Какими были подростки позапрошлого века? О чём они мечтали, против чего бунтовали, чего боялись и как искали своё место в жизни? Узнаете на экскурсии!
Описание квеста
Бывшая старообрядческая молельня купца Зонова
Сегодня здесь находится Детская филармония, а когда-то это место было важным центром старообрядческой общины. Поговорим о строгом воспитании, семейных традициях и о том, как молодые люди искали свободу внутри закрытого мира.
Готический особняк Тихона Булычёва
Один из самых необычных домов Вятки, принадлежавший богатому пароходному магнату. Вы узнаете, как жили дети состоятельных семей и какие ожидания общество возлагало на молодёжь того времени.
Дом купца Козьмы Лаптева
История купеческой семьи поможет поговорить о карьере, семейном деле и ответственности, которая ложилась на подростков ещё до совершеннолетия.
Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина
Здесь обсудим, как литература и образование влияли на взгляды молодых людей и почему многие идеи 19 века до сих пор звучат удивительно современно.
Дом семьи Зоновых
Ещё одна остановка, связанная с известной купеческой династией. Вы увидите, как были устроены быт, воспитание и повседневная жизнь подростков в дореволюционной Вятке.
Мастерская Виктора Васнецова
Поговорим о таланте, поиске себя и первых шагах к успеху. Вы узнаете, каким был юный Васнецов и как увлечение рисованием превратилось в дело всей жизни.
Площадь Александро-Невского собора
Сегодня собора здесь уже нет, но место продолжает хранить память о прошлом. Обсудим, как менялся город вместе с эпохой и почему молодёжь часто становится главным двигателем перемен.
Экскурсия построена в интерактивном формате: на остановках участники будут выполнять задания, разгадывать, считать, придумывать и искать ответы вместе. Получится не просто прогулка по историческому центру, а настоящее исследование — с элементами квеста и тренинга.