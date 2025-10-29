Мои заказы

Водопад Тызыл Суу – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопад Тызыл Суу» в Кисловодске, цены от 3440 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Джиппинг
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны и полюбоваться горами
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
На машине
8 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в путешествие по Кавказу, где величественные виды и уникальные природные объекты ждут вас. Насладитесь красотой и историей региона
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3600 ₽ за человека
Джилы-Су: к подножию Эльбруса - из Кисловодска
На машине
10 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и удивительные природные достопримечательности
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3440 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Селиванова
    29 октября 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Поездкой остались очень довольны! Красоты со всех сторон, величественные горы, бурные горные реки, водопады, ущелья. Наш гид Семён - профессионал своего дела! Дорога по серпантинам с ним показалась очень лёгкой, чувствовали себя в безопасности.
    Поездкой остались очень довольны! Красоты со всех сторон, величественные горы, бурные горные реки, водопады, ущелья. Наш гид Семён - профессионал своего дела! Дорога по серпантинам с ним показалась очень лёгкой, чувствовали себя в безопасности.
  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Поездка очень понравилась: красоты природы, Умар отличный гид. Единственное, лично мне было страшновато все время, сложные страшные серпантины и дорога
    в целом. Второй раз не поеду. Либо возьму полную индивидуалку, где только ты или твоя компания, и полностью будет все в твоем темпе, как тебе комфортно. У нас в салоне собралась разношерстная компания, молодые девочки хотели поострее ощущений, а я стрессовала всю дорогу.

    Поездка очень понравилась: красоты природы, Умар отличный гид. Единственное, лично мне было страшновато все время, сложныеПоездка очень понравилась: красоты природы, Умар отличный гид. Единственное, лично мне было страшновато все время, сложные
  • М
    Маргарита
    20 сентября 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Экскурсия просто потрясающая! Мы посетили невероятные, живописные места с потрясающими видами. Наш водитель оказался не только отличным профессионалом за рулем,
    но и замечательным рассказчиком. Он с увлечением делился интересными историями и фактами о каждом уголке маршрута. Благодаря его знаниям и опыту, мы смогли выбрать лучшие места для фотографий, чтобы запечатлеть эти волшебные моменты. Экскурсия подарила нам незабываемые эмоции и оставила яркие впечатления!

    Экскурсия просто потрясающая! Мы посетили невероятные, живописные места с потрясающими видами. Наш водитель оказался не только отличным профессионалом за рулем, но и замечательным рассказчиком. Он с увлечением делился интересными историями и фактами о каждом уголке маршрута. Благодаря его знаниям и опыту, мы смогли выбрать лучшие места для фотографий, чтобы запечатлеть эти волшебные моменты. Экскурсия подарила нам незабываемые эмоции и оставила яркие впечатления!
  • Т
    Тлиш
    11 августа 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Поездка прошла на высшем уровне, спасибо большое нашему гиду Расулу за интересную поездку!!!
  • А
    Альбина
    29 июля 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Природа прекрасна. С погодой и компанией повезло. Водитель опытный и внимательный. Машина уставшая. При выборе среди многочисленных предложений (были и дешевле с хорошими рейтингами) я ориентировалась на количество человек. В описании было заявлено-до 6 человек, в машине было 7.
  • С
    Сергей
    28 июля 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Впервые оказавшись в Кисловодске, многое хотелось увидеть. Выбрали джип-тур (группа из шести человек) в Джилы-су. Просто незабываемое путешествие! Невероятные живописные
    виды на Эльбрус, водопады, альпийские луга. Спасибо нашему замечательному гиду Умару, заряжающему своими знаниями и позитивом, умеющему увлекательно показать свой край, легко и весело. Всем рекомендую.

    Впервые оказавшись в Кисловодске, многое хотелось увидеть. Выбрали джип-тур (группа из шести человек) в Джилы-су. Просто незабываемое путешествие! Невероятные живописные виды на Эльбрус, водопады, альпийские луга. Спасибо нашему замечательному гиду Умару, заряжающему своими знаниями и позитивом, умеющему увлекательно показать свой край, легко и весело. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    27 июля 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    26 июля выезжали на экскурсию в Джылы-Су, первое, что расстроило, что мы были не одни в машине. Хотели комфортно занять
    места только своей компанией, на сайте написано до 6-от человек, но в машине оказалась еще женщина туристка, 7-я по счету, которая по итогу заняла самое комфортное место, наверное все-таки нужно заранее сообщать, что в пассажиров будет больше, чтобы люди на это рассчитывали. Водитель был очень вежливый и приятный молодой человек, но назвать его гидом сложно, он прекрасно доставил нас до всех достопримечательностей, но каких-то рассказов и исторических фактов было очень мало. В целом нам, конечно очень понравились все прекрасные виды, но осталось несколько но.

  • Р
    Ростошинский
    19 июля 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Все хорошо организовано. Нам очень понравилось. Спасибо 🙂
    Все хорошо организовано. Нам очень понравилось. Спасибо 🙂
  • С
    Светлана
    14 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    14 июня ездили к Джилы-су, в долину водопадов и Долину нарзана. Не смотря на проливной дождь и туман, экскурсия прошла
    замечательно. Спасибо огромное нашему гиду- водителю Айвару. Очень грамотный молодой человек и профессиональный водитель, не смотря на молодой возраст. Обязательно приедем еще раз и посетим эти места в хорошую погоду.

  • Д
    Дарья
    12 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Организатору спасибо за сегодняшнюю поездку! Ездили с Исламом, славный юморной парень) Это было душевно, юморно, интересно, местами адреналиново и очень
    красиво😍 Мне очень понравилось😊
    Отдельное спасибо за плейлист) и за грамотную красивую речь👍🏻 не верю, что в школе учился на тройки))
    В общем, я не зря прожила этот день)) спасибо Вам за это!

  • К
    Ксения
    11 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Удивительный маршрут к урочищу Джилы-Су. Дорога, каждый километр которой наполнен величественными видами. Начиная от бескрайних полей, каменных обрывов, горных рек,
    водопадов и заканчивая волшебными видами Эльбруса. По дороге есть множество остановок, на которых можно сделать шикарные фотографии и полюбоваться горными пейзажами.
    Спасибо Умару за возможность узнать много новой интересной информации и за легкую поездку. Несмотря на довольно долгий путь на машине, дискомфорт совершенно не ощущается.
    В конце поездки была остановка в ресторане, где можно попробовать восхитительный шашлык.
    Однозначно, это путь, который должен увидеть своими глазами каждый турист и запомнить его непередаваемую красоту на всю жизнь.

    Удивительный маршрут к урочищу Джилы-Су. Дорога, каждый километр которой наполнен величественными видами. Начиная от бескрайних полей, каменных обрывов, горных рек, водопадов и заканчивая волшебными видами Эльбруса. По дороге есть множество остановок, на которых можно сделать шикарные фотографии и полюбоваться горными пейзажами.
Спасибо Умару за возможность узнать много новой интересной информации и за легкую поездку. Несмотря на довольно долгий путь на машине, дискомфорт совершенно не ощущается.
В конце поездки была остановка в ресторане, где можно попробовать восхитительный шашлык.
Однозначно, это путь, который должен увидеть своими глазами каждый турист и запомнить его непередаваемую красоту на всю жизнь.
  • Е
    Елена
    10 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Отличная экскурсия! Рекомендую!!! Интереснейший рассказ лучшего гида Умара, красивые локации, прекрасные фото на память, отличная компания, море позитива♥️
    Отличная экскурсия! Рекомендую!!! Интереснейший рассказ лучшего гида Умара, красивые локации, прекрасные фото на память, отличная компания, море позитива♥️
  • А
    Анастасия
    6 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Замечательная экскурсия и красивейшие места! Ездили компанией из 5 человек, все остались в восторге.
    Несмотря на то, что возникли небольшие неполадки
    перед поездкой, они были быстро решены и в итоге впечатления остались лишь положительные.
    Места потрясающие, бонусом еще и сняли нам видео из машины, и сделали крутые фотографии и видео на дороге с видом на Эльбрус) Однозначно рекомендуем 🔥

    Замечательная экскурсия и красивейшие места! Ездили компанией из 5 человек, все остались в восторге.
Несмотря на то, что возникли небольшие неполадки перед поездкой, они были быстро решены и в итоге впечатления остались лишь положительные.
Места потрясающие, бонусом еще и сняли нам видео из машины, и сделали крутые фотографии и видео на дороге с видом на Эльбрус) Однозначно рекомендуем 🔥
  • О
    Ольга
    5 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Недавно вернулись из потрясающей экскурсии из Кисловодска к Джилы-Су и источникам долголетия, и до сих пор под впечатлением! Хочется выразить
    огромную благодарность нашему гиду, Умару.
    Умар - настоящий профессионал своего дела и просто замечательный человек. Он не только прекрасно знает историю и легенды этих мест, но и умеет преподнести информацию так, что слушаешь, затаив дыхание. Его рассказы были очень интересными и познавательными, а еще он всегда был готов ответить на любые вопросы.
    Сама поездка к Джилы-Су - это что-то невероятное! Природа Кавказа завораживает своей красотой и величием. А благодаря Умару, мы смогли не просто увидеть эти живописные места, но и почувствовать их дух, узнать много нового об их истории и традициях.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию с гидом Умаром всем, кто хочет увидеть красоту Кавказа, узнать много интересного и получить незабываемые впечатления! Это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!"Девчатам" всё понравилось)))))

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Нам несказанно повезло с нашим гоидом-водителем. Игорь - мегаспокойный человек, который эту ауру спокойствия умудряется распространить на группу. Не смотря
    на то, что поездка довольна долгая, мы расслабились за это время и прям отдохнули. Было очень комфортно как в поездке, так и в общении. Т. к. группа получилась маленькая, общение можно назвать камерным. Не обычный рассказ по маршруту, а какие-то житейский зарисовки, интересные истории из жизни, необычные ракурсы на маршруте, забота в походе на водопад (ну там, чтоб не свалиться со склона, не утонуть в речке и п. т). Очень все душевно получилось, просто супер.

  • М
    Мия
    31 мая 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Большое спасибо за экскурсию. Ездили с Умаром на Джилы-Су, было комфортно, душевно и весело. Умар отличный гид, водитель и прекрасный фотограф, за крутые фото на фоне Домбая и Архыза (😁) отдельное спасибо. И за сусликов. Обязательно вернемся ещё!
  • Ч
    Чинилова
    19 мая 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Это была не просто экскурсия — это был душевный поход с другом в самое сердце гор!
    Наш проводник Умар — не
    экскурсовод, а настоящий хранитель местных историй и преданий. То, с какой любовью он рассказывал про эти края, ощущалось где-то глубоко, прямо нутром. Ни капли заученности — только живой интерес, знание и искренность.

    Он умудрялся и развеселить, и зацепить интересом, и в нужный момент деликатно отойти в сторону, когда хотелось просто впитать атмосферу с высоты. А вишенкой на торте стала смотровая, туда нас Умар отвёз по-секрету 🤫 если попросите, может и вас отвезет)

    И как финал дня — шашлык. Бараний. Божественный. Я до сих пор его вспоминаю со слезой счастья и лёгким слюнопуском.

    Если будет шанс — езжайте. Мы остались довольны на десять тысяч процентов. Спасибо тебе, Умар, от всей души — за день, который останется с нами надолго!

    Это была не просто экскурсия — это был душевный поход с другом в самое сердце гор!Это была не просто экскурсия — это был душевный поход с другом в самое сердце гор!Это была не просто экскурсия — это был душевный поход с другом в самое сердце гор!
  • К
    Кирилл
    13 мая 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Все прошло просто прекрасно! Про пейзажи я не буду расписывать - они волшебные. Наш водитель-волшебник наколдовал нам солнечную погоду) отдельный лайк за видео дороги (с места водителя) из машины и музыкальное сопровождение))
    Все прошло просто прекрасно! Про пейзажи я не буду расписывать - они волшебные. Наш водитель-волшебник наколдовал нам солнечную погоду) отдельный лайк за видео дороги (с места водителя) из машины и музыкальное сопровождение))
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Сегодня наконец-то осуществилась наша мечта: мы наконец-то добрались до Джилы-су. Спасибо организаторам экскурсии и нашему гиду-водителю Ахмаду. Все прошло как запланировали. Программа максимум выполнена: потрясающие виды сфотографированы, нарзаны продегустированы, суслики накормлены. Рекомендуем всем!
    Сегодня наконец-то осуществилась наша мечта: мы наконец-то добрались до Джилы-су. Спасибо организаторам экскурсии и нашему гиду-водителю Ахмаду. Все прошло как запланировали. Программа максимум выполнена: потрясающие виды сфотографированы, нарзаны продегустированы, суслики накормлены. Рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    27 апреля 2025
    Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
    Это была потрясающая поездка! Интереснейшие видовые точки-площадки, живописнейшая природа, прекрасный гид-водитель Умар. Все намеченное посмотрели, сусликов покормили, лисичку по дороге
    увидели, нарзанов попили и вкусно пообедали. Изумительные виды всю дорогу. Не перестаю удивляться и восхищаться, насколько природа одарила нас возможностью лицезреть окружающее. Умар, спасибо огромное!

    Это была потрясающая поездка! Интереснейшие видовые точки-площадки, живописнейшая природа, прекрасный гид-водитель Умар. Все намеченное посмотрели, сусликов покормили, лисичку по дороге увидели, нарзанов попили и вкусно пообедали. Изумительные виды всю дорогу. Не перестаю удивляться и восхищаться, насколько природа одарила нас возможностью лицезреть окружающее. Умар, спасибо огромное!

