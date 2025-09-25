Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В этом фототуре мы проедем через перевал Гумбаши — самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога.



На протяжении всего маршрута мы останавимся на лучших смотровых площадках и сделаем для вас фотографии с изумительными видами на Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!