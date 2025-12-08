читать дальше

и с явным желанием познакомится поближе)) Это уже как-то настроило на самый позитивный лад))

Станислав, профессиональный художник, чьи работы можно увидеть тут же, провел нам мастер-класс - получилось создать собственное северное сияние)). Вроде ничего сложного - раскрасить детальки, но маленькие нюансы от профессионала и ты действительно обращаешь внимание на то, как должен падать свет на ёлки или как сделать более объемной юрту… Даже захотелось записать в кружок по рисованию))

Лариса познакомила нас с творчеством Станислава, рассказала про то как рождались картины, как природа прекрасного севера дарила вдохновение… Очень интересно "заглянуть" в мысли художника…

Также в пространстве есть картины других авторов, вдохновленный русским севером. Получилась небольшая по очень интересная экскурсия по работам/выставке.

Дальше Лариса рассказала нам про коллекцию минералов, находящихся здесь же, - уже вроде и видели эти "горящие" камни, а каждый раз - волшебно))

В итоге ушли не только с новыми знаниями, позитивными эмоциями, но и магнитиками, созданными своими руками!)

Ларисе, Станиславу и Никонору - всего самого доброго и с надеждой на будущую встречу! (из Москвы и Белгорода)