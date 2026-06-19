Гостеприимный Архыз

В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит Вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории — это Архыз! Вы не только насладитесь красотой гор, но и погрузитесь в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. К Архызу нас приведет живописная дорога через перевал Гумбаши. Мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, с которых открываются головокружительные виды на величественные Кавказские горы, полюбуемся на заснеженные вершины Эльбруса. В Аланском городище познакомимся с памятниками раннего христианства и каменными глыбами — менгирами, некогда установленными здесь человеком. Архыз — это место, где всегда рады туристам, здесь не бывает скучно. Летом путешественники отправляются в турпоходы по горным тропам, а зимой — на горнолыжные трассы. Мы поднимемся на высоту 3000 метров на канатной дороге. На протяжении всей экскурсии Вы будете окружены потрясающими красотами природы: живописными долинами, источниками чистой прозрачной воды, водопадами, вершинами гор, уходящих высоко в небо. Услышите множество потрясающих историй и легенд об этом замечательном крае.

Организационные моменты

Насладиться Архызом можно в любое время года. У нас есть активные программы на весну, лето и осень и экскурсионные и горнолыжные зимние. Важная информация: Не входит в стоимость: Канатные дороги 2800т р. С чел Обсерватория 1000 т. Р. С чел Лик Христа 200 р. С чел Входит в стоимость Услуги гида Трасфер