В Хибины - на снегоходах
Погрузитесь в незабываемое приключение на снегоходах по Хибинам. Откройте для себя захватывающие виды и насладитесь обедом в горах
Начало: В районе санатория «Тирвас»
11 дек в 14:00
12 дек в 11:00
14 000 ₽ за человека
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 9400 ₽ за человека
-
15%
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽
8000 ₽ за всё до 7 чел.
- ААнастасия19 сентября 2025Ваш идеальный день в Кировске и ХибинахДата посещения: 18 сентября 2025Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
- ММария3 декабря 2025Спасибо большое за экскурсию! Всё было интересно и познавательно, так что влюбляешься в Север. Виды долины и гор очень красивые, день был солнечный и Хибины показали себя во всей красе!
- ЕЕлена15 ноября 2025Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем все очень понравилось:) много
- ММария14 октября 2025В апреле 25 года ездили на данную экскурсию. очень понравилось. все достаточно безопасно. ехали на снегоходе вдвоем с ребенком, обе
- ИИгорь29 мая 2025Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
- ЕЕлена10 мая 2025Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный
- ММарина1 мая 2025Была потрясающая экскурсия, и хоть погода немного нас подвела (из-за снегопада на фото не очень видно горы) все равно это
- ААндрей1 мая 2025Отличная экскурсия на снегоходах! Протяженность 50 км, до КСП МЧС и обратно, на посту будет вкуснейший домашний обед. Классные впечатления!
- ААнастасия24 апреля 2025Прекрасная прогулка в горы на снегоходах. Все четко организовано, предоставляются плащи, шлемы, обувь - все что нужно чтобы не замерзнуть
- ААлександр22 апреля 2025Крайне доволен поездкой, понравилась сама дорога, вкусный обед и классные виды.
Маршрут я бы описал - лёгкий, семейный)
- ААнтипова21 апреля 2025Очень позитивные впечатления от маршрута
Невероятный опыт!)
- ААнастасия11 апреля 2025Хотите незабываемых впечатлений? Вам точно нужно на эту экскурсию!
Доступным и понятным языком объясняют, как управлять снегоходом, что даже если не
- ООльга1 апреля 2025На экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначно повезло! Приятно иметь дело
- ЕЕкатерина27 марта 2025Экскурсия на снегоходах произвела сильное впечатление!
Сначала погода была солнечная и благоприятствовала привыканию к транспорту и рассматриванию гор. А под вечер
- ААнастасия26 марта 2025Очень интересная, познавательная получилась у нас прогулка! Фото сделанные нашим экскурсоводом просто 🔥! Нам все понравилось. Спасибо огромное.
- ААнна6 марта 2025Спасибо за полученные эмоции, за впечатляющие виды)
- ООксана23 февраля 2025Самое лучшее приключение - тур на снегоходах по перевалу Кукисвумчорр, что в переводе с саамского, «горный массив у длинной долины».
- KKatrin10 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!
- ЕЕвгений10 февраля 2025Конкретно, на указанную в заголовке экскурсию я не попал, но предложили другой маршрут, с меньшим временем. собственно на эту экскурсию
- ААлёна9 февраля 2025Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
