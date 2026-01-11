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А Анна Поездка была просто замечательной, и это во многом заслуга гида. Горы поражают своей красотой, хотя дорога к ним не самая простая. Мы получили массу впечатлений, и наша поездка останется в памяти надолго. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Экскурсия прошла великолепно. Гид оказался очень внимательным и знающим человеком, учел все наши пожелания. Путешествие было комфортным и интересным, особенно порадовала безопасная езда по серпантину. Огромное спасибо за чудесный день! Вернемся еще. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья читать дальше уменьшить жителях, насладились красотами гор, озер и водопадов, и прекрасной погодой (повезло что было солнечно). Поездка на машине гида оказалась большим плюсом, т. к. не на все объекты могут проехать автобусы, да и скорректировать остановки проще. Спасибо за поездку, все понравилось! Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

ч ччч Нам не повезло с погодой на самом Домбае, но удалось запечатлеть волшебные виды, которые открываются с храмов, а наш гид, поливаемый холодным дождём, героически пофотографировал нас у водопада (реки). Было очень красиво, узнали кое-что новое, приятно провели время. Спасибо гиду и организатору за эту экскурсию)



P.S: пожелание к авто - добавить ремни безопасности на задние сидения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Аркадий Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет