Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны и полюбоваться горами
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и удивительные природные достопримечательности
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3440 ₽ за человека
-
30%
Групповая
до 15 чел.
Из Кисловодска в урочище Джилы-Су
Путешествие на северный склон Эльбруса: водопады, скалы и целебные источники. Узнайте о культуре народов Кавказа и насладитесь природой
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3500 ₽
5000 ₽ за человека
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3450 ₽
4600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 мая 2025Путешествие к урочищу Джилы-Су из КисловодскаДата посещения: 5 мая 2025Тур представляет собой поездку на джипе с водителем. От него всё и зависит, не от того, какого организатора(диспетчера по сути)
- УУльяна6 декабря 2025Все прошло хорошо, спасибо
- ЕЕкатерина3 декабря 2025Наша поездка на Джилы-Су оказалась настоящим подарком судьбы. Восторг полнейший,когда из-за тумана,снега и облаков,показался красавец Эльбрус.
Даже наш прекрасный опытный гид
- ААлексей3 декабря 2025Экскурсия была великолепной!
Чарующие виды, завораживающая тишина и единение с природой.
Благодарность экскурсоводу за рассказы про этот край и аккуратное вождение.
- ММария23 ноября 2025Экскурсия супер! Виды просто бомба😍😍😍 Гид Карим настоящий юморист, ответит на ваши вопросы. На экскурсии присутствует дополнительная локация за доп.
- ИИгорь22 ноября 2025Только вернулись с экскурсии. Хочется поделиться эмоциями. Во первых крайне повезло с погодой, с попутчиками и главное с водителем-гидом -Адилем! Спасибо еще раз! Рассказывал все по делу, не навязчиво, отвез на все обещанные локации.
- ААлина19 ноября 2025Потрясающая экскурсия, Эльбурс нам показался во всей красе 🥰🏔️
- TTati19 ноября 2025Это самая красивая и классная экскурсия за последнее время в моей жизни! Столько чудеснейших мест за раз, столько красивых дорог
- ЯЯня15 ноября 2025Это было лучшее, что случилось со мной за время поездки в Кисловодск! Соблюдение тайминга, интересные рассказы, шутки, веселье, приятная компания, шикарные фото!!! Гиду Алибеку огромное спасибо 🫶🏼🫶🏼🫶🏼
- ИИлья14 ноября 202510/10
- ААня14 ноября 2025Хочу поделиться восторгом от моей недавней поездки в волшебное место Джылы-Су! Это было одно из тех путешествий, которые остаются в
- ННадежда13 ноября 2025Просто великолепно! Такая концентрация умопомрачительной красоты-невероятно! Гид Хусейн-тысяча сердечек!!! Не знаю мог ли бы кто-то лучше провести эту экскурсию. По
- ЕЕвгения11 ноября 2025Первое путешествие, которое забронировали через Tripster. Оставило неизгладимые впечатления и невероятные воспоминания. Экскурсия содержательная, очень атмосферно провели время с гидом
- ВВладимир11 ноября 2025Эльбрус это чудо! Нам очень повезло с погодой! Спасибо за организацию, маршрут интересный, локации с прекрасными видами. Резуан отличный водитель, позитивный и внимательный, ещё и фотограф:)! Кафе в завершении было на 5+!
Рекомендую!
- ВВолошина11 ноября 2025Хотим выразить огромную благодарность Резуану за незабываемую экскурсию и бурю эмоций!!! Грамотное планирование маршрута по времени, что позволяло посмотреть локации
- ООльга9 ноября 2025Все было супер
- ППлатон8 ноября 2025Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом, который на протяжении всего маршрут рассказывает о местах, которые вы будете проезжать 👍🏻
- ЕЕрмоловаЛилия5 ноября 2025Потрясающая экскурсия с приятным гидом, великолепные виды, рекомендую экскурсию к приобретению обязательно!
- ААлександра4 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Организационные моменты тоже. Места красивые, интересные. Рекомендую
- ННаталья3 ноября 2025Экскурсия очень понравилась, виды потрясающие! Наш гид Резуан, рассказывал историю края, было интересно его слушать и общаться. Машина комфортная, ездили с ребёнком, вождение аккуратное, группа 6 человек, у нас собралась хорошая компания.
Нам понравилось всё! Спасибо!
