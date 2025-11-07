Мои заказы

В гости к кавказскому великану: поездка к подножию Эльбруса из Кисловодска

Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Гижгит, Тызыльское ущелье и Поляна Азау подарят вам незабываемые впечатления и удивительные виды
Эта экскурсия подарит вам возможность провести целый день в окружении величественных гор Кабардино-Балкарии.

Путешествие начнётся с посещения Баксанского ущелья, где вас ждёт встреча с загадочным Былымским озером.

Далее маршрут пройдёт через Тызыльское ущелье, откуда открываются потрясающие виды на горные ландшафты.

Конечной точкой станет Поляна Азау, где можно подняться на канатной дороге к вершинам Эльбруса и насладиться великолепными видами Кавказа
5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 📸 Яркие фотосессии на фоне озера
  • 🚡 Подъём на Эльбрус по канатной дороге
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🍽️ Возможность попробовать местные блюда
Что можно увидеть

  • Баксанское ущелье
  • Тызыльское ущелье
  • Поляна Азау

Описание экскурсии

Гижгит, или Былымское озеро. Рано утром мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию и посетим Баксанское ущелье. Там перед вами предстанет необыкновенный водоём, красивый снаружи — опасный внутри. Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны. И конечно, сделаете яркие снимки.

Тызыльское ущелье. Проезжая над ним, вы откроете великолепные виды на горы и луга. И оцените красоту причудливых форм самого каньона и его отвесных скал.

Поляна Азау. Конечная точка нашего маршрута — посёлок, расположенный у самого подножия Эльбруса. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3847 м. Увидите заснеженные вершины, горные перевалы и насладитесь пейзажами Приэльбрусья. А также при желании отведаете традиционные блюда и лакомства в местных заведениях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости
  • Мы также можем встретить вас у ж/д вокзала в Ессентуках
  • Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге — 2300 ₽ за взрослого, 1300 ₽ за ребёнка (цены могут меняться в разные сезоны, есть льготные билеты), обед в кафе (от 500 ₽)

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 537 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Алексей
7 ноя 2025
Огромное спасибо Максиму за тур! День пролетел незаметно: экскурсия и трансфер, виды и еда - все было фантастически классно! Всем рекомендуем, обязательно пойдем к Максиму в следующий раз! Спасибо за такую запоминающуюся поездку!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Все супер! Большое спасибо гиду Денису!!!,,🔥
Ольга
Ольга
23 окт 2025
Экскурсию на Эльбрус заказывали родственникам. Им всё очень понравилось. Понравилось настолько, что на следующий день поехали с этой же организацией на Джилы-Су. Гид, авто, вождение - всё на достойном уровне!!!
О
Ольга
23 окт 2025
Отличная поездка, Андрей большой молодец! Рассказывал как своим друзьям- информативно, но доступно, со знанием дела и с юмором! Ну, а горы - это отдельная песня! Красиво, величественно, сурово и великолепно!
А
Андрей
15 окт 2025
Очень доволен поездкой! Несмотря на то, что великан капризничал и прятался в облаках, осталось море положительных эмоций! Маршрут очень живописен (включая и дорогу), продуман организатором. Отдельная огромная благодарность гиду Умару:
читать дальше

очень доброжелательное отношение к туристам, комфортное авто, уверенное безопасное вождение. Приятный собеседник, выдал массу информации, очень любит свой край, интересно рассказывает о обычаях своего народа и посещаемых локациях. День пролетел красочно и незаметно. Настоятельно рекомендую данный маршрут с Умаром, уверен, не пожалеете!!!

Владимир
Владимир
7 окт 2025
Отличные локации и прекрасная поездка, спасибо гиду Георгию за интересные рассказы на всем пути. Рекомендую.
А
Анна
2 окт 2025
Отличная поездка по красивой горной дороге, даже не смотря на пасмурную погоду и довольно низкие облака, горы впечатлили основательно. Ремарка участникам тура - сразу закладывайте в стоимость поездки средства на
читать дальше

канатную дорогу, тк во-первых - это невероятно, во-вторых - будете в небольшом посёлке ждать тех, кто решил кататься. И огромная просьба к организаторам - ткните носом тех, кто желает утеплиться, в прокат экипировки - нам сказали, что это не проблема, а по сути в районе станции посадки пунктов проката не нашлось. По итогу в конце сентября на последней станции 3867 м две не достаточно утеплённые дамы стучали зубами при -10 и ветре))) Хорошо, что было заведение в глинтвейном. Но как бы там ни было - незабываемые впечатления гарантированы.

Анна
Анна
29 сен 2025
Спасибо Андрею за интересную экскурсию и отличное впечатление.
Очень информативно с юмором донес до нас информацию про Кавказ. Нам все понравилось.
А
Алексей
26 сен 2025
Все прошло на высшем уровне (во всех смыслах этого слова). Гид Михаил, все подробно рассказал, везде успел завести, несмотря на то, что мы были на Эльбрусе в первый день открытия
читать дальше

канатных дорог и около часа простояли в очередях, что бы спуститься. Виды очень завораживают… Поднимались на подъемниках на 3900 м, в следующий раз планируем покорить высоту 5100 м. Место куда хочется вернутся снова…

Резеда
Резеда
24 сен 2025
Нас было 5 девочек, ездили на Приэльбрусье. Поездка была отличной и безопасной. Водитель Олег вежливый и заботливый. На протяжении всей поездки рассказывал об интересных местах и отвечал на все заданные
читать дальше

вопросы. Автомобиль был очень комфортный (Нисан армада). Мы поднялись по канатке на гору Чегет, с которой открывался удивительный вид на Эльбрус и на горы. Олег посоветовал кафе где делают чебуреки с разными вкусами и горный чай и это действительно были наивкуснейшие чебуреки. Благодарность ему! Далее посетили поляну нарзанов, хотя она не входила в план и полюбовались озером Гижит. Эта поездка останется в памяти у нас навсегда. Однозначно рекомендую эту поездку и водителя.

Н
Наталия
19 авг 2025
Спасибо большое! 19.08.2025 ездили с гидом Хызыром на Эльбрус, получили массу положительных впечатлений. Отлично спланированный маршрут. Комфортный автомобиль- мы с тремя детьми комфортно разместились. Узнали много интересной и полезной информации о регионе и поездке. Вкусно позавтракали и пообедали по пути. Обязательно будем рекомендовать друзьям и сами ещё поедем!
Е
Елгаева
19 авг 2025
Поездка на Эльбрус очень понравилась. Нашим гидом был Георгий. Всю дорогу рассказывал о проезжающих местах, об обычаях и особенностями местности, отвечал на все наши вопросы. Посетили все локации, указанные в экскурсии. Очень тактичный и доброжелательный человек, большое спасибо. Впечатления мы получили незабываемые, это стоит увидеть своими глазами.
Е
Елена
15 авг 2025
Я и мой сын Илья искренне благодарим Хызыра за увлекательное путешествие на Эльбрус 🙏
12-ть часов пролетели как один миг, ни капли усталости и море положительных эмоций и впечатлений!
Маршрут был составлен настолько грамотно, что мы посетили все места и при этом нигде не стояли в длительном ожидании!
Желаем вашей команде процветания и побольше благодарных клиентов!
М
Мария
14 авг 2025
Ездили 10 августа с Ильёй. Все очень понравилось, интересно рассказывает, все показывает, внимательный. Были с ребёнком, взял для неё сиденье. Виды потрясающие. Это была моя мечта: посетить Эльбрус, и она сбылась! Все прошло замечательно.
Сергей
Сергей
11 авг 2025
Замечательное путешествие с Георгием - очень грамотным и лаконичный гидом. Комфортабельный авто. Все прошло супер.

