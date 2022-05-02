Домбай - жемчужина Кавказа

Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа
Домбай - жемчужина Кавказа

Что вас ожидает 🤩

  • Перевал Гум-Баши
  • Скала Сфинкс
  • Панорама Эльбруса и Кавказских гор (при хорошей погоде)
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбай
Домбай - одна из самых живописных горных полян на Кавказе.
  • Едем по одной из самых красивых дорог Кавказа - перевал Гум - Баши. Если повезет, увидим Эльбрус с расстояния 35 км и цепь снежных гор Кавказа.
  • Попробуем вкуснейший горный мед
  • Попьем серебряную воду из горной реки Уллу-Муруджу в Тебердинском заповеднике
  • Поднимемся на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара, высота 3209 метров
  • Восхитимся панорамой гор Западного Кавказа

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Канатная дорога - 1600 р/чел (3 уровня)
  • Питание
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: В центре
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг, суббота в 6:00 Воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям - свидетельство о рождении.
  • Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая
  • Деньги на канатные дороги, допрасходы, питание, сувениры рекомендуем взять наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг, суббота в 6:00 Воскресенье в 8:00

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