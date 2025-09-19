читать дальше

и комфортно передвигаться на снегоходе в любую погоду, а погода меняется здесь часто. Экскурсия проходит по живописным местам - есть возможность и прокатиться по лесу, по узким тропинкам, а также на открытой местности.

Хочу выразить отдельную благодарность нашему экскурсоводу Алику - краткий и четкий инструктаж, регулярные остановки, внимание к каждому участнику (нас было всего четверо, каждый на снегоходе), информацию усвоили и справились с управлением все, интересная информация! Нам было очень комфортно!

Во время поездки был обед, все просто но очень вкусно и своевременно) Основные люда включают оленину.

Хочу отметить, что техника вся в порядке, руль и сиденье с подогревом, разогнаться, когда предоставляется возможность, можно хорошо, даже немножко погонять)

Не могу не сказать про дизайн предоставляемых плащей от ветра - такие только тут! красивые, яркие, разные по цветам - фотки получаются на фоне белых полей и гор офигенные! Очень рекомендую всем!