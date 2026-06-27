Отправляйтесь с нами в невероятно живописное путешествие в Домбай! Вас ждут горные озёра и вершины, ущелья и реки, причудливые пещеры. А канатная дорога поднимет вас на высоту 3200 метров.
Описание трансферПо пути в Домбай мы пройдем через перевал Гум-Баши и со смотровой площадки насладимся шикарным видом на Большой Кавказский хребет и Эльбрус. И вот, свершилось… Здравствуй, Домбай! С этими словами мы прибудем в наше главное место назначения. Вам представится возможность подняться по канатной дороге на вершину величественной горы Мусса-Ачитара (3200м), удастся лицезреть головокружительные виды неземной красоты окружающей природы. А также увидеть горные реки и озёра с кристально чистой водой. Вы познакомитесь с культурой и бытом местных жителей и оцените на вкус кавказскую кухню (айран, хычины, шашлыки). После отправляемся в обратный путь! Остановимся у Сырной пещеры с причудливыми формами. Дальше наш ожидает Тебердинское ущелье с величественными скалами и вековыми соснами. Сделаем остановку у реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой и посетим окруженное соснами озеро Кара-Кёль. Проедем в Гоначхирское ущелье и полюбуемся сказочным Туманным озером. Важная информация: По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Трансфер в обе стороны на комфортном авто
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Домбае:/n взрослый - 2700 руб. (до 3008 метров) /n детский - 2000 руб.
- Питание: средний чек - 700-800 руб. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес проживания в Кисловодске
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов)
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону
- Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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