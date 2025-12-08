Отправьтесь в насыщенное путешествие по двум ущельям Кабардино-Балкарии — Баксанскому и Чегемскому! Вас ждут перевалы, древние башни, водопады и панорамные виды с высоты 2500 метров.
Вы проедете по старинному торговому пути через перевал Актопрак, полюбуетесь озером Гижгит, побываете в родном ауле Кайсына Кулиева. А также послушаете рассказы о культуре, истории и легендах этих мест.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике
8:30–9:00 — остановка у озера Гижгит
11:00 — перевал Актопрак
- панорамные виды на горные долины
- рассказ о древнем торговом пути и легендах перевала
13:00–13:30 — прибытие в село Эль-Тюбю
- знакомство с культурным наследием Балкарии
- усадьбы, родовые башни, древние руины
- история жизни поэта Кайсына Кулиева
14:00 — Чегемские водопады
- прогулка по скалистой теснине Су-Азау
- водопады «Шау-Денла» (летом — струи, зимой — ледяные глыбы)
- возможность подняться на парадром «Флай Чегем»
15:30–16:00 — по желанию остановка в кафе с национальной кухней
17:00–17:30 — возвращение в Кисловодск
Вы узнаете:
- как формировались ущелья Баксан и Чегем
- как жили и выживали горные народы в суровых условиях Кавказа
- легенды и предания, связанные со скалой Кызбурун, тесниной Су-Азау и перевалом Актопрак
- историю древних аулов, сторожевых башен и укреплений, сохранившихся в горах
- о трагических и героических страницах истории региона — от походов Тамерлана до событий 1940-х годов
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках
- Отдельно по желанию оплачивается: полёт на параплане — 7 000 ₽, обед в кафе национальной кухни — по меню
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
