Нас ждёт край, в котором бурные реки смешиваются с лечебным нарзаном, вековые леса соседствуют с ледниками, а легенды перекликаются с действительностью. Вы проедете по живописной горной дороге, посетите Долину Нарзанов и полюбуетесь Кавказским хребтом. Я проведу экскурсию, а фотограф сделает снимки, которые ещё долго будут радовать вас и напоминать об этих чудесных местах.

Описание фото-прогулки

Мы отправимся в живописное ущелье, окружённое горами и субальпийскими лугами. Рядом возвышаются леса, создавая особый микроклимат и по-настоящему сказочный пейзаж

окружённое горами и субальпийскими лугами. Рядом возвышаются леса, создавая особый микроклимат и по-настоящему сказочный пейзаж Проедем по одной из самых живописных дорог России. С серпантинами и перевалами — это потрясающее приключение и отличная локация для фото

С серпантинами и перевалами — это потрясающее приключение и отличная локация для фото Остановимся на плато Шаджатмаз. Вы увидите горную обсерваторию и полюбуетесь Эльбрусом и Большим Кавказским хребтом

Вы увидите горную обсерваторию и полюбуетесь Эльбрусом и Большим Кавказским хребтом Основной пункт нашей поездки — Долина Нарзанов. Вы распробуете более 15 видов лечебного напитка, прогуляетесь по горному ущелью и узнаете, почему учёные считают, что именно об этих местах говорится в русских сказках о живой и мёртвой воде

Вы распробуете более 15 видов лечебного напитка, прогуляетесь по горному ущелью и узнаете, почему учёные считают, что именно об этих местах говорится в русских сказках о живой и мёртвой воде Отыщем заброшенный замок — мистический, но очень вписывающийся в суровую красоту Северного Приэльбрусья. Я расскажу вам невероятные легенды и достоверные факты об этом месте

— мистический, но очень вписывающийся в суровую красоту Северного Приэльбрусья. Я расскажу вам невероятные легенды и достоверные факты об этом месте На обратном пути остановимся на смотровой площадке с видом на горы-лакколиты. С высоты птичьего полёта вы увидите предгорье Кавказского хребта и второй по значению курорт России

Фотосессия в удивительных местах

В поездке с нами будет один из лучших фотографов КМВ. Он сделает живописные снимки во всех локациях и создаст расслабленную атмосферу, стараясь запечатлеть не «восковые» образы, а эмоции радости и восторга. И обязательно передаст на фото красоту вашей души.

Через 2–3 недели после экскурсии вы получите от 50 фотографий в авторской цвето- и светокоррекции. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.

Обратите внимание:

В путешествии мы будем подниматься и спускаться на разные высоты — это довольно серьёзная нагрузка на организм. Но чистейший ионизированный воздух, целебный нарзан и наша приятная компания помогут почувствовать восторг, а вовсе не напряжение.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай

Поездку с детьми необходимо согласовать заранее, чтобы мы могли предоставить детское кресло

Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D610

Возьмите с собой наличные деньги. По желанию мы остановимся на обед в горных кафе, где подают хычины, айран и другие традиционные блюда

Заброшенный замок находится на территории заповедной зоны и абсолютно безопасен — его полностью очистили от осколков и грязи, проверили перекрытия, лестницы, балконы

Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин

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