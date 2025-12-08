Мои заказы

Баксан и Чегем - два ущелья за один день

Село Эль-Тюбю, перевал Актопрак, озеро Гижгит и многое другое - в путешествии из Кисловодска
Отправьтесь в насыщенное путешествие по двум ущельям Кабардино-Балкарии — Баксанскому и Чегемскому! Вас ждут перевалы, древние башни, водопады и панорамные виды с высоты 2500 метров.

Вы проедете по старинному торговому пути через перевал Актопрак, полюбуетесь озером Гижгит, побываете в родном ауле Кайсына Кулиева. А также послушаете рассказы о культуре, истории и легендах этих мест.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Кисловодска на комфортабельном внедорожнике

8:30–9:00 — остановка у озера Гижгит

11:00 — перевал Актопрак

  • панорамные виды на горные долины
  • рассказ о древнем торговом пути и легендах перевала

13:00–13:30 — прибытие в село Эль-Тюбю

  • знакомство с культурным наследием Балкарии
  • усадьбы, родовые башни, древние руины
  • история жизни поэта Кайсына Кулиева

14:00 — Чегемские водопады

  • прогулка по скалистой теснине Су-Азау
  • водопады «Шау-Денла» (летом — струи, зимой — ледяные глыбы)
  • возможность подняться на парадром «Флай Чегем»

15:30–16:00 — по желанию остановка в кафе с национальной кухней

17:00–17:30 — возвращение в Кисловодск

Вы узнаете:

  • как формировались ущелья Баксан и Чегем
  • как жили и выживали горные народы в суровых условиях Кавказа
  • легенды и предания, связанные со скалой Кызбурун, тесниной Су-Азау и перевалом Актопрак
  • историю древних аулов, сторожевых башен и укреплений, сохранившихся в горах
  • о трагических и героических страницах истории региона — от походов Тамерлана до событий 1940-х годов

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных внедорожниках
  • Отдельно по желанию оплачивается: полёт на параплане — 7 000 ₽, обед в кафе национальной кухни — по меню
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Любое удобное вам место в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1782 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по Северному Кавказу более 15 лет. Сохраняя подлинные традиции кавказского гостеприимства, мы спланировали маршруты так, чтобы вы погрузились в своё идеальное путешествие и наслаждались отдыхом
читать дальше

наедине с природой. На наших экскурсиях вы прогуляетесь по бескрайним цветущим альпийским лугам, посетите земли, которые помнят шаги древних кочевников, увидите первозданные природные пейзажи — ущелья и каньоны с водопадами и озёрами, чьи берега напоминают марсианские пейзажи. Прикоснётесь к загадкам и тайнам Кавказских гор. Каждый участник команды подготовлен к горному вождению, отлично знает историю края и каждый его уголок. Мы с радостью покажем вам самые красивые места в окрестностях Кисловодска, поделимся местными традициями и легендами.

