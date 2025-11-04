Индивидуальная
до 2 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин и прогуляться по заснеженной тропе до вершины горы
Начало: У вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
34 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Провели прекрасный день с Оксаной и ее пушистым помощником Дюной на берегу Белого моря! Всё прошло отлично, благодарим и обязательно приедем снова покорять новые маршруты!
- ММария14 октября 2025Были с Оксаной на экскурсии по берегу Белого моря и на айс-флоатинге в апреле 2025. очень здорово прогулялись, маршрут легкий,
- ННадежда4 мая 2025Нам очень понравилась прогулка и повезло с погодой, было солнечно, виды обалденные, льдины и Белое море, сосны и камни, прекрасная
- ГГалина3 мая 20252 мая были на экскурсии! Супер впечатления! Программа - огонь! Всё учтено, программа составлена очень классно! Всё динамично! Купание в
- ТТатьяна28 апреля 2025Это было просто неповторимо! Столько положительных эмоций!!! Если вы ещё сомневаетесь нужно ли посетить это приключение - не сомневайтесь! Наш
- ЕЕвгения22 апреля 2025отличная экскурсия - всё продумано до мелочей. нам очень повезло с погодой и ещё больше повезло с гидом. Оксана прекрасный
- ААнастасия13 апреля 2025С Оксаной очень легко и весело было на протяжении всего дня, она будто предугадывала все наши пожелания и была не
- ММарина28 марта 2025Очень понравилась экскурсия!
Поднялись на живописные холмы, виды -огонь! Искупались в Белом море!
Оксана - очень приятый человек, интересный и знающий гид, хороший фотограф!
Оксана огромное спасибо! Захотелось приехать в эти места летом.
- ЕЕлена24 марта 2025Были на экскурсии "Мы плывём на льдине. .". Айс-флоатинг: я ожидала, что будет более страшно, нет, не очень стрессово, есть
- ННаталья16 марта 2025Отличная экскурсия - идеально составлена по времени, активностям и еще успели вкусно пообедать с видом на Белое море!
- ЕЕлена11 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Нам повезло с погодой, экскурсовод суперский, отлично знает историю и очень интересно рассказывает. Флоатинг - это вообще одно удовольствие. Рекомендую
- ДДмитрий2 марта 2025Отличная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления. Гид Катерина заехала за нами домой, дорога до Канадалакши, где проходил айс-флоатинг, прошла за
- ЕЕкатерина26 февраля 2025Одно из самых ярких путешествий, гид-Екатерина большая умничка, что не спроси, на все получаешь интересный и развернутый ответ, была непринужденная
- ААнна25 февраля 2025Спасибо большое Ольге и нашему гиду Николаю за непередаваемые эмоции, день, наполненный смехом и потрясающими историями и, конечно же, запомнившийся
- ЕЕлена18 февраля 2025Провели чудесные три дня на Кольском полуострове! Вишенкой на торте был айс флоатинг и восхождение на гору Волосяная ❤️. Остались
- ООльга15 февраля 2025Супер! Очень понравилась экскурсия.
Оксана, огромное спасибо и до новых встреч!
- ССергей5 февраля 2025Очень понравилась поездка, тк маршрут не ограничивается плаваньем в Белом море, а еще пеший маршрут по горам (сопкам) и прекрасный
- ФФедор31 января 2025Отличная экскурсия, и на холмы поднялись с прекрасным видом и в море искупались:)
- ААнна14 января 2025Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
РЕКОМЕНДУЮ!
- ЯЯна13 января 2025Все супер! Плавание организовано на отличном уровне, восторг!
Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Айс-флоатинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Айс-флоатинг" можно забронировать 3 экскурсии от 25 000 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год по теме «Айс-флоатинг», 39 ⭐ отзывов, цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль