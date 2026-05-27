Киров - Вятка - Хлынов: три имени, одна судьба

От новгородских пиратов и вечевой республики до купеческих особняков и советского наследия
Хлынов, Вятка, Киров — не переименования, а три разных характера. Мы покажем, как один город умещал речных разбойников, вольное вече и ссыльных интеллигентов.

Расскажем, почему историки спорят о происхождении названий, как купцы строили «вятские чудеса» и где в городе прячется древний кремль. А ещё научим считывать все три эпохи в городской среде.
Описание экскурсии

Театральная площадь

Современное лицо Кирова. Отсюда начинаем разговор о том, как город пришёл к своему нынешнему имени и что осталось от советского периода.

Особняк купца Т. Ф. Булычёва

«Вятское чудо» — одно из самых необычных зданий города. Причудливое, богатое, с характером.

Александровский сад

Один из старейших парков города. Вид на реку и разговор о том, как природный ландшафт диктовал жизнь Вятке — от торговых путей до городских нравов.

Набережная Грина и смотровая площадка

Отсюда хорошо представить, как менялась панорама: деревянный Хлынов, купеческие особняки, советские кварталы.

Успенский Трифонов мужской монастырь

Ключ к древнему Хлынову. Место, где город стоял ещё в средневековье. Религия, власть и вятская вольница — всё здесь.

Свято-Серафимовский собор

Более поздняя архитектура, другой стиль, другая вера. Обсудим, как менялось церковное лицо города от старых времён к новым.

Вы узнаете

  • Почему Киров — это сразу три разных города
  • Кто основал Вятку и что такое Вятская республика
  • Чем прославились вятчане и откуда взялось имя «Хлынов»
  • Что значит фраза «нет ничего темнее судьбы Вятки»

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — Организатор в Кирове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!

