших экскурсий, которые мы прослушали от гидов Tripster. Однозначно рекомендуем.

  • О
    Ольга
    15 июня 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Маршрут экскурсии и рассказ о местах, которые мы посетили позволил за 2 часа узнать много интересного о городе.
    Экскурсия затрагивает важные исторические и просто интересные факты из жизни города и края.
    Дарья ответила на все вопросы.
    Спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии, которую провела для нас Дарья. У нас собралась отличная компания: местные жители из Кирова
    читать дальше

    и гости из Подмосковья. И всем нам было безумно интересно слушать Дарью. Она рассказывала захватывающие истории, делилась интересными фактами и легендами о достопримечательностях нашего красивого города.
    Время пролетело незаметно) Погода была чудесная, настроение у всех отличное, в общем, все сложилось идеально. Хочу от всей души порекомендовать Дарью как гида! Она действительно увлечена своим делом и умеет заразить этой любовью к городу и его истории.
    Дарья, спасибо Вам большое за прекрасную экскурсию! С нетерпением ждем новых маршрутов и интересных рассказов)

    
  • А
    Анастасия
    6 мая 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Отличная экскурсия. Все очень понравилось, время пролетело незаметно, было очень интересно и познавательно. Спасибо большое Дарье за экскурсию!
  • М
    Мария
    23 апреля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    В своём соло-путешествии в Киров в первый день поездки решила взять эту экскурсию, чтобы у меня сложилось общее впечатление о
    читать дальше

    городе, в котором я гостья, кратко узнать его историю и обозначить для себя наиболее интересные места, которые я бы хотела посетить в оставшиеся дни. С Дарьей время экскурсии пролетело незаметно. Информация была рассказана просто и интересно. Дарья показала историческую часть Кирова, рассказала историю зданий города, его жителей в комфортном варианте прогулки по городу. Экскурсия мне понравилась и как будто хотелось узнать еще больше информации, если бы время экскурсии было длиннее. Спасибо за впечатления!

  • Т
    Татьяна
    15 апреля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья прекрасный экскурсовод. Два часа в непогоду прошли на одном дыхании. Всем рекомендуем.
  • А
    Ася
    13 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Мне очень понравилась экскурсия с Дарьей. Даша - очень милая, приятная девушка, интересный рассказчик!
    2 часа с ней пролетели незаметно)) сама экскурсия оказалось очень познавательной для меня. Я в Кирове была впервые и узнала очень много интересного)
    100%ный рекомендасьон!
  • Е
    Екатерина
    5 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Отличная экскурсия. Подойдет тем кто в городе первый раз и тем кто уже был.
    Маршрут составлен хорошо. Темы разнообразные. В зимнее время просьба для улучшения придумать 10 минут на перерыв для чаепития. Нам повезло у нас он был)
    Все здорово спасибо!
    
  • L
    Leonid
    3 февраля 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Дарья -молодец!
    Прекрасная экскурсия в свободном формате.
    С отступлениями, шутками и обсуждениями.
    Два часа пролетели незаметно!
  • Е
    Елена
    14 января 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Экскурсия понравилась, материал подавался профессионально, с хорошим соотношением серьезного материала и уместного легкого юмора, удачно подобраны объекты для показа. Дарья умеет корректно общаться с экскурсантами, четко выдерживает график экскурсии, ориентируется в материале. Очень рекомендуем!
  • N
    Nataliya
    7 января 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Были в Кирове большой компанией-9 человек разного возраста от 12 до 73лет, заказали экскурсию у Дарьи и остались очень довольны.
    читать дальше

    Материал оказался интересен и взрослым и подросткам, экскурсия достаточно динамичная, поэтому замерзнуть не успели. Действительно, город очень понравился и захотелось вернуться в Киров еще раз летом, чтобы заглянуть в храмы и музеи о которых был рассказ, но посетить которые не удалось из-за краткосрочного пребывания в Кирове.

  • А
    Арина
    2 января 2025
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Отличная экскурсия. Дарья очень приятная девушка и хороший рассказчик: нет лишних, перегруженных фактами историй. Скорее это интересный рассказ о городе,
    читать дальше

    который становится симпатичным и понятным за эти два часа. Я бы только порекомендовала делать какую нибудь остановку на чай в середине экскурсии:))

    
  • Н
    Наталья
    20 декабря 2024
    Влюбиться в Киров за 2 часа
    Благодарим Дарью за прекрасную экскурсию! Очень интересно и информативно! Мы действительно влюбились в Киров! Очень хочется вернуться еще!

