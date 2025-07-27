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Хибины. Знакомство

Ваши первые шаги в мир северных гор
Откройте для себя Хибины — сердце Кольского полуострова, где суровая северная природа встречается с красотой горных пейзажей! Эта автопешеходная экскурсия без выхода на вершины идеально подходит для первого знакомства с регионом.

В программе — комфортный маршрут до 8 км, перемены ландшафтов — от леса до арктической пустыни, чистые ручьи, водопады и ледники.
Хибины. Знакомство
Хибины. Знакомство
Хибины. Знакомство

Описание экскурсии

Горы ближе, чем кажется

Вы отправитесь в поход по удивительным Хибинским горам — без сложных подъёмов и с возможностью прочувствовать суровую красоту Крайнего Севера без альпинистской подготовки.

Природа, которую не забыть

Вас ждут горные озёра, журчащие ручьи, водопады и скальные цирки. За несколько часов вы пройдёте через несколько природных зон — от густого леса до арктической пустыни. Не удивляйтесь, если на маршруте встретите снег — даже в августе!

Маршрут без перегрузки

Протяжённость маршрута — до 8 км, перепад высот — до 350 м. Подойдёт людям со средней физической подготовкой.

Вы узнаете:

  • Как сформировались Хибинские горы и в чём их уникальность
  • Кто и когда впервые покорил их вершины
  • Как горы стали центром горной промышленности и что добывают здесь сегодня
  • И многое другое

Организационные детали

  • Треккинговые палки включены в стоимость
  • Маршрут проложен по старым горным дорогам и тропам без выхода на вершинные плато, что обеспечивает безопасность участников
  • Программа подойдёт участникам со средним уровнем физической подготовки. Допускается участие детей с 10 лет в сопровождении взрослых
  • До места старта пешеходного маршрута поедем на внедорожнике Nissan
  • Пешая часть занимает 3–5 часов и проходит налегке с небольшими рюкзаками (перекус, вода, личные вещи)
  • С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Олимпийской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Начал заниматься туризмом в 1973 году на Колыме. С 1977 переключился на альпинизм. Совершал восхождения и походы во многих горных системах бывшего СССР: горная страна Черского, Заилийский Алатау, Памир, Фанские
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горы, Гиссар, Куравшин, по Кавказу: Приэльбрусье, Цей, Домбай, Узункол, Сванетия. В 1991 году закончил школу инструкторов УМЦ Федерации альпинизма СССР в Эльбрусе. После развала Союза, начиная с 1993 и по 2009 год ежегодно участвовал в организации и работе Учебно-методических сборов Федерации альпинизма Мурманской области в Хибинах и на Кавказе. В качестве заместителя Главного Судьи по безопасности принимал участие в организации и проведении первого Кубка России и первого Чемпионата России по скиальпинизму. Инструктор-методист по альпинизму 2 категории, инструктор по горным лыжам и сноуборду категории «С».

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Это была великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия.
Игорь это профессионал, влюбленный в горы, рекомендую.
Обязательно еще встретимся)
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
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Д
Всем добрый день! Рекомендую экскурсию-поход. Хотелось бы поблагодарить Игоря Юрьевича за отличное времяпровождение. По маршруту множество красивых видов, но в тоже время маршрут доступен людям с минимальной подготовкой, итересный рассказ, нам все понравилось. Спасибо!
Всем добрый день! Рекомендую экскурсию-поход. Хотелось бы поблагодарить Игоря Юрьевича за отличное времяпровождение. По маршруту множество
Всем добрый день! Рекомендую экскурсию-поход. Хотелось бы поблагодарить Игоря Юрьевича за отличное времяпровождение. По маршруту множество
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Елена
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
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А
Великолепный гид и отличный маршрут!
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М
Прекрасная прогулка по красивейшим местам. Получила истинное удовольствие от общения с интереснейшим человеком- гидом Игорем Юрьевичем. Маршрут несложный, скорректировали в соответствии с погодными условиями. Рекомендую всем, кто открывает для себя наши прекрасные Хибины. Заряд бодрости и хорошего настроения гарантирован.
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Р
Здравствуйте. Знакомство прошло на отлично. Для людей, которые никогда не были в горах и было важно первое впечатление, всё прошло хорошо и желание появляться здесь ещё не один раз появилось. Спасибо нашему гиду Игорю.
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