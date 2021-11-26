В дореволюционной России посещение Сергиева Посада было одним из важнейших событий в жизни человека. Готовились к нему с особой тщательностью.

В данной экскурсии мы познакомимся с основными достопримечательностями Сергиева Посада и узнаем какую роль сыграл город в духовном и историческом становлении России. Выясним, чем же притягивает Лавра множество паломников со всей России на протяжении более 600 лет. Узнаем причины возникновения города, каким он был в конце XIX века и что ждет Сергиев Посад в будущем.

Первая часть экскурсии предполагает пешую прогулку по центру города и посещение основных достопримечательностей: смотровая площадка, что на Блинной горе, Келарский пруд, Ильинский храм, вечный огонь. Узнаем историю Пафнутьева сада, первого музея истории игрушки и поговорим о символе России — матрешке.

Затем переместимся на окраину города и посетим Гефсиманский Черниговский скит, основанный в середине XIX века монахами Лавры. Чуть позже здесь появляются пещеры и пещерный храм, которые мы обязательно посетим.

Завершим наше знакомство с Сергиевым Посадом в Вифанском скиту. Его возводят по указанию митрополита Платона (Левшина). Монастырь уникален тем, что в одном из храмов находится алтарь, выполненный в форме св. горы Фавор, где, по Евангельскому тексту, преобразился Христос.