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погодой в этот день не повезло был сильный туман, но это совершенно не помешало нам насладиться природой. После в машине мы согрелись невероятно вкусным горным чаем с домашней выпечкой, за это отдельное спасибо! Мы отправились на смотровую площадку, где нас ждал настоящий медведь - это восторг особенно у детей! Далее поехали в долину волков, настоящие волки которых можно кормить и гладить! Дети не хотели от туда уезжать! Остались под в печатлением, ведь когда живёшь в большом городе такого не встретить! К этому времени пошёл снег, горы нам показали как погода может меняться от весенней до зимней за несколько часов! Наш обед должен был быть на смотровой площадке в ущелье, но было очень холодно. Спасибо Арсену и Вике, они нашли выход из этой ситуации и предложили поехать на форелевое хозяйство, там очень отмосферно домик рыбака, пруд с утками и лебедями которых тоже можно покормить, Арсен нам приготовил потрясающий шашлык, а согревались мы домашним вином и чаем! Всё было невероятно вкусно особенно после такой насыщенной программы на свежем воздухе!!!

Остались довольны, не смотря на причуды погоды! Однозначно рекомендуем такую гастроэкскурсию, весь день провели на свежем воздухе, посмотрели животных и покушали!!! Дети в восторге и взрослые тоже, а как сладко спалось ночью… Мы вернёмся и ещё раз обязательно повторим! Надеюсь погода нас порадует!