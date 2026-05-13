Подростки старой Вятки: тогда и сейчас

Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
На этой прогулке по центру Кирова — старой Вятки — мы изучим жизнь молодых людей 19 — начала 20 века. Вас ждёт разговор о взрослении, выборе пути и поиске себя.

Какими были подростки позапрошлого века? О чём они мечтали, против чего бунтовали, чего боялись и как искали своё место в жизни? Узнаете на экскурсии!
Описание квеста

Бывшая старообрядческая молельня купца Зонова

Сегодня здесь находится Детская филармония, а когда-то это место было важным центром старообрядческой общины. Поговорим о строгом воспитании, семейных традициях и о том, как молодые люди искали свободу внутри закрытого мира.

Готический особняк Тихона Булычёва

Один из самых необычных домов Вятки, принадлежавший богатому пароходному магнату. Вы узнаете, как жили дети состоятельных семей и какие ожидания общество возлагало на молодёжь того времени.

Дом купца Козьмы Лаптева

История купеческой семьи поможет поговорить о карьере, семейном деле и ответственности, которая ложилась на подростков ещё до совершеннолетия.

Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина

Здесь обсудим, как литература и образование влияли на взгляды молодых людей и почему многие идеи 19 века до сих пор звучат удивительно современно.

Дом семьи Зоновых

Ещё одна остановка, связанная с известной купеческой династией. Вы увидите, как были устроены быт, воспитание и повседневная жизнь подростков в дореволюционной Вятке.

Мастерская Виктора Васнецова

Поговорим о таланте, поиске себя и первых шагах к успеху. Вы узнаете, каким был юный Васнецов и как увлечение рисованием превратилось в дело всей жизни.

Площадь Александро-Невского собора

Сегодня собора здесь уже нет, но место продолжает хранить память о прошлом. Обсудим, как менялся город вместе с эпохой и почему молодёжь часто становится главным двигателем перемен.

Экскурсия построена в интерактивном формате: на остановках участники будут выполнять задания, разгадывать, считать, придумывать и искать ответы вместе. Получится не просто прогулка по историческому центру, а настоящее исследование — с элементами квеста и тренинга.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Детской филармонии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Кирове
Провела экскурсии для 91 туриста
Мои экскурсии — маленькие спектакли под открытым небом. Здесь нет скучного пересказа дат и событий. Есть квесты, загадки, неожиданные факты, а ещё — уникальные куклы, реквизит и театрализованный сюжет. Вовлекаются
все: от младших школьников до самых серьёзных взрослых. Киров — город мой родной. Я болтаю с ним порой О писателях, о слове, О театре и улове. Вятка дарит тайну мне, Расскажу её тебе, И мой город расцветёт, Мудрость, силу обретёт!

