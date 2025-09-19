Мои заказы

Хибиногорский монастырь – экскурсии в Кировске

Найдено 4 экскурсии в категории «Хибиногорский монастырь» в Кировске, цены от 6800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
В Хибины - на снегоходах
На снегоходах
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
В Хибины - на снегоходах
Погрузитесь в незабываемое приключение на снегоходах по Хибинам. Откройте для себя захватывающие виды и насладитесь обедом в горах
Начало: В районе санатория «Тирвас»
11 дек в 14:00
12 дек в 11:00
14 000 ₽ за человека
В Хибины на снегоступах - из Кировска
На снегоступах
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Скрытые места Хибиногорска
На машине
2.5 часа
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Скрытые места Хибиногорска
Откройте для себя Кировск с новой стороны: горы, озёра и уникальные места ждут вас в индивидуальной экскурсии по скрытым уголкам Хибин
Начало: У места вашего проживания
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 6800 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    19 сентября 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Дата посещения: 18 сентября 2025
    Спасибо за интересную и увлекательную экскурсию, сопровождающуюся легендами и новыми знаниями, которые расширили наш кругозор. Прогулка выдалась познавательной, интересной и
    читать дальше

    веселой, Вы показали, как много прекрасного нас окружает, а мы, порой, этого не замечаем. С Вашими рассказами мир вокруг кажется необычным и чудесным, а кофе на газовой горелке, да еще и в таком живописном месте - отдельный вид наслаждения! Мы получили бурю эмоций, воспоминаний в копилку и просто насладились чистым горным воздухом, а также отдохнули от городской суеты.

  • М
    Мария
    3 декабря 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Спасибо большое за экскурсию! Всё было интересно и познавательно, так что влюбляешься в Север. Виды долины и гор очень красивые, день был солнечный и Хибины показали себя во всей красе!
  • Е
    Елена
    15 ноября 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем все очень понравилось:) много
    читать дальше

    интересного про камни узнали и не только.
    Ходили без снегоступов, но погода пока не для них была:)
    Отдельное спасибо Глебу за классные фото!

    Спасибо большое за увлекательную прогулку! Ходили с Глебом и его супер собачкой, виды были огонь, всем
  • М
    Мария
    14 октября 2025
    В Хибины - на снегоходах
    В апреле 25 года ездили на данную экскурсию. очень понравилось. все достаточно безопасно. ехали на снегоходе вдвоем с ребенком, обе
    читать дальше

    в восторге. маршрут очень красивый, с остановками и рассказом гида о достопримечательностях. заезжали на обед в мини-отель в горах на берегу реки - потрясающее место!

  • И
    Игорь
    29 мая 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Спасибо Глебу за знакомство с Кировском и прекрасную прогулку на снегоступах в умопомрачительных Хибинах! 👍 Повезло с погодой, узнали много нового, получили большое удовольствие 👍 Всем рекомендуем!
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Если в Хибины - то только с Глебом! Профессиональный и при этом очень понятный рассказ про Хибины, их геологию, природный
    читать дальше

    мир. Увидеть и понять, чем карликовые березы отличаются от полярных, а мхи - от лишайников. Как саамы видят и объясняют свой мир, и как мы можем их понять. Как сварить кофе в походных условиях и пользоваться снегоступами, и еще много чего такого, чего не расскажут и не покажут гиды "из массовки". Мы получили фантастический опыт! Спасибо Глебу!!!!

  • М
    Марина
    1 мая 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Была потрясающая экскурсия, и хоть погода немного нас подвела (из-за снегопада на фото не очень видно горы) все равно это
    читать дальше

    был потрясающий опыт - мы получили дозу адреналина, послушали интересные рассказы, вкусно поели, побывали в незабываемых местах. Все сотрудники, которые с нами работали, очень отзывчивые и дружелюбные на всех этапах, мы много общались не только во время экскурсии, но и до, и после. Эта экскурсия была нашей основной целью поездки в Хибины, и мы очень рады, что получилось все осуществить!

  • А
    Андрей
    1 мая 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Отличная экскурсия на снегоходах! Протяженность 50 км, до КСП МЧС и обратно, на посту будет вкуснейший домашний обед. Классные впечатления!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Прекрасная прогулка в горы на снегоходах. Все четко организовано, предоставляются плащи, шлемы, обувь - все что нужно чтобы не замерзнуть
    читать дальше

    и комфортно передвигаться на снегоходе в любую погоду, а погода меняется здесь часто. Экскурсия проходит по живописным местам - есть возможность и прокатиться по лесу, по узким тропинкам, а также на открытой местности.
    Хочу выразить отдельную благодарность нашему экскурсоводу Алику - краткий и четкий инструктаж, регулярные остановки, внимание к каждому участнику (нас было всего четверо, каждый на снегоходе), информацию усвоили и справились с управлением все, интересная информация! Нам было очень комфортно!
    Во время поездки был обед, все просто но очень вкусно и своевременно) Основные люда включают оленину.
    Хочу отметить, что техника вся в порядке, руль и сиденье с подогревом, разогнаться, когда предоставляется возможность, можно хорошо, даже немножко погонять)
    Не могу не сказать про дизайн предоставляемых плащей от ветра - такие только тут! красивые, яркие, разные по цветам - фотки получаются на фоне белых полей и гор офигенные! Очень рекомендую всем!

  • А
    Александр
    22 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Крайне доволен поездкой, понравилась сама дорога, вкусный обед и классные виды.
    Маршрут я бы описал - лёгкий, семейный)
  • А
    Антипова
    21 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Очень позитивные впечатления от маршрута
    Невероятный опыт!)
  • А
    Анастасия
    11 апреля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Хотите незабываемых впечатлений? Вам точно нужно на эту экскурсию!
    Доступным и понятным языком объясняют, как управлять снегоходом, что даже если не
    читать дальше

    было опыта - получится.
    Организация супер (все предварительно согласовывается, в т. ч. как вы едете - вдвоём на одном снегоходе или нет).
    Места показывают неописуемые, горы, долина, лес. Инструкторам плюс за профессионализм, приятное общение и рассказы о местах, по которым едем. Кататься по таким местам полнейший улёт.

    Сильно рекомендую👍🏻

  • О
    Ольга
    1 апреля 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    На экскурсии были 30.03.2025. Очень повезло с погодой, было +6С, а уж с гидом - однозначно повезло! Приятно иметь дело
    читать дальше

    с профессионалом. Оксана увлекательно рассказывала нам о Хибинах, истории и освоении этого сурового края. В экскурсию входил трансфер и современное снаряжение (снегоступы, палки), а приятным бонусом был горячий чай. Остались незабываемые воспоминания и впечатления. Однозначно рекомендуем. Отдельное спасибо за компанию, и поцелуйчики самой креативной и выносливой Дюне(собаке породы самоед).

  • Е
    Екатерина
    27 марта 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Экскурсия на снегоходах произвела сильное впечатление!
    Сначала погода была солнечная и благоприятствовала привыканию к транспорту и рассматриванию гор. А под вечер
    читать дальше

    поднялся ветер и было ощущение тяжёлой экспедиции на дальнем севере 😂
    Снегоходы тоже очень понравились - тяжело, но есть ощущение безопасности.
    Очень круто, что предоставляете одежду. Мы бы так хорошо не оделись, такой экипировки не брали и не готовили. Инструктаж полный, вопросов тоже не возникло. И сама экскурсия отличная, Павел рассказывал о горах и долинах с удовольствием, так как сам там живёт и долго работал в рудниках.
    Спасибо большое! ❤️

  • А
    Анастасия
    26 марта 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Очень интересная, познавательная получилась у нас прогулка! Фото сделанные нашим экскурсоводом просто 🔥! Нам все понравилось. Спасибо огромное.
  • А
    Анна
    6 марта 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Спасибо за полученные эмоции, за впечатляющие виды)
  • О
    Оксана
    23 февраля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Самое лучшее приключение - тур на снегоходах по перевалу Кукисвумчорр, что в переводе с саамского, «горный массив у длинной долины».
    читать дальше

    Организация отличная - нас забрали у отеля, проводили до места сбора. С любовью одели в самые теплые и яркие (что немаловажно для фото) одежды. Краткий инструктаж и потом 4,5 часа в горах Хибин. Нас даже ледяной ветер не испортил настроение, гид Павел был внимателен ко всем и рассказывал много интересного про горы. Потом был вкусный обед, 23 февраля удалось! Спасибо команде!
    Рекомендации: планируйте, что за минут 30-40 надо быть на месте сбора, теплые вещи дадут. Фото и видосы делают только пассажиры, водителям некогда. Длинный путь и надо постоянно держать скорость группы.

  • K
    Katrin
    10 февраля 2025
    Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
    Очень понравилась экскурсия, увлекательно и большое количество впечатлений!!!
  • Е
    Евгений
    10 февраля 2025
    В Хибины - на снегоходах
    Конкретно, на указанную в заголовке экскурсию я не попал, но предложили другой маршрут, с меньшим временем. собственно на эту экскурсию
    читать дальше

    я опоздал, но Оксана предложила эту же экскурсию на другое время, фото с экскурсии ниже. Гид очень тщательно и подробно объяснял как управлять снегоходом. Ну а природа и покатушки удались. Спасибо

  • А
    Алёна
    9 февраля 2025
    В Хибины на снегоступах - из Кировска
    Благодарим организаторов за великолепную экскурсию к подножью Хибин!
    Экскурсию для нас провел гид Глеб: невероятные познания, очень много интересной и полезной информации, лёгкость и непринуждённость в коммуникации и взаимодействии – понравилось абсолютно всё!🙏🏻
    Очень красивые виды, несложный маршрут, рекомендуем однозначно всем🙌🏻
