Эта экскурсия подарит вам возможность провести целый день в окружении величественных гор Кабардино-Балкарии. Путешествие начнётся с посещения Баксанского ущелья, где вас ждёт встреча с загадочным Былымским озером. Далее маршрут пройдёт через Тызыльское ущелье, откуда открываются потрясающие виды на горные ландшафты. Конечной точкой станет Поляна Азау, где можно подняться на канатной дороге к вершинам Эльбруса и насладиться великолепными видами Кавказа

Описание экскурсии

Гижгит, или Былымское озеро. Рано утром мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию и посетим Баксанское ущелье. Там перед вами предстанет необыкновенный водоём, красивый снаружи — опасный внутри. Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны. И конечно, сделаете яркие снимки.

Тызыльское ущелье. Проезжая над ним, вы откроете великолепные виды на горы и луга. И оцените красоту причудливых форм самого каньона и его отвесных скал.

Поляна Азау. Конечная точка нашего маршрута — посёлок, расположенный у самого подножия Эльбруса. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3847 м. Увидите заснеженные вершины, горные перевалы и насладитесь пейзажами Приэльбрусья. А также при желании отведаете традиционные блюда и лакомства в местных заведениях.

Организационные детали