Бермамыт — это простор, ветер, скалы и бесконечные панорамы Кавказа. Здесь легко почувствовать себя на вершине мира. Вас ждут виды на Эльбрус, «Два монаха» — и не только. С вами будет наш водитель — он позаботится, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога в горы на внедорожнике

Живописный путь с подъёмом на высоту около 2500 метров через перевалы и плато. При удачной погоде вы окажетесь выше облаков. По желанию — остановка на завтрак у горы Баран.

Панорамы Кавказа

С вершины откроется один из лучших видов на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Также вы увидите скалы «Два монаха», «Амфитеатр» и другие уникальные природные формы.

Прогулка по плато и Малый Бермамыт

Пройдёте по краю обрыва и почувствуете масштаб гор. А после подниметесь на смотровую точку, напоминающую трамплин в небо.

Отдых и обед

У вас будет время, чтобы перекусить в кафе с красивым видом, насладиться тишиной, простором и горным воздухом.

Примерный тайминг

8:00 — выезд

8:20 — гора Баран, обзорная площадка и завтрак в кафе

10:40 — плато Бермамыт, прогулка по локациям, обед

15:00 — возвращение в Кисловодск

