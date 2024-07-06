Водопад Кызыл-Су – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад Кызыл-Су» в Кисловодске, цены от 3 203 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
скидка
25%
4 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска
Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су
Начало: По вашему адресу
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Завтра в 06:30
21 июля в 06:15
42703 203 за человека
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Джиппинг
На машине
скидка
10%
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
Горы, скалы, ущелья, водопады и шикарные панорамы Эльбруса за один день
Начало: В Кисловодске
Завтра в 07:00
21 июля в 07:00
3500031 500 за всё до 6 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
На машине
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
В Джилы-Су с гидом-фотографом
Влюбиться в природу Северного Кавказа и получить профессиональные снимки с лучшими видами
Завтра в 08:00
21 июля в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    Большое спасибо сопровождающему за внимательность, советы, за любовь к своему краю!
  • Ю
    Юрий
    25 июня 2024
    Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
    Спасибо команде за интересное путешествие! Часть путешествия на Бермамыт полностью оправдала ожидания, да еще и с погодой повезло. По пути
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    на вторую часть, в самом трудно проходимом месте подвел "козёл" - УАЗ Патриот, на котором мы ехали. Несмотря на героические попытки нашего водителя-гида Алима его починить, увы. Тем не менее, в течение 2 часов приехал спасатель Расул, который провел нам экскурсию по горным пастбищам Кабардино-Балкарии, почти до границ Грузии. Мы даже увидели Эльбрус на закате вблизи - потрясающе красиво! Так что результат вполне чудесен - мы многое посмотрели и выбрались из неприятной ситуации, благодаря дружной команде организаторов. Алима тоже вытащили с "козлом", так что в итоге всё благополучно. Ребятам процветания и более надежный транспорт на таких труднодоступных маршрутах, чем творения криворуких и бессовестных ульяновцев!

  • М
    Михаил
    31 января 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    Поехали немного по другому маршруту на Хасаут и перевал восьмерка - маршрут очень красивый мне понравилось
  • В
    Вика
    27 января 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
    Бронировала этот тур, но ездили в Хасаут и на перевал Восьмерка. Интересно и красиво.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Водопад Кызыл-Су»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Кисловодска
  2. Нестандартный джип-тур на Бермамыт и Джилы-су из Кисловодска
  3. В Джилы-Су с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Плато Бермамыт
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Водопад Кызыл-Су" можно забронировать 3 экскурсии от 3 203 до 31 500 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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