1 чел.
По популярности
скидка
25%
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
21 июля в 06:15
42703 203₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
21 июля в 07:00
3500031 500₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 08:00
21 июля в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2024Большое спасибо сопровождающему за внимательность, советы, за любовь к своему краю!
- ЮЮрий25 июня 2024Спасибо команде за интересное путешествие! Часть путешествия на Бермамыт полностью оправдала ожидания, да еще и с погодой повезло. По пути
- ММихаил31 января 2024Поехали немного по другому маршруту на Хасаут и перевал восьмерка - маршрут очень красивый мне понравилось
- ВВика27 января 2024Бронировала этот тур, но ездили в Хасаут и на перевал Восьмерка. Интересно и красиво.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водопад Кызыл-Су»
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