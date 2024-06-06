Ю Юлия Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна спасибо большое вам за замечательную экскурсию и незабываемое впечатление о городе Кисловодск! Вы приятная в общение человек и позитивная. Экскурсия была интересной, прошла на одном дыхании. Мы прогулялись по центру Кисловодска, по главным местам города с большой историей!

А Анастасия Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Спасибо Елене за чудесную экскурсию-прогулку по Кисловодску. Приятный маршрут, образованный гид, увлекательный рассказ. Получить удовольствие не помешала даже жара (часть экскурсии в парке, в тени деревьев, была просто прекрасной).

В Варвара Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень интересно рассказывает, много разных историй про разных людей! Чудесная прогулка по Кисловодску с заходом в парк! Мне очень понравилось! Комфортно и весело! Спасибо большое! Рекомендую!!:)

Н Николай Влюбиться в Кисловодск за 3 часа Замечательная экскурсия, и благодаря интересному рассказу и маршруту от гида Елены, мы посмотрели много достопримечательностей, получили много информации об истории города, и действительно, влюбились в Кисловодск.

И Ирина Экскурсия-спектакль в Кисловодске Огромное спасибо организаторам экскурсии,очень неординарно,нескучно,много информации,которую на обычных экскурсиях не услышишь. Постоянно меняется аудио сопровождение,что позволяет услышать город,представить его жизнь в далёком прошлом. Молодцы, спасибо!

В Вероника Экскурсия-спектакль в Кисловодске читать дальше удобные!! Обязательно побывайте на такой неформальной экскурсии 🤣 Я видела в отзывах где человек написал,что шутки не уместны,я так не считаю! конечно если вы очень серьезный человек,то советую самим все смотреть,без экскурсий)))а так,всю экскурсию я ходила с улыбкой на лице😂😂😂 это была лучшая экскурсия в моей жизни. Все настолько интересно и классно подано! Смешные шуточки,классные занятия,интересные рассказы! Озвучка качественная,все отлично слышно,наушники

М Мария Знакомьтесь, Кисловодск читать дальше полезно узнать и об истории города, и об интересных местах, которые стоит посетить во время отдыха. Однозначно буду рекомендовать знакомым Кисловодск с его лучшим гидом Татьяной! Татьяна провела для нас потрясающе познавательную и увлекательную экскурсию по основным местам Кисловодска. В первый день нашего пребывания было очень

С Сергей Знакомьтесь, Кисловодск Татьяна со знанием своего дела, с любовью к своему городу и своей работе провела с нами 3 часа (и поверьте мы их прожили не зря). Время пролетело не заметно. Манера рассказа непринуждённая и познавательная. Экскурсовод супер! Рекомендую!

Н Наталья Экскурсия-спектакль в Кисловодске Отличная экскурсия!