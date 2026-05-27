Бермамыт — это простор, ветер, скалы и бесконечные панорамы Кавказа. Здесь легко почувствовать себя на вершине мира. Вас ждут виды на Эльбрус, «Два монаха» — и не только. С вами будет наш водитель — он позаботится, чтобы поездка прошла комфортно и безопасно.
Описание экскурсии
Дорога в горы на внедорожнике
Живописный путь с подъёмом на высоту около 2500 метров через перевалы и плато. При удачной погоде вы окажетесь выше облаков. По желанию — остановка на завтрак у горы Баран.
Панорамы Кавказа
С вершины откроется один из лучших видов на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Также вы увидите скалы «Два монаха», «Амфитеатр» и другие уникальные природные формы.
Прогулка по плато и Малый Бермамыт
Пройдёте по краю обрыва и почувствуете масштаб гор. А после подниметесь на смотровую точку, напоминающую трамплин в небо.
Отдых и обед
У вас будет время, чтобы перекусить в кафе с красивым видом, насладиться тишиной, простором и горным воздухом.
Примерный тайминг
8:00 — выезд
8:20 — гора Баран, обзорная площадка и завтрак в кафе
10:40 — плато Бермамыт, прогулка по локациям, обед
15:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
- Едем на внедорожнике вместимостью до 7 человек (УАЗ Patriot или иномарка)
- Детское кресло — по запросу
- Отдельно оплачивается экосбор — 100 ₽ за чел., питание — по желанию
- С вами будет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 34 туристов
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Бермамыт: на вершине мира»
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су и Бермамыт - из Кисловодска
Приглашаем на незабываемое путешествие в горы Кавказа! Вас ждут захватывающие виды, дикая природа и полная перезагрузка вдали от суеты
Начало: В месте вашего проживания в Кисловодске
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
30 мая в 07:00
31 мая в 07:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «край каменных великанов» из Кисловодска
Путешествие на плато Бермамыт обещает незабываемые виды и захватывающие истории. Узнайте о 40 цветах Эльбруса и посетите Долину нарзанов
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
14 800 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Малый и Большой Бермамыт: два верных пса у ног седовласого Эльбруса
Путешествие на плато Бермамыт откроет перед вами невероятные виды на Эльбрус и позволит услышать легенды Кавказа. Безопасно и незабываемо
Начало: На проспекте Первомайский
Расписание: в будние дни в 08:45, в субботу и воскресенье в 07:00
3 июн в 08:45
18 июн в 08:45
3870 ₽
4300 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Нестандартное джип-путешествие на Бермамыт и Джилы-Су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
7200 ₽ за человека
3800 ₽ за человека