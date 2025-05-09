Мои заказы

Водопад Эмир – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопад Эмир» в Кисловодске, цены от 3440 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Джиппинг
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны и полюбоваться горами
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Кисловодска
На машине
10 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и удивительные природные достопримечательности
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3440 ₽ за человека
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
Джиппинг
На машине
7.5 часов
-
30%
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су
Путешествие на северный склон Эльбруса: водопады, скалы и целебные источники. Узнайте о культуре народов Кавказа и насладитесь природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3500 ₽5000 ₽ за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
На машине
8 часов
-
25%
186 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3450 ₽4600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 мая 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Дата посещения: 5 мая 2025
    Тур представляет собой поездку на джипе с водителем. От него всё и зависит, не от того, какого организатора(диспетчера по сути)
    читать дальше

    выбрать. Нас возил Резуан. Комфорт идеальный. Джип Лэнд Ровер - быстро, тихо, комфортно, отличный обзор. На пять. Сервис. Снимал на телефоны видео тем, кто на задних рядах, подвозил всюду максимально близко, забрал прямо от дома, начал чуть раньше всех и мы всюду были чуть раньше, без толпы - это тоже на 5+. С точки зрения экскурсии - ее по сути не было. Резуан не экскурсовод - он классный местный парень с хорошей машиной. В основной "локации" ДжилыСу даже не сопровождал. Никаких местных легенд, историй, рассказов/баек... Понятно, что в основном экскурсия видовая, но всё же... Маршрут. Кавказ прекрасен. Особенно в хорошую погоду. Заявленные локации, кроме основной - больше монетизация местными видов. Попытки брать деньги за конкретные виды, такие же как на каждом третьем повороте. Думайте, где стоит им платить "за вход в провал", где нет. Долина Нарзанов - полный фуфел. Восстановленный советский пионерлагерь с разводкой Нарзанов от пары естественных источников. ДжилыСу и Эльбрус - здорово. Но в режиме "приехали-смотрите"

  • У
    Ульяна
    6 декабря 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Все прошло хорошо, спасибо
  • Е
    Екатерина
    3 декабря 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Наша поездка на Джилы-Су оказалась настоящим подарком судьбы. Восторг полнейший,когда из-за тумана,снега и облаков,показался красавец Эльбрус.
    Даже наш прекрасный опытный гид
    читать дальше

    был удивлен такому везению,ведь погода внизу не внушала нам надежды увидеть заснеженные вершины гор.
    Поездка оказалась очень комфортной,насыщенной.
    Отдельно спасибо за рекомендацию места для ужина в Кисловодске. Попадание на 100%.

    Наша поездка на Джилы-Су оказалась настоящим подарком судьбы. Восторг полнейший,когда из-за тумана,снега и облаков,показался красавец Эльбрус.
    Даже наш прекрасный опытный гид был удивлен такому везению,ведь погода внизу не внушала нам надежды увидеть заснеженные вершины гор.
    Поездка оказалась очень комфортной,насыщенной.
    Отдельно спасибо за рекомендацию места для ужина в Кисловодске. Попадание на 100%.
  • А
    Алексей
    3 декабря 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Экскурсия была великолепной!
    Чарующие виды, завораживающая тишина и единение с природой.
    Благодарность экскурсоводу за рассказы про этот край и аккуратное вождение.
  • М
    Мария
    23 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Экскурсия супер! Виды просто бомба😍😍😍 Гид Карим настоящий юморист, ответит на ваши вопросы. На экскурсии присутствует дополнительная локация за доп.
    читать дальше

    Плату - поверьте это стоит того. . Вид на эльбрус открывается незабываемый❤️‍🔥 А вот УАЗ Патриот показал себя не с самой лучшей стороны…

    Экскурсия супер! Виды просто бомба😍😍😍 Гид Карим настоящий юморист, ответит на ваши вопросы. На экскурсии присутствует дополнительная локация за доп. Плату - поверьте это стоит того. . Вид на эльбрус открывается незабываемый❤️‍🔥 А вот УАЗ Патриот показал себя не с самой лучшей стороны…
  • И
    Игорь
    22 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Только вернулись с экскурсии. Хочется поделиться эмоциями. Во первых крайне повезло с погодой, с попутчиками и главное с водителем-гидом -Адилем! Спасибо еще раз! Рассказывал все по делу, не навязчиво, отвез на все обещанные локации.
    Только вернулись с экскурсии. Хочется поделиться эмоциями. Во первых крайне повезло с погодой, с попутчиками и
  • А
    Алина
    19 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Потрясающая экскурсия, Эльбурс нам показался во всей красе 🥰🏔️
    Потрясающая экскурсия, Эльбурс нам показался во всей красе 🥰🏔️
  • T
    Tati
    19 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Это самая красивая и классная экскурсия за последнее время в моей жизни! Столько чудеснейших мест за раз, столько красивых дорог
    читать дальше

    /ущелий и водопадов за раз, столько классных фоток сделано! Просто ради одной этой поездки уже можно покупать билеты в минводы 😸и не сомневаться
    Гиды веселые легкие и очень любящие свой край. Благодарю

    Это самая красивая и классная экскурсия за последнее время в моей жизни! Столько чудеснейших мест за раз, столько красивых дорог /ущелий и водопадов за раз, столько классных фоток сделано! Просто ради одной этой поездки уже можно покупать билеты в минводы 😸и не сомневаться
    Гиды веселые легкие и очень любящие свой край. Благодарю
  • Я
    Яня
    15 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Это было лучшее, что случилось со мной за время поездки в Кисловодск! Соблюдение тайминга, интересные рассказы, шутки, веселье, приятная компания, шикарные фото!!! Гиду Алибеку огромное спасибо 🫶🏼🫶🏼🫶🏼
    Это было лучшее, что случилось со мной за время поездки в Кисловодск! Соблюдение тайминга, интересные рассказы, шутки, веселье, приятная компания, шикарные фото!!! Гиду Алибеку огромное спасибо 🫶🏼🫶🏼🫶🏼
  • И
    Илья
    14 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    10/10
  • А
    Аня
    14 ноября 2025
    Из Кисловодска в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
    Хочу поделиться восторгом от моей недавней поездки в волшебное место Джылы-Су! Это было одно из тех путешествий, которые остаются в
    читать дальше

    памяти и в сердце навсегда. И огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду – Кариму.
    С самого начала Карим проявил себя как настоящий профессионал и неравнодушный человек. Он не просто отвез нас из точки А в точку Б, а стал настоящим проводником в мир истории, легенд и невероятной природы этого края.
    Вода в источниках, могущественные водопады, заснеженные вершины – вся эта красота раскрылась для нас.
    Если вы раздумываете о поездке в Джылы-Су – не сомневайтесь!
    Однозначно рекомендую и надеюсь вернуться сюда снова⛰️

    Хочу поделиться восторгом от моей недавней поездки в волшебное место Джылы-Су! Это было одно из тех путешествий, которые остаются в памяти и в сердце навсегда. И огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду – Кариму.
    С самого начала Карим проявил себя как настоящий профессионал и неравнодушный человек. Он не просто отвез нас из точки А в точку Б, а стал настоящим проводником в мир истории, легенд и невероятной природы этого края.
    Вода в источниках, могущественные водопады, заснеженные вершины – вся эта красота раскрылась для нас.
    Если вы раздумываете о поездке в Джылы-Су – не сомневайтесь!
    Однозначно рекомендую и надеюсь вернуться сюда снова⛰️
  • Н
    Надежда
    13 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Просто великолепно! Такая концентрация умопомрачительной красоты-невероятно! Гид Хусейн-тысяча сердечек!!! Не знаю мог ли бы кто-то лучше провести эту экскурсию. По
    читать дальше

    насыщенности программы и удовольствию от проведенного времени-оценка 100 из 10. И хычинов вкуснее чем на Джилы су еще нигде не было)))

  • Е
    Евгения
    11 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Первое путешествие, которое забронировали через Tripster. Оставило неизгладимые впечатления и невероятные воспоминания. Экскурсия содержательная, очень атмосферно провели время с гидом
    читать дальше

    Каримом, посетили самые красивые места. Автомобиль комфортный. Дополнительно поднимались на гору с видом на поляну Эммануэля - шикарное место, подъем по отвесной скале, обязательно соглашайтесь, не пожалеете!

    Первое путешествие, которое забронировали через Tripster. Оставило неизгладимые впечатления и невероятные воспоминания. Экскурсия содержательная, очень атмосферно провели время с гидом Каримом, посетили самые красивые места. Автомобиль комфортный. Дополнительно поднимались на гору с видом на поляну Эммануэля - шикарное место, подъем по отвесной скале, обязательно соглашайтесь, не пожалеете!
  • В
    Владимир
    11 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Эльбрус это чудо! Нам очень повезло с погодой! Спасибо за организацию, маршрут интересный, локации с прекрасными видами. Резуан отличный водитель, позитивный и внимательный, ещё и фотограф:)! Кафе в завершении было на 5+!
    Рекомендую!
  • В
    Волошина
    11 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Хотим выразить огромную благодарность Резуану за незабываемую экскурсию и бурю эмоций!!! Грамотное планирование маршрута по времени, что позволяло посмотреть локации
    читать дальше

    без лишнего скопления туристов! Неоценимая помощь в съемке фото и видео!!! Приятный диалог и дружественная атмосфера в комфортабельном автомобиле! Интересная подача информации о истории, обычаях, языке и быте горцев. Кафе национальной кухни на маршруте очень понравилось, все вкусно и быстрая подача!
    Ни сколько не пожалели о своем выборе, поездка просто шикарная!!! Хотели бы вернуться еще и побывать с Резуаном на других локациях!!!

    Хотим выразить огромную благодарность Резуану за незабываемую экскурсию и бурю эмоций!!! Грамотное планирование маршрута по времениХотим выразить огромную благодарность Резуану за незабываемую экскурсию и бурю эмоций!!! Грамотное планирование маршрута по времени
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Все было супер
    Все было супер
  • П
    Платон
    8 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом, который на протяжении всего маршрут рассказывает о местах, которые вы будете проезжать 👍🏻
    Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом, который на протяжении всего маршрут рассказывает о местах, которые вы будете проезжать 👍🏻
  • Е
    ЕрмоловаЛилия
    5 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Потрясающая экскурсия с приятным гидом, великолепные виды, рекомендую экскурсию к приобретению обязательно!
    Потрясающая экскурсия с приятным гидом, великолепные виды, рекомендую экскурсию к приобретению обязательно!
  • А
    Александра
    4 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Экскурсия очень понравилась. Организационные моменты тоже. Места красивые, интересные. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
    Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие! Наш гид Резуан, рассказывал историю края, было интересно его слушать и общаться. Машина комфортная, ездили с ребёнком, вождение аккуратное, группа 6 человек, у нас собралась хорошая компания.
    Нам понравилось всё! Спасибо!
    Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие! Наш гид Резуан, рассказывал историю края, было интересно его слушать и общаться. Машина комфортная, ездили с ребёнком, вождение аккуратное, группа 6 человек, у нас собралась хорошая компания.
    Нам понравилось всё! Спасибо!

