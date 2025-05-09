читать дальше

выбрать. Нас возил Резуан. Комфорт идеальный. Джип Лэнд Ровер - быстро, тихо, комфортно, отличный обзор. На пять. Сервис. Снимал на телефоны видео тем, кто на задних рядах, подвозил всюду максимально близко, забрал прямо от дома, начал чуть раньше всех и мы всюду были чуть раньше, без толпы - это тоже на 5+. С точки зрения экскурсии - ее по сути не было. Резуан не экскурсовод - он классный местный парень с хорошей машиной. В основной "локации" ДжилыСу даже не сопровождал. Никаких местных легенд, историй, рассказов/баек... Понятно, что в основном экскурсия видовая, но всё же... Маршрут. Кавказ прекрасен. Особенно в хорошую погоду. Заявленные локации, кроме основной - больше монетизация местными видов. Попытки брать деньги за конкретные виды, такие же как на каждом третьем повороте. Думайте, где стоит им платить "за вход в провал", где нет. Долина Нарзанов - полный фуфел. Восстановленный советский пионерлагерь с разводкой Нарзанов от пары естественных источников. ДжилыСу и Эльбрус - здорово. Но в режиме "приехали-смотрите"