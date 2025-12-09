Кисловодск — город с богатым прошлым и уникальной природой. Вы пройдёте по Курортному бульвару, увидите знаменитую Колоннаду и многое другое.
Узнаете об архитектуре 19–20 веков, местных традициях и народных легендах, а ещё насладитесь красотой Кавказских гор и зелёных городских улиц.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Колоннаду и Курортный бульвар.
- скульптуру «Лермонтовский Демон».
- дом с мезонином и исторические особняки.
- арт-объект «Стеклянная струя».
- мостик «Дамский каприз».
- цветочный календарь.
- инсталляцию «Камни на балансе».
- питьевую галерею с минеральной водой.
Вы узнаете:
- Как возник Кисловодск и почему он стал популярным курортом аристократии 19 века.
- Какие исторические события повлияли на развитие города.
- В чём уникальность природных условий региона.
- Чем известен кисловодский нарзан и как его используют для здоровья и лечения.
- Почему Кисловодск стал любимым местом отдыха русских писателей и художников.
- и многое другое.
Организационные детали
- По желанию за дополнительную плату можем организовать дегустацию местных блюд и напитков.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 402 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
