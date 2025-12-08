Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья8 декабря 2025Очень душевный мастер-класс и экскурсия в мир творчества! Наилучшие рекомендации и пожелания!
- ААбрамова16 ноября 2025Невероятно интересные рассказы
- ЕЕлена15 ноября 2025Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем все очень понравилось:) много
- ККатеринкина9 ноября 2025Были с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересно, особенно когда погас свет
- ЕЕлена6 августа 2025Экскурсия очень понравилась, необычная, познавательная, с изюминкой. Очень приятные люди Лариса с мужем -художником, увлеченные, любящие свой край и знающие много интересного про него. Очень приятная,добрая и красивая собачка придает дополнительное удовольствие!
- ЛЛариса23 июля 2025Всё просто великолепно, огромное спасибо Оксане, замечательный маршрут, море интересной информации. Отличный гид и просто хороший человек которому не безразличны люди.
- ААнатолий14 июля 2025Оксана замечательный и профессиональный экскурсовод с богатым практическим опытом путешествий и экскурсий по всей Мурманской области. Ей удалось показать нам
- ВВлад28 июня 2025Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию! Оксана - профессионал своего дела, много знает, очень любит свое дело, подстроилась под наш ритм и малую подготовленность к пешим маршрутам. Экскурсия - очень интересная, рекомендую всем!
- SStephane18 июня 2025Un grand merci a oksana notre guide.
Les enfants et moi meme avons aimer.
Отличный день, очень добрый гид, который познакомил нас с некоторыми очень красивыми местами
- ААлександра28 мая 2025Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
- ЕЕлена10 мая 2025Несмотря на то, что Арт центр - совсем небольшой, мы получили огромное удовольствие и море положительных эмоций. Взгляд художника на
- ННаталья24 апреля 2025Большое спасибо Ларисе, Станиславу и Никонору за общение, рассказы, мастер-класс!
Никонор, очаровательный пёс и полноправный член семьи (очевидно)), встретил радостным лаем
- ООльга3 апреля 2025Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
- ООльга1 апреля 2025На экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначно повезло! Приятно иметь дело
- ТТатьяна27 марта 2025Замечательная экскурсия: познавательно, интересно, необычно! Радушный приём, однозначно всем рекомендуем!!!!
- ААнастасия26 марта 2025Очень интересная, познавательная получилась у нас прогулка! Фото сделанные нашим экскурсоводом просто 🔥! Нам все понравилось. Спасибо огромное.
- ААнна5 марта 2025Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
- ААндрей5 марта 2025Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
- ААнна4 марта 2025Было познавательно и увлекательно)
- ААлёна9 февраля 2025Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
