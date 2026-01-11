Вас ждет однодневная поездка на Домбай, за время которой вы сможете сполна насладиться красотой природы Кавказа.
Мы проедем по одной из живописнейших дорог, полюбуемся древним храмом, а после поднимемся высоко к облакам по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — отсюда открываются потрясающие виды.
Мы проедем по одной из живописнейших дорог, полюбуемся древним храмом, а после поднимемся высоко к облакам по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара — отсюда открываются потрясающие виды.
Описание экскурсииМы отправляемся в Домбай, чтобы вы впечатлились величием гор, увидели необычные скалы и побывали в необычном заповеднике. Именно здесь вы сможете сполна насладиться красотой Кавказа — взлететь к облакам по канатной дороге, посмотреть на древний и просто полюбоваться окружающей природой, вдыхая опьяняющий горный воздух. За время нашего тура мы:
- проедем по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши;
- полюбуемся со смотровой площадки видом на Эльбрус и главный Кавказский хребет;
- отправимся к одному из самых древних христианских храмов России, расположенному на горе Шоана;
- посетим долину реки Теберда;
- на Домбайской поляне поднимемся на канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и насладимся захватывающими дух видами окружающих гор и водопадов. Также, мы вы сможете прогуляться по берегу горного озера Каракёль и насладиться прохладой вод самой чистой реки Росии - Уллу Муруджу Важная информация: При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность. Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы. За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек.
Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши (панорама)
- Сырная пещера
- Шоанинский храм или Сентинский
- Озеро Кара-Кёль
- Домбайская поляна
- Гора Мусса-Ачитара
- Река Уллу-Муруджу и Теберда
- Озеро Туманлы Кёль (по возможности проезда, за дополнительную оплату)
Что включено
- Сопровождение опытного гида-водителя
- Трансфер
Что не входит в цену
- Экологический сбор: 200 руб.
- Билет на канатную дорогу в Домбае (по желанию):/n взрослый - 2900 руб. (до 3200 метров) /n детский - 2300 руб. /n лица от 75 лет - бесплатно
- Обед (по желанию)
- Заезд на озеро Туманлыкёль (по желанию) - 2000 р. за группу
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06.00-08.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При себе иметь необходимо иметь документы, подтверждающие личность
- Надевайте удобную обувь и теплую, непродуваемую закрытую одежду. Также возьмите с собой солнцезащитные очки и головные уборы
- За дополнительную оплату возможен проезд к Чучхурским водопадам и водопаду Алибек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Поездка была просто замечательной, и это во многом заслуга гида. Горы поражают своей красотой, хотя дорога к ним не самая простая. Мы получили массу впечатлений, и наша поездка останется в памяти надолго.
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Е
Экскурсия прошла великолепно. Гид оказался очень внимательным и знающим человеком, учел все наши пожелания. Путешествие было комфортным и интересным, особенно порадовала безопасная езда по серпантину. Огромное спасибо за чудесный день! Вернемся еще.
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Н
Отдыхая в Кисловодске решили посетить Домбай. Как всегда выбрали экскурсию на Спутнике и ни разу не пожалели. По дороге на Домбай посетили много интересных мест, узнали интересные факты об их
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ч
Нам не повезло с погодой на самом Домбае, но удалось запечатлеть волшебные виды, которые открываются с храмов, а наш гид, поливаемый холодным дождём, героически пофотографировал нас у водопада (реки). Было очень красиво, узнали кое-что новое, приятно провели время. Спасибо гиду и организатору за эту экскурсию)
P.S: пожелание к авто - добавить ремни безопасности на задние сидения.
P.S: пожелание к авто - добавить ремни безопасности на задние сидения.
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А
Повезло с Гидом, погодой и машиной. Гид Руслан вел машину аккуратно, отвечал на наши вопросы и рассказал много полезной информации о маршруте, за что мы ему очень благодарны, машина была чистая и комфортная, ну и погода была солнечной и безветренной, в общем впечатления от поездки самые наилучшие.
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А
Гид, с которым мы поехали на Домбай, оказался лучшим в этом городе. Мы не пожалели, что выбрали его. Путешествие было увлекательным и интересным для всех, включая детей. Он легко нашел подход к каждому из нас, и мы остались очень довольны!
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