Активности – экскурсии в Кировске

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Кировске, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Апатитах
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
17 отзывов
Такие загадочные и живописные Хибины
Пройти несложный маршрут среди гор с местным учёным и раскрыть особенности северной природы
Начало: У санатория «Тирвас»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
14 июня в 14:00
23 июня в 10:00
от 3 334 за человека
Зимняя рыбалка на озере Имандра
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Зимняя рыбалка на озере Имандра
Почувствовать азарт рыбной ловли в Заполярье на крупнейшем водоеме Мурманской области
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 900 за всё до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Отправиться в другое измерение - к невероятным горам, озёрам и водопадам
Начало: По договоренности в г. Кировск
20 июня в 11:00
22 июня в 11:00
18 000 за всё до 4 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания в Мурманске
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
7 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Хибины - это любовь! Огромнейшее спасибо Глебу за потрясающую экскурсию. Как же было интересно, душевно, познавательно. Всем нужно ехать в Хибины и записываться на экскурсию к Глебу. Эмоции и впечатления переполняют. Обязательно вернемся!
  • Е
    Егор
    29 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Мы находимся в полном восторге. Маршрут был изменен из-за погоды и сезона, но знакомство с Хибинами прошло на высшем уровне. Глебу хочется сказать огромное спасибо за интересные факты, историю и общение. Сильно рекомендуем!
    Мы находимся в полном восторгеМы находимся в полном восторгеМы находимся в полном восторге
  • D
    Dmitry
    25 мая 2024
    Такие загадочные и живописные Хибины
    Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах.
    Отличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступахОтличный маршрут. Интересный и профессиональный гид. Красоты природы впечатляют. Новый опыт - хождение на снегоступах
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы делали памятные сувениры. А потом началась настоящая магия - мы увидели, как минералы «горят» в темноте. Очень уютная и душевная экскурсия, на которую хочется вернуться❤️
    Мне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мыМне очень понравилась экскурсия в арт-центр в Апатитах. Лариса замечательный экскурсовод, все подробно рассказала, пока мы
  • В
    Виктория
    17 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Просто замечательная и очень интересная экскурсия, мастер - класс тоже очень понравился!! Не думала, что смогу сделать что-то своими руками.
    читать дальше

    Представленные в студии работы мастеров - шикарны! Организатор Лариса разбирается в теме минералов и камней, знает интересные факты, умеет передать материал и заинтересовать слушателя! Мы в восторге!

  • Е
    Елизавета
    10 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер гиду Илье! Мы были
    читать дальше

    в мини-группе из 4 человек. Незабываемо провели эти 13 часов вместе! Мы посетили даже те объекты, которых не было в плане. И смогли попасть в Снежную деревню! СПАСИБО ЗА ЭКСКУРСИЮ!

    Если бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и суперЕсли бы можно было поставить 10 звезд, я бы это сделала. Спасибо организатору Надежде и супер
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Апатиты: магия минералов в арт-центре
    Благодарим за интересное мероприятие. Увлекательный мастер-класс по изготовлению памятного сувенира окунул в детство и никого не оставил равнодушным. Экспозиция камней
    читать дальше

    небольшая, но интересный рассказ Ларисы об особенностях камней и их свечение в лучах ультрафиолета окунули всех в сказку о камнях Заполярья.

  • О
    Олег
    21 марта 2024
    Зимняя рыбалка на озере Имандра
    Хорошая организация мероприятия. Олег рассказал много интересного и полезного, как о рыбалке в этих местах, так и о природе и достопримечательностях Кольского полуострова. Хочу пожелать успехов организатору. С наилучшими рекомендациями!
  • Л
    Лариса
    31 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Экскурсия в Кировск очень понравилась. Удобный трансфер, разнообразие локаций. Особа благодарность администратору Надежде, которая скорректировала мою поездку в мою пользу. Время, проведенное в Мурманске, вспоминаю с особой теплотой.
  • М
    Михаил
    17 января 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Очень благодарен гиду Даниилу за прекрасный день, проведённый в поездке в Кировск. Также нельзя не отметить, что Даниил прекрасный водитель, обеспечивший не только поездку в соответствии с программой и нашими пожеланиями, но и безопасное перемещение при достаточно сложных дорожных условиях.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Апатиты: магия минералов в арт-центре
  2. Такие загадочные и живописные Хибины
  3. Зимняя рыбалка на озере Имандра
  4. В Хибины из Кировска на внедорожниках
  5. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Сколько стоит экскурсия по Кировску в июне 2024
Сейчас в Кировске в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 300 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Кировске на 2024 год по теме «Активности», 53 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам