Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям

Побывать в самых живописных местах курорта и получить профессиональные снимки

Описание
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Ответы на вопросы
Любите сувениры из поездок, которые долгие годы греют душу? Фотосессия с вами в главной роли среди невероятных пейзажей — лучший способ сохранить воспоминания. Самая сложная часть — это выбрать локацию, ведь их в Кисловодске много и все они прекрасны.

Кисловодский парк, ущелья, гора Кольцо… Мы доедем до этих мест на моём авто, прогуляемся, и я запечатлю лучшие моменты на фото.
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Фотопрогулка по Кисловодску и его природным окрестностям
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 Я 11 лет занимаюсь фотографией и буду рад подарить вам тёплые и эффектные снимки на профессиональную камеру. Это может быть семейная, парная или соло-фотосессия. Я заберу вас из любой точки города и довезу туда, где вы захотите погулять и сделать классные кадры.

🌿 В нашем распоряжении будут целых 3 ущелья — Аликоновское, Березовское (Элькуш) и Лермонтовское, Замок коварства и любви, гора Кольцо. В нацпарке «Кисловодский», помимо природы и смотровых площадок, декорациями послужат такие малые архитектурные формы, как Нарзанная галерея, пруд «Стеклянная струя», Дамский мостик, Шаляпинский грот и многое другое.

💫 Все вышеперечисленные места прекрасны в любое время года, поэтому фотопрогулка круглогодичная!

Организационные детали

Я заберу вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании отвезу обратно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
Парки
Замок коварства и любви
Дворцы, замки и особняки
Гора Кольцо
Популярные места
Памятники
Смотровые площадки
Каскадная Лестница
Зеркальный пруд
Стеклянная струя
Кисловодский парк

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