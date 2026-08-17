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гуляя по его исторической части. Даже переменчивая ноябрьская погода с ветром и осадками разной интенсивности не испортила впечатление, захотелось обязательно вернуться весной или летом, чтобы продолжить знакомство с городом. Экскурсия была очень интересной и познавательной! Ольга - замечательный экскурсовод, абсолютный профессионал своего дела, досконально и глубоко знающий историю не только города, но и всего края. Кроме этого она ещё и очень приятный, душевный человек, очень внимательный и небезразличный к своим туристам: заметив, что мы слегка озябли, предложила зайти по пути в уютную столовую и согреться. Мы, конечно же, с радостью согласились)



С большим удовольствием рекомендуем побывать на данной экскурсии с Ольгой Пляскиной!