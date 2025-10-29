Индивидуальная
до 6 чел.
Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья
Проехать по одной из самых красивых дорог страны и полюбоваться горами
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Джилы-Су: на джипе из Кисловодска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Кисловодска - к Джилы-Су и источникам долголетия
Отправляйтесь в путешествие по Кавказу, где величественные виды и уникальные природные объекты ждут вас. Насладитесь красотой и историей региона
Начало: В Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: к подножию Эльбруса
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к Джилы-Су, где вас ждут потрясающие виды на Эльбрус и удивительные природные достопримечательности
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
3440 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССеливанова29 октября 2025Поездкой остались очень довольны! Красоты со всех сторон, величественные горы, бурные горные реки, водопады, ущелья. Наш гид Семён - профессионал своего дела! Дорога по серпантинам с ним показалась очень лёгкой, чувствовали себя в безопасности.
- ИИрина28 сентября 2025Поездка очень понравилась: красоты природы, Умар отличный гид. Единственное, лично мне было страшновато все время, сложные страшные серпантины и дорога
- ММаргарита20 сентября 2025Экскурсия просто потрясающая! Мы посетили невероятные, живописные места с потрясающими видами. Наш водитель оказался не только отличным профессионалом за рулем,
- ТТлиш11 августа 2025Поездка прошла на высшем уровне, спасибо большое нашему гиду Расулу за интересную поездку!!!
- ААльбина29 июля 2025Природа прекрасна. С погодой и компанией повезло. Водитель опытный и внимательный. Машина уставшая. При выборе среди многочисленных предложений (были и дешевле с хорошими рейтингами) я ориентировалась на количество человек. В описании было заявлено-до 6 человек, в машине было 7.
- ССергей28 июля 2025Впервые оказавшись в Кисловодске, многое хотелось увидеть. Выбрали джип-тур (группа из шести человек) в Джилы-су. Просто незабываемое путешествие! Невероятные живописные
- ААнна27 июля 202526 июля выезжали на экскурсию в Джылы-Су, первое, что расстроило, что мы были не одни в машине. Хотели комфортно занять
- РРостошинский19 июля 2025Все хорошо организовано. Нам очень понравилось. Спасибо 🙂
- ССветлана14 июня 202514 июня ездили к Джилы-су, в долину водопадов и Долину нарзана. Не смотря на проливной дождь и туман, экскурсия прошла
- ДДарья12 июня 2025Организатору спасибо за сегодняшнюю поездку! Ездили с Исламом, славный юморной парень) Это было душевно, юморно, интересно, местами адреналиново и очень
- ККсения11 июня 2025Удивительный маршрут к урочищу Джилы-Су. Дорога, каждый километр которой наполнен величественными видами. Начиная от бескрайних полей, каменных обрывов, горных рек,
- ЕЕлена10 июня 2025Отличная экскурсия! Рекомендую!!! Интереснейший рассказ лучшего гида Умара, красивые локации, прекрасные фото на память, отличная компания, море позитива♥️
- ААнастасия6 июня 2025Замечательная экскурсия и красивейшие места! Ездили компанией из 5 человек, все остались в восторге.
Несмотря на то, что возникли небольшие неполадки
- ООльга5 июня 2025Недавно вернулись из потрясающей экскурсии из Кисловодска к Джилы-Су и источникам долголетия, и до сих пор под впечатлением! Хочется выразить
- ЮЮлия5 июня 2025Нам несказанно повезло с нашим гоидом-водителем. Игорь - мегаспокойный человек, который эту ауру спокойствия умудряется распространить на группу. Не смотря
- ММия31 мая 2025Большое спасибо за экскурсию. Ездили с Умаром на Джилы-Су, было комфортно, душевно и весело. Умар отличный гид, водитель и прекрасный фотограф, за крутые фото на фоне Домбая и Архыза (😁) отдельное спасибо. И за сусликов. Обязательно вернемся ещё!
- ЧЧинилова19 мая 2025Это была не просто экскурсия — это был душевный поход с другом в самое сердце гор!
Наш проводник Умар — не
- ККирилл13 мая 2025Все прошло просто прекрасно! Про пейзажи я не буду расписывать - они волшебные. Наш водитель-волшебник наколдовал нам солнечную погоду) отдельный лайк за видео дороги (с места водителя) из машины и музыкальное сопровождение))
- ТТатьяна4 мая 2025Сегодня наконец-то осуществилась наша мечта: мы наконец-то добрались до Джилы-су. Спасибо организаторам экскурсии и нашему гиду-водителю Ахмаду. Все прошло как запланировали. Программа максимум выполнена: потрясающие виды сфотографированы, нарзаны продегустированы, суслики накормлены. Рекомендуем всем!
- ЕЕлена27 апреля 2025Это была потрясающая поездка! Интереснейшие видовые точки-площадки, живописнейшая природа, прекрасный гид-водитель Умар. Все намеченное посмотрели, сусликов покормили, лисичку по дороге
