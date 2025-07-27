Откройте для себя Хибины — сердце Кольского полуострова, где суровая северная природа встречается с красотой горных пейзажей! Эта автопешеходная экскурсия без выхода на вершины идеально подходит для первого знакомства с регионом.
В программе — комфортный маршрут до 8 км, перемены ландшафтов — от леса до арктической пустыни, чистые ручьи, водопады и ледники.
В программе — комфортный маршрут до 8 км, перемены ландшафтов — от леса до арктической пустыни, чистые ручьи, водопады и ледники.
Описание экскурсии
Горы ближе, чем кажется
Вы отправитесь в поход по удивительным Хибинским горам — без сложных подъёмов и с возможностью прочувствовать суровую красоту Крайнего Севера без альпинистской подготовки.
Природа, которую не забыть
Вас ждут горные озёра, журчащие ручьи, водопады и скальные цирки. За несколько часов вы пройдёте через несколько природных зон — от густого леса до арктической пустыни. Не удивляйтесь, если на маршруте встретите снег — даже в августе!
Маршрут без перегрузки
Протяжённость маршрута — до 8 км, перепад высот — до 350 м. Подойдёт людям со средней физической подготовкой.
Вы узнаете:
- Как сформировались Хибинские горы и в чём их уникальность
- Кто и когда впервые покорил их вершины
- Как горы стали центром горной промышленности и что добывают здесь сегодня
- И многое другое
Организационные детали
- Треккинговые палки включены в стоимость
- Маршрут проложен по старым горным дорогам и тропам без выхода на вершинные плато, что обеспечивает безопасность участников
- Программа подойдёт участникам со средним уровнем физической подготовки. Допускается участие детей с 10 лет в сопровождении взрослых
- До места старта пешеходного маршрута поедем на внедорожнике Nissan
- Пешая часть занимает 3–5 часов и проходит налегке с небольшими рюкзаками (перекус, вода, личные вещи)
- С вами пойду я или другой гид-проводник из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Олимпийской улице
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Начал заниматься туризмом в 1973 году на Колыме. С 1977 переключился на альпинизм. Совершал восхождения и походы во многих горных системах бывшего СССР: горная страна Черского, Заилийский Алатау, Памир, Фанские
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Игорь огромное Вам спасибо, за прекрасный день в горах. Знакомство с Хибинами превзошел все наши ожидания. С погодой повезло невероятно)))
Это была великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия.
Игорь это профессионал, влюбленный в горы, рекомендую.
Обязательно еще встретимся)
Это была великолепная, эмоциональная, живописная экскурсия.
Игорь это профессионал, влюбленный в горы, рекомендую.
Обязательно еще встретимся)
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Д
Всем добрый день! Рекомендую экскурсию-поход. Хотелось бы поблагодарить Игоря Юрьевича за отличное времяпровождение. По маршруту множество красивых видов, но в тоже время маршрут доступен людям с минимальной подготовкой, итересный рассказ, нам все понравилось. Спасибо!
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Шикарная экскурсия. Огромное спасибо гиду. Маршрут не сложный. Очень живописный.
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А
Великолепный гид и отличный маршрут!
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М
Прекрасная прогулка по красивейшим местам. Получила истинное удовольствие от общения с интереснейшим человеком- гидом Игорем Юрьевичем. Маршрут несложный, скорректировали в соответствии с погодными условиями. Рекомендую всем, кто открывает для себя наши прекрасные Хибины. Заряд бодрости и хорошего настроения гарантирован.
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Р
Здравствуйте. Знакомство прошло на отлично. Для людей, которые никогда не были в горах и было важно первое впечатление, всё прошло хорошо и желание появляться здесь ещё не один раз появилось. Спасибо нашему гиду Игорю.
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