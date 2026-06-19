Архыз — небольшое село среди гор в Карачаево-Черкесии. Сюда приезжают зимой, чтобы покататься на лыжах и сноуборде, а летом — для прогулок. Со мной вы отправитесь в Архыз на один день.
Мы поднимемся на высоту 3000 метров, насладимся невероятными горными пейзажами и познакомимся с местными легендами.
Мы поднимемся на высоту 3000 метров, насладимся невероятными горными пейзажами и познакомимся с местными легендами.
Описание экскурсии
Гостеприимный Архыз
В колыбели Аланской цивилизации, среди заснеженных скал и живописных долин, находится место, которое покорит Вас своей нетронутой природой, памятниками старины, увлечет тайнами и загадками древней истории — это Архыз! Вы не только насладитесь красотой гор, но и погрузитесь в глубокую древность, во времена существования Аланского государства на территории современного Кавказа. К Архызу нас приведет живописная дорога через перевал Гумбаши. Мы сделаем несколько остановок на смотровых площадках, с которых открываются головокружительные виды на величественные Кавказские горы, полюбуемся на заснеженные вершины Эльбруса. В Аланском городище познакомимся с памятниками раннего христианства и каменными глыбами — менгирами, некогда установленными здесь человеком. Архыз — это место, где всегда рады туристам, здесь не бывает скучно. Летом путешественники отправляются в турпоходы по горным тропам, а зимой — на горнолыжные трассы. Мы поднимемся на высоту 3000 метров на канатной дороге. На протяжении всей экскурсии Вы будете окружены потрясающими красотами природы: живописными долинами, источниками чистой прозрачной воды, водопадами, вершинами гор, уходящих высоко в небо. Услышите множество потрясающих историй и легенд об этом замечательном крае.
Организационные моменты
Насладиться Архызом можно в любое время года. У нас есть активные программы на весну, лето и осень и экскурсионные и горнолыжные зимние. Важная информация: Не входит в стоимость: Канатные дороги 2800т р. С чел Обсерватория 1000 т. Р. С чел Лик Христа 200 р. С чел Входит в стоимость Услуги гида Трасфер
Ежедневно 7.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Аланское городище
- Лик Христа 100 р. С чел
- Поляна Архыз
- Канатная дорога 2950 р. С чел
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Канатная дорога (по желанию): /n взрослый - 2950/n детский - 2000.
- Вход в Аланское городище 100
- Личные расходы (питание, сувениры)
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 7.00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Не входит в стоимость:
- Канатные дороги 2800т р. С чел
- Обсерватория 1000 Т. Р. С чел
- Лик Христа 200 р. С чел
- Входит в стоимость
- Услуги гида
- Трасфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Были на перевале Гумбашы, сырных пещерах, посетили экскурсию в обсерваторию, поднялись на Северный и Южный склон по канатной дороге в Архызе! Получили массу впечатлений от такого разнообразия видов природы: от
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Е
Экскурсия была замечательная. Много интересных локаций: древние храмы, обсерватория, водопады. Эльбрус во всей красе сопровождал нас издалека. Отдельное спасибо нашему гулу Магомеду! Исторические факты, ответ на любой вопрос, организованный тайминг, полезные советы на локациях- всё было организованно на отлично!
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Р
Тур великолепен. Поражает величие,красота и строгость гор. Просто дух захватывает. Наш гид и одновременно водитель Борис профи с большой буквы. Интересные факты, легенды и просто подробная информация по локациям. Огромное спасибо. Рекомендуем тур.
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Е
Спасибо за замечательную поездку на Архыз — жемчужина Кавказа: Гумбаши, канатная дорога, Аланское городище. Впечатлений от окружающей природы не передать словами. Она невероятной космической красоты. Огромная благодарность нашему гиду Роману за интересные рассказы обо всем. Было здорово!
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Е
К сожалению поездка в Архыз отменилась из-за погоды. Но мы поехали на Эльбрус и не пожалели. Было здорово. Гид Ринат замечательный. Уважителен к туристам. Движение было безопасным. Спасибо организаторам.
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Л
Несмотря на непогоду экскурсия прошла отлично!
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