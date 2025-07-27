Откройте для себя Хибины — сердце Кольского полуострова, где суровая северная природа встречается с красотой горных пейзажей! Эта автопешеходная экскурсия без выхода на вершины идеально подходит для первого знакомства с регионом. В программе — комфортный маршрут до 8 км, перемены ландшафтов — от леса до арктической пустыни, чистые ручьи, водопады и ледники.

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Описание экскурсии

Горы ближе, чем кажется

Вы отправитесь в поход по удивительным Хибинским горам — без сложных подъёмов и с возможностью прочувствовать суровую красоту Крайнего Севера без альпинистской подготовки.

Природа, которую не забыть

Вас ждут горные озёра, журчащие ручьи, водопады и скальные цирки. За несколько часов вы пройдёте через несколько природных зон — от густого леса до арктической пустыни. Не удивляйтесь, если на маршруте встретите снег — даже в августе!

Маршрут без перегрузки

Протяжённость маршрута — до 8 км, перепад высот — до 350 м. Подойдёт людям со средней физической подготовкой.

Вы узнаете:

Как сформировались Хибинские горы и в чём их уникальность

Кто и когда впервые покорил их вершины

Как горы стали центром горной промышленности и что добывают здесь сегодня

И многое другое

Организационные детали