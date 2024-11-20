Нас ждёт край, в котором бурные реки смешиваются с лечебным нарзаном, вековые леса соседствуют с ледниками, а легенды перекликаются с действительностью. Вы проедете по живописной горной дороге, посетите Долину Нарзанов и полюбуетесь Кавказским хребтом.
Я проведу экскурсию, а фотограф сделает снимки, которые ещё долго будут радовать вас и напоминать об этих чудесных местах.
Я проведу экскурсию, а фотограф сделает снимки, которые ещё долго будут радовать вас и напоминать об этих чудесных местах.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
- Мы отправимся в живописное ущелье, окружённое горами и субальпийскими лугами. Рядом возвышаются леса, создавая особый микроклимат и по-настоящему сказочный пейзаж
- Проедем по одной из самых живописных дорог России. С серпантинами и перевалами — это потрясающее приключение и отличная локация для фото
- Остановимся на плато Шаджатмаз. Вы увидите горную обсерваторию и полюбуетесь Эльбрусом и Большим Кавказским хребтом
- Основной пункт нашей поездки — Долина Нарзанов. Вы распробуете более 15 видов лечебного напитка, прогуляетесь по горному ущелью и узнаете, почему учёные считают, что именно об этих местах говорится в русских сказках о живой и мёртвой воде
- Отыщем заброшенный замок — мистический, но очень вписывающийся в суровую красоту Северного Приэльбрусья. Я расскажу вам невероятные легенды и достоверные факты об этом месте
- На обратном пути остановимся на смотровой площадке с видом на горы-лакколиты. С высоты птичьего полёта вы увидите предгорье Кавказского хребта и второй по значению курорт России
Фотосессия в удивительных местах
В поездке с нами будет один из лучших фотографов КМВ. Он сделает живописные снимки во всех локациях и создаст расслабленную атмосферу, стараясь запечатлеть не «восковые» образы, а эмоции радости и восторга. И обязательно передаст на фото красоту вашей души.
Через 2–3 недели после экскурсии вы получите от 50 фотографий в авторской цвето- и светокоррекции. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.
Обратите внимание:
В путешествии мы будем подниматься и спускаться на разные высоты — это довольно серьёзная нагрузка на организм. Но чистейший ионизированный воздух, целебный нарзан и наша приятная компания помогут почувствовать восторг, а вовсе не напряжение.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай
- Поездку с детьми необходимо согласовать заранее, чтобы мы могли предоставить детское кресло
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D610
- Возьмите с собой наличные деньги. По желанию мы остановимся на обед в горных кафе, где подают хычины, айран и другие традиционные блюда
- Заброшенный замок находится на территории заповедной зоны и абсолютно безопасен — его полностью очистили от осколков и грязи, проверили перекрытия, лестницы, балконы
- Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин
Рекомендуем продумать ваш образ, учитывая важные условия:
- В этом образе вы будете на потрясающих фотографиях:) Можете взять с собой небольшой реквизит для более разнообразных снимков
- В горах переменчивая погода — летом может быть по-зимнему холодно, а зимой по-летнему жарко. Спланируйте ваш гардероб так, чтобы иметь возможность что-то дополнительно надеть или снять при необходимости
- Обязательно возьмите солнечные очки и воспользуйтесь солнцезащитным кремом
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 23 туристов
Привет. Я — Алёна, гид-экскурсовод национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж — Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» и один из лучших фотографовЗадать вопрос
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