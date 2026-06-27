Описание Фото Ответы на вопросы Отправляйтесь с нами в невероятно живописное путешествие в Домбай! Вас ждут горные озёра и вершины, ущелья и реки, причудливые пещеры. А канатная дорога поднимет вас на высоту 3200 метров.

Марьям Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Трансфер для группы -32% 6200 ₽ выгода 2000 ₽ 4200 ₽ за человека 12 часов 1-6 человек Канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер По пути в Домбай мы пройдем через перевал Гум-Баши и со смотровой площадки насладимся шикарным видом на Большой Кавказский хребет и Эльбрус. И вот, свершилось… Здравствуй, Домбай! С этими словами мы прибудем в наше главное место назначения. Вам представится возможность подняться по канатной дороге на вершину величественной горы Мусса-Ачитара (3200м), удастся лицезреть головокружительные виды неземной красоты окружающей природы. А также увидеть горные реки и озёра с кристально чистой водой. Вы познакомитесь с культурой и бытом местных жителей и оцените на вкус кавказскую кухню (айран, хычины, шашлыки). После отправляемся в обратный путь! Остановимся у Сырной пещеры с причудливыми формами. Дальше наш ожидает Тебердинское ущелье с величественными скалами и вековыми соснами. Сделаем остановку у реки Уллу-Муруджу с чистейшей водой и посетим окруженное соснами озеро Кара-Кёль. Проедем в Гоначхирское ущелье и полюбуемся сказочным Туманным озером. Важная информация: По дороге у нас будет еще масса локаций, на которых, по желанию, мы будем останавливаться. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Обязательно возьмите с собой паспорт (свидетельство о рождении на ребенка) и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. Рекомендуем взять солнцезащитные очки, воду, дождевик.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату