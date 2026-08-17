Фотопрогулка
до 8 чел.
Обзорная экскурсия от Кирова до Вятки
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Расписание: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Сегодня в 08:00
29 авг в 08:00
4650 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киров - Вятка - Хлынов: три имени, одна судьба
От новгородских пиратов и вечевой республики до купеческих особняков и советского наследия
«Отсюда хорошо представить, как менялась панорама: деревянный Хлынов, купеческие особняки, советские кварталы»
Завтра в 09:00
29 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
-
70%
Квест
до 10 чел.
Тайны старой Вятки: квест по Кирову без гида
Самостоятельно изучить исторический центр и узнать город с той стороны, о которой обычно не говорят
Начало: У Вятского художественного музея
«Панорама парка имени Кирова, где становится ясно, на скольки холмах стоит город»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
от 297 ₽
990 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсию провела гид - Лариса Алексеевна. Очень интересно рассказала об истории города, мы узнали кучу информации, и все это в неформальной обстановке приятной прогулки.
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неплохая, но несколько сумбурная экскурсия
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А
Ольга прекрасный экскурсовод, которая знает и любит свой город. От экскурсии получили огромное удовольствие. Очень рекомендую.
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Ю
В Кирове бывала не один раз. Но в исторической части города побывала только сейчас. Спасибо экскурсоводу Кире за интересный, содержательный
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Ю
Очень понравилась обзорная экскурсия "От Кирова до Вятки" с Ольгой Пляскиной! В течение 2-х часов постепенно погружались в историю города,
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Б
Нам показали исторический центр, очень интересно рассказали обо всём. Нас было 4-о, очень остались довольны! Рекомендую экскурсовода!
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Э
Нам показали исторический центр, очень интересно рассказали обо всём. Нас было 4-о, очень остались довольны! Рекомендую экскурсовода!
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Э
Нам показали исторический центр, очень интересно рассказали обо всём. Нас было 4-о, очень остались довольны! Рекомендую экскурсовода!
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И
Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Ольга очень комфортный экскурсовод, прекрасный рассказчик с глубоким пониманием истории края!
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Е
Понравилось все, узнала много нового, интересный формат, рекомендую.
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Всего 37 отзывов в Кирове в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Панорамы»
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