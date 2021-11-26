История Посада в красках из Киржач

Во время прогулки я покажу вам главные достопримечательности Сергиева Посада

Во время прогулки я покажу вам главные достопримечательности Сергиева Посада.

Мы увидим блинную гору, мемориальный комплекс вечный огонь, келарский пруд.

Гефсиманский и Вифанский скиты.

Мы спустимся в пещерные кельи и подземную церковь, а наслаждаться видами будем с обзорной площадки на Блинной горе.
История Посада в красках из Киржач
История Посада в красках из Киржач
История Посада в красках из Киржач
История Посада в красках из Киржач

Что вы увидите 🤩

  • Блинная гора
  • Келарский пруд
  • Ильинская церковь
  • Карасногорская площадь
  • Старую и Новую гостиницу Лавры
  • Черниговский Гефсиманский скит
  • Вифанский скит
  • Смотровая площадка на Блинной горе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В дореволюционной России посещение Сергиева Посада было одним из важнейших событий в жизни человека. Готовились к нему с особой тщательностью.
В данной экскурсии мы познакомимся с основными достопримечательностями Сергиева Посада и узнаем какую роль сыграл город в духовном и историческом становлении России. Выясним, чем же притягивает Лавра множество паломников со всей России на протяжении более 600 лет. Узнаем причины возникновения города, каким он был в конце XIX века и что ждет Сергиев Посад в будущем.
Первая часть экскурсии предполагает пешую прогулку по центру города и посещение основных достопримечательностей: смотровая площадка, что на Блинной горе, Келарский пруд, Ильинский храм, вечный огонь. Узнаем историю Пафнутьева сада, первого музея истории игрушки и поговорим о символе России — матрешке.
Затем переместимся на окраину города и посетим Гефсиманский Черниговский скит, основанный в середине XIX века монахами Лавры. Чуть позже здесь появляются пещеры и пещерный храм, которые мы обязательно посетим.
Завершим наше знакомство с Сергиевым Посадом в Вифанском скиту. Его возводят по указанию митрополита Платона (Левшина). Монастырь уникален тем, что в одном из храмов находится алтарь, выполненный в форме св. горы Фавор, где, по Евангельскому тексту, преобразился Христос.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Спуск в пещеры оплачивается отдельно по желанию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киржач, по договоренности
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: все дни с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

все дни с 9:00 до 17:00

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