Мои заказы

Женский монастырь за Полярным кругом – экскурсии в Кировске

Найдено 4 экскурсии в категории «Женский монастырь за Полярным кругом» в Кировске, цены от 1500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Хибины на снегоступах - из Кировска
На снегоступах
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Апатиты: магия минералов в арт-центре
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
Апатиты: магия минералов в арт-центре - уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1500 ₽ за человека
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2.5 часа
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Очень душевный мастер-класс и экскурсия в мир творчества! Наилучшие рекомендации и пожелания!
  • А
    Абрамова
    16 ноября 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Невероятно интересные рассказы
    Невероятно интересные рассказыНевероятно интересные рассказыНевероятно интересные рассказы
  • Е
    Елена
    15 ноября 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем все очень понравилось:) много
    читать дальше

    интересного про камни узнали и не только.
    Ходили без снегоступов, но погода пока не для них была:)
    Отдельное спасибо Глебу за классные фото!

    Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем
  • К
    Катеринкина
    9 ноября 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Были с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересно, особенно когда погас свет
    читать дальше

    и минералы явили свою скрытую красоту. Экскурсия очень интересная и отличный мастер-класс по созданию собственных магнитиков и фото-зона с дракаром викингов. Всё просто супер! Всем рекомендую эту экскурсию и спасибо организаторам!
    Светлана. Москва. 2025 год.

    Были с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересноБыли с семьёй на этой замечательной экскурсии в июле 2025 года. Это было шикарно! Очень интересно
  • Е
    Елена
    6 августа 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Экскурсия очень понравилась, необычная, познавательная, с изюминкой. Очень приятные люди Лариса с мужем -художником, увлеченные, любящие свой край и знающие много интересного про него. Очень приятная,добрая и красивая собачка придает дополнительное удовольствие!
  • Л
    Лариса
    23 июля 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Всё просто великолепно, огромное спасибо Оксане, замечательный маршрут, море интересной информации. Отличный гид и просто хороший человек которому не безразличны люди.
    Всё просто великолепно, огромное спасибо Оксане, замечательный маршрут, море интересной информации. Отличный гид и просто хороший
  • А
    Анатолий
    14 июля 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Оксана замечательный и профессиональный экскурсовод с богатым практическим опытом путешествий и экскурсий по всей Мурманской области. Ей удалось показать нам
    читать дальше

    самые интересные места района Кандалакши - знаменитый Колвицкий порог-водопад, залив Белого моря в Лувеньге, ну и кульминация - прогулка по тропе по красивейшему горному парку к г. Волосная. Нам всё очень понравилось. Экскурсовода с такими обширными знаниями мы ещё не встречали. Просто молодец.

  • В
    Влад
    28 июня 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию! Оксана - профессионал своего дела, много знает, очень любит свое дело, подстроилась под наш ритм и малую подготовленность к пешим маршрутам. Экскурсия - очень интересная, рекомендую всем!
  • S
    Stephane
    18 июня 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Un grand merci a oksana notre guide.
    Les enfants et moi meme avons aimer.

    Отличный день, очень добрый гид, который познакомил нас с некоторыми очень красивыми местами
  • А
    Александра
    28 мая 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все заявленные в описании экскурсии
    читать дальше

    локации, услышали легенды саами. Особенно понравилась локация заброшенного вокзала, где не смотря на май, местами лежал снег, чуть ли не по колено. Благодарим Глеба за познавательную экскурсию! Жаль, что нам несколько не повезло с погодой.

    Были на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили всеБыли на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили всеБыли на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили всеБыли на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили всеБыли на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили всеБыли на экскурсии 21 мая. Глеб - очень хороший рассказчик, слушать его было интересно. Посетили все
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Несмотря на то, что Арт центр - совсем небольшой, мы получили огромное удовольствие и море положительных эмоций. Взгляд художника на
    читать дальше

    обыденные вещи - камни, дерево, погода за окном и наше восприятие происходящего - помогает по-другому взглянуть на мир. И очень здорово, когда взгляд этот - философский и вдохновляющий! Спасибо Ларисе и Станиславу за этот конструктивный и оптимистичный опыт! Советую всем, начать знакомство с миром Хибин именно с них!

  • Н
    Наталья
    24 апреля 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Большое спасибо Ларисе, Станиславу и Никонору за общение, рассказы, мастер-класс!
    Никонор, очаровательный пёс и полноправный член семьи (очевидно)), встретил радостным лаем
    читать дальше

    и с явным желанием познакомится поближе)) Это уже как-то настроило на самый позитивный лад))
    Станислав, профессиональный художник, чьи работы можно увидеть тут же, провел нам мастер-класс - получилось создать собственное северное сияние)). Вроде ничего сложного - раскрасить детальки, но маленькие нюансы от профессионала и ты действительно обращаешь внимание на то, как должен падать свет на ёлки или как сделать более объемной юрту… Даже захотелось записать в кружок по рисованию))
    Лариса познакомила нас с творчеством Станислава, рассказала про то как рождались картины, как природа прекрасного севера дарила вдохновение… Очень интересно "заглянуть" в мысли художника…
    Также в пространстве есть картины других авторов, вдохновленный русским севером. Получилась небольшая по очень интересная экскурсия по работам/выставке.
    Дальше Лариса рассказала нам про коллекцию минералов, находящихся здесь же, - уже вроде и видели эти "горящие" камни, а каждый раз - волшебно))
    В итоге ушли не только с новыми знаниями, позитивными эмоциями, но и магнитиками, созданными своими руками!)
    Ларисе, Станиславу и Никонору - всего самого доброго и с надеждой на будущую встречу! (из Москвы и Белгорода)

    Большое спасибо Ларисе, Станиславу и Никонору за общение, рассказы, мастер-класс!Большое спасибо Ларисе, Станиславу и Никонору за общение, рассказы, мастер-класс!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Экскурсия интересная, Глеб приятный эрудированный рассказчик.
  • О
    Ольга
    1 апреля 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    На экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначно повезло! Приятно иметь дело
    читать дальше

    с профессионалом. Оксана увлекательно рассказывала нам о Хибинах, истории и освоении этого сурового края. В экскурсию входил трансфер и современное снаряжение (снегоступы, палки), а приятным бонусом был горячий чай. Остались незабываемые воспоминания и впечатления. Однозначно рекомендуем. Отдельное спасибо за компанию, и поцелуйчики самой креативной и выносливой Дюне(собаке породы самоед).

    На экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначноНа экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначноНа экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначно
  • Т
    Татьяна
    27 марта 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Замечательная экскурсия: познавательно, интересно, необычно! Радушный приём, однозначно всем рекомендуем!!!!
    Замечательная экскурсия: познавательно, интересно, необычно! Радушный приём, однозначно всем рекомендуем!!!!
  • А
    Анастасия
    26 марта 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Очень интересная, познавательная получилась у нас прогулка! Фото сделанные нашим экскурсоводом просто 🔥! Нам все понравилось. Спасибо огромное.
  • А
    Анна
    5 марта 2025
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
    Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)Очень радушный прием) спасибо, было интересно и воодушевительно) коллекция минералов впечатлила)
  • А
    Андрей
    5 марта 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
    Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
  • А
    Анна
    4 марта 2025
    Скрытые места Хибиногорска
    Было познавательно и увлекательно)
    Было познавательно и увлекательно)Было познавательно и увлекательно)Было познавательно и увлекательно)Было познавательно и увлекательно)
  • А
    Алёна
    9 февраля 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
    Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
    Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
    Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Женский монастырь за Полярным кругом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. В Хибины на снегоступах - из Кировска
  2. Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
  3. Апатиты: магия минералов в арт-центре
  4. Скрытые места Хибиногорска
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Таинственный Лес
  3. Снежная деревня
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Женский монастырь за Полярным кругом" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 25 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год по теме «Женский монастырь за Полярным кругом», 52 ⭐ отзыва, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль