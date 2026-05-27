Хлынов, Вятка, Киров — не переименования, а три разных характера. Мы покажем, как один город умещал речных разбойников, вольное вече и ссыльных интеллигентов. Расскажем, почему историки спорят о происхождении названий, как купцы строили «вятские чудеса» и где в городе прячется древний кремль. А ещё научим считывать все три эпохи в городской среде.

Описание экскурсии

Театральная площадь

Современное лицо Кирова. Отсюда начинаем разговор о том, как город пришёл к своему нынешнему имени и что осталось от советского периода.

Особняк купца Т. Ф. Булычёва

«Вятское чудо» — одно из самых необычных зданий города. Причудливое, богатое, с характером.

Александровский сад

Один из старейших парков города. Вид на реку и разговор о том, как природный ландшафт диктовал жизнь Вятке — от торговых путей до городских нравов.

Набережная Грина и смотровая площадка

Отсюда хорошо представить, как менялась панорама: деревянный Хлынов, купеческие особняки, советские кварталы.

Успенский Трифонов мужской монастырь

Ключ к древнему Хлынову. Место, где город стоял ещё в средневековье. Религия, власть и вятская вольница — всё здесь.

Свято-Серафимовский собор

Более поздняя архитектура, другой стиль, другая вера. Обсудим, как менялось церковное лицо города от старых времён к новым.

Вы узнаете

Почему Киров — это сразу три разных города

Кто основал Вятку и что такое Вятская республика

Чем прославились вятчане и откуда взялось имя «Хлынов»

Что значит фраза «нет ничего темнее судьбы Вятки»

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.