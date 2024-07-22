Экскурсии по паркам Кирова

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Кирове, цены от 5 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пешая
Конные прогулки
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
11 340 за всё до 10 чел.
Киров: путешествие во времени
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Киров: путешествие во времени
Погулять по старым улочкам Вятки и прикоснуться к городским историям на обзорной экскурсии
Начало: На Театральной площади
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
На машине
скидка
10%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Котельнич - к природным памятникам и динозаврам
Индивидуальная экскурсия по Кирову: Жуковлянские валуны и парк «Динозавры на Вятке». Пеший маршрут и трансфер на автомобиле
Начало: На Театральной площади
«Тематический парк «Динозавры на Вятке» — место, где можно насладиться прогулкой на свежем воздухе и узнать много нового о динозаврах»
Завтра в 00:30
8 окт в 00:00
1180010 620 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Были на экскурсии с Константином в Пижемском заказнике, получили огромное удовольствие! Можно сказать, получился целый поход с увлекательными историями:-), знакомство
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    с марийским эпосом, посещение водопада и купание в нем. . всё просто здорово! Отдельное спасибо Константину за организацию трансфера из Кирова и обратно, т к мы были без машины. Очень хочется посетить эти места ещё раз!

  • А
    Анна
    23 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
  • К
    Констатин
    19 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Парки»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кирову в октябре 2024
Сейчас в Кирове в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 11 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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