огромную благодарность нашему гиду, Умару.

Умар - настоящий профессионал своего дела и просто замечательный человек. Он не только прекрасно знает историю и легенды этих мест, но и умеет преподнести информацию так, что слушаешь, затаив дыхание. Его рассказы были очень интересными и познавательными, а еще он всегда был готов ответить на любые вопросы.

Сама поездка к Джилы-Су - это что-то невероятное! Природа Кавказа завораживает своей красотой и величием. А благодаря Умару, мы смогли не просто увидеть эти живописные места, но и почувствовать их дух, узнать много нового об их истории и традициях.

Однозначно рекомендую эту экскурсию с гидом Умаром всем, кто хочет увидеть красоту Кавказа, узнать много интересного и получить незабываемые впечатления! Это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий!"Девчатам" всё понравилось)))))