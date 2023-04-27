Любите сувениры из поездок, которые долгие годы греют душу? Фотосессия с вами в главной роли среди невероятных пейзажей — лучший способ сохранить воспоминания. Самая сложная часть — это выбрать локацию, ведь их в Кисловодске много и все они прекрасны. Кисловодский парк, ущелья, гора Кольцо… Мы доедем до этих мест на моём авто, прогуляемся, и я запечатлю лучшие моменты на фото.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Я 11 лет занимаюсь фотографией и буду рад подарить вам тёплые и эффектные снимки на профессиональную камеру. Это может быть семейная, парная или соло-фотосессия. Я заберу вас из любой точки города и довезу туда, где вы захотите погулять и сделать классные кадры.

🌿 В нашем распоряжении будут целых 3 ущелья — Аликоновское, Березовское (Элькуш) и Лермонтовское, Замок коварства и любви, гора Кольцо. В нацпарке «Кисловодский», помимо природы и смотровых площадок, декорациями послужат такие малые архитектурные формы, как Нарзанная галерея, пруд «Стеклянная струя», Дамский мостик, Шаляпинский грот и многое другое.

💫 Все вышеперечисленные места прекрасны в любое время года, поэтому фотопрогулка круглогодичная!

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезу обратно.