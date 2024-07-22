7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
11 340₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Киров: путешествие во времени
Погулять по старым улочкам Вятки и прикоснуться к городским историям на обзорной экскурсии
Начало: На Театральной площади
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
«Тематический парк «Динозавры на Вятке» — место, где можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и узнать много нового о динозаврах»
Завтра в 00:30
8 окт в 00:00
1180010 620₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 июля 2024Были на экскурсии с Константином в Пижемском заказнике, получили огромное удовольствие! Можно сказать, получился целый поход с увлекательными историями:-), знакомство
- ААнна23 июля 2023Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
- ККонстатин19 июля 2023Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Парки»
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