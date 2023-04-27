Побывать в самых живописных местах курорта и получить профессиональные снимки
Кисловодский парк, ущелья, гора Кольцо… Мы доедем до этих мест на моём авто, прогуляемся, и я запечатлю лучшие моменты на фото.
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Описание
Что вас ожидает
📸 Я 11 лет занимаюсь фотографией и буду рад подарить вам тёплые и эффектные снимки на профессиональную камеру. Это может быть семейная, парная или соло-фотосессия. Я заберу вас из любой точки города и довезу туда, где вы захотите погулять и сделать классные кадры.
🌿 В нашем распоряжении будут целых 3 ущелья — Аликоновское, Березовское (Элькуш) и Лермонтовское, Замок коварства и любви, гора Кольцо. В нацпарке «Кисловодский», помимо природы и смотровых площадок, декорациями послужат такие малые архитектурные формы, как Нарзанная галерея, пруд «Стеклянная струя», Дамский мостик, Шаляпинский грот и многое другое.
💫 Все вышеперечисленные места прекрасны в любое время года, поэтому фотопрогулка круглогодичная!
Организационные детали
Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезу обратно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.