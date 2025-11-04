Мои заказы

Айс-флоатинг – экскурсии в Кировске

Найдено 3 экскурсии в категории «Айс-флоатинг» в Кировске, цены от 25 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Провели прекрасный день с Оксаной и ее пушистым помощником Дюной на берегу Белого моря! Всё прошло отлично, благодарим и обязательно приедем снова покорять новые маршруты!
  • М
    Мария
    14 октября 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Были с Оксаной на экскурсии по берегу Белого моря и на айс-флоатинге в апреле 2025. очень здорово прогулялись, маршрут легкий,
    читать дальше

    немного полазили по скалам, насладились чудесным видом, даже видели тюленей плавающих недалеко от берега. на лавочке на скале сделали привал, пили наисквуснейший чай и ели местную вкусняшку с олениной)) сам флоатинг просто вау! это очень необычно и незабываемо. Оксана много интересного рассказала, вся поездка была очень познавательной, Оксана очень приятный человек, с которым очень здорово пообщаться. Всем очень рекомендую данную экскурсию.

  • Н
    Надежда
    4 мая 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Нам очень понравилась прогулка и повезло с погодой, было солнечно, виды обалденные, льдины и Белое море, сосны и камни, прекрасная
    читать дальше

    прогулка. Айс-флоатинг, интересное мероприятие, испытали совершенно необычные чувства, рекомендую на всякий случай брать запасные носки, у мужа под конец немного промок мысок.

  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    2 мая были на экскурсии! Супер впечатления! Программа - огонь! Всё учтено, программа составлена очень классно! Всё динамично! Купание в
    читать дальше

    Белом море это такой драйв! Весело! Было тепло! Инструктора замечательные! Восхождение на сопку было очень неожиданным! Виды сверху просто захватывали дух! Чай с кармашками был прямо в тему! Ресторан на берегу моря крутой! Прогулка по набережной Кандалакши была очень приятной. Ну и конечно, Катя, наш гид, это просто кладезь информации! Она сделала наш день! Замечательный гид и человек! Прекрасное путешествие! Спасибо огромное! До новых встреч!

  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Это было просто неповторимо! Столько положительных эмоций!!! Если вы ещё сомневаетесь нужно ли посетить это приключение - не сомневайтесь! Наш
    читать дальше

    гид Оксана - просто чудо. У вас не будет никаких проблем. Всё путешествие она была рядом, море интересных фактов о жизни Кольского полуострова. Вкусный перекус с иван-чаем!)) Прогулка вдоль Белого моря! Ну и конечно сам заплыв!!! Все хорошо организовано включая фотографа. Получили фотки - огонь! Главное это одевайтесь по погоде и обязательно удобная обувь. Дорога не простая, много моментов где нужно забраться, слезть, перешагнуть и т. д. Поэтому обувь очень важна! Если будете в ресторане Причал 11 - настойка из морошки - волшебство))) Спасибо большое Оксане и ребятам, что организовали и проводят такие интересные приключения! Процветания и удачи!

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    отличная экскурсия - всё продумано до мелочей. нам очень повезло с погодой и ещё больше повезло с гидом. Оксана прекрасный
    читать дальше

    гид, отвечает на все вопросы, знает много красивых мест, может дать полезные советы, как максимально насыщенно провести время после экскурсии и (или) в очередное посещение города, поможет на практике организовать приятные дополнения к экскурсии и реализовать пожелания

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    С Оксаной очень легко и весело было на протяжении всего дня, она будто предугадывала все наши пожелания и была не
    читать дальше

    просто гидом, а частью компании.
    Было интересно послушать про историю и места кольского полуострова, с высоты посмотреть на порты и острова в белом море, облазить камни и льдины.
    Во всем этом флоатинг - лишь малая часть, хотя опыт тоже очень интересный.
    Это было потрясающее, идеально спланированное приключение и море впечатлений и фотографий.

  • М
    Марина
    28 марта 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Очень понравилась экскурсия!
    Поднялись на живописные холмы, виды -огонь! Искупались в Белом море!
    Оксана - очень приятый человек, интересный и знающий гид, хороший фотограф!
    Оксана огромное спасибо! Захотелось приехать в эти места летом.
  • Е
    Елена
    24 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Были на экскурсии "Мы плывём на льдине. .". Айс-флоатинг: я ожидала, что будет более страшно, нет, не очень стрессово, есть
    читать дальше

    некоторое чувство беспомощности и инстинктивно хочется перевернуться на живот, с этим надо бороться)) мне не хватило времени поймать кайф от расслабленного плавания и единения с морем, возможно, потому что сначала переживала за детей, а потом пыталась забраться на льдину, только последние минут 5 спокойно болталась в море. Потом был подъём на гору Волосяная, он считается лёгким, но мне нагрузки хватило в самый раз (и не умереть,и почувствовать мышцы), обратно мы с детьми скатывались на своих пятых точках, очень круто, был бы с собой пакет полиэтиленовый, вообще было бы здорово)) Дети реально развлеклись: валялись в снегу, застревали, катались, в общем, веселились по полной программе. Дальше у нас был ресторан, цены, как везде. По меню в основном рыба, но пара-тройка блюд есть и для тех, кто не любит морепродукты. Отдельно слова благодарности хочется сказать гиду Максиму. Интересный человек, знает и любит свой край, показывал нам на горе следы разных животных, лишайники, растения, в общем очень комфортная и познавательная была поездка. Спасибо Ольге и Максиму)

  • Н
    Наталья
    16 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Отличная экскурсия - идеально составлена по времени, активностям и еще успели вкусно пообедать с видом на Белое море!
  • Е
    Елена
    11 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Очень понравилась экскурсия. Нам повезло с погодой, экскурсовод суперский, отлично знает историю и очень интересно рассказывает. Флоатинг - это вообще одно удовольствие. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    2 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Отличная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления. Гид Катерина заехала за нами домой, дорога до Канадалакши, где проходил айс-флоатинг, прошла за
    читать дальше

    интересными беседами об этом крае. По приезде нас одели в яркие теплые костюмы и мы под наблюдением инструкторов и дрона поплыли по Белому морю. Ощущения от флоатинга необычные и незабываемы - всем рекомендую попробовать. Купание было только началом дня, после него мы отправились в поход на сопку, с которой открывались замечательные виды, как на Хибины, так и на Белое море. В завершении дня мы пообедали в ресторане на пирсе, с красивыми панорамными видами. День прошел прекрасно, за что большое сапасибо всем организаторам.

  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Одно из самых ярких путешествий, гид-Екатерина большая умничка, что не спроси, на все получаешь интересный и развернутый ответ, была непринужденная
    читать дальше

    поездка и беседы, предусмотрели все и остановки, и перекусы, по окончанию поездки помогла купить вкусняшки северного региона. Отдельная история с плаванием в смешнючих, но теплых и непромокаемых костюмах, мы были огромными крабами - захватчиками ледяного побережья) Ребята всем помогли одеться и после раздеться, внимательные, находились в воде вместе со всеми, помогали, контролировали безопасность, ждем фотки с коптера. Все было здорово

  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Спасибо большое Ольге и нашему гиду Николаю за непередаваемые эмоции, день, наполненный смехом и потрясающими историями и, конечно же, запомнившийся
    читать дальше

    на всю жизнь опыт айс-флоатинга. Всё организовано по высшему разряду и, что очень важно, чувствуешь себя в заботливых руках профессионалов. Супер комфортно и абсолютно безопасно! Спасибо за чудесный день!

  • Е
    Елена
    18 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Провели чудесные три дня на Кольском полуострове! Вишенкой на торте был айс флоатинг и восхождение на гору Волосяная ❤️. Остались
    читать дальше

    очень довольны! Все вовремя, хорошая организация, захватывающее плавание в Белом море и обалденные фотки, вкусный перекус, чудесный гид Катя и конечно такая скромная, но такая прекрасная природа севера! ❤️ огромное спасибо за организацию нашего отдыха! Мы обязательно вернемся☺️

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Супер! Очень понравилась экскурсия.
    Оксана, огромное спасибо и до новых встреч!
  • С
    Сергей
    5 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Очень понравилась поездка, тк маршрут не ограничивается плаваньем в Белом море, а еще пеший маршрут по горам (сопкам) и прекрасный
    читать дальше

    обет в суперском ресторане. Плаванье в Белом море в гидрокостюмах просто отпад, не передаваемые ощущение, поддержка воды и отталкивание от льдинок не повседневное событие. А такие эмоции находится в костюме, просто забава, а после плаванья идти до места сбора, а вода замерзает на костюме и сложно шевелиться просто дает понять, что такое холод и вода!)) Большое спасибо за тур!! Дополнительно: очень отзывчивый гид-организатор!

  • Ф
    Федор
    31 января 2025
    Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
    Отличная экскурсия, и на холмы поднялись с прекрасным видом и в море искупались:)
  • А
    Анна
    14 января 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
    Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
    РЕКОМЕНДУЮ!
  • Я
    Яна
    13 января 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Все супер! Плавание организовано на отличном уровне, восторг!
    Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
    Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Айс-флоатинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
  2. Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
  3. «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Таинственный Лес
  3. Снежная деревня
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Айс-флоатинг" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год по теме «Айс-флоатинг», 39 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль