Эта экскурсия для тех, кто хочет получить максимум впечатлений! Вы полюбуетесь невероятными панорамами и подышите свежим горным воздухом. Прокатитесь на лошади вдоль живописного ущелья. А затем — пикник! Вы попробуете свежие овощи, зелень, сыр и шашлык. А я расскажу о природных достопримечательностях и поделюсь легендами местных народов.
Описание экскурсии
Знакомство с Берёзовским ущельем
Заглянем в уникальный питомник «Долина волков», где разводят и содержат волков. Сотрудники питомника с удовольствием расскажут об этих замечательных животных. Со смотровой площадки над обрывом полюбуемся горной панорамой. А затем вы сядете в седло и прокатитесь вдоль ущелья на хорошо обученной лошадке.
И наконец, пикник под открытым небом!
Устроимся поудобнее на свежем воздухе и отведаем вкусный шашлык, местные сыры, спелые овощи, душистую зелень. Расслабимся, отдохнём и зарядимся энергией. И всё это — с потрясающим видом на Берёзовское ущелье.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Nissan Serena, есть детские кресла
- В пикник входят: шашлык из мяса или рыбы, сыр, зелень, овощи, домашняя выпечка, прохладительные напитки (нарзан, сок, компот на выбор), чай из горных трав и свежесваренный кофе
- Катание на лошадях — 30 минут, с вами будет опытный инструктор
- Экскурсия проводится круглый год, но только в хорошую погоду
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 000 ₽
|Дети до 7 лет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен — ваш гид в Кисловодске
Я всю жизнь живу в Кисловодске, люблю свой регион, знаю много местных легенд и исторических фактов и хочу поделиться этими знаниями с вами. И конечно, показать самые красивые места!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
14 янв 2025
Запланировали несколько дней отдохнуть в Кисловодске. Нам захотелось чего то необычного и выбор пал на гастроэкскурсию. Наша экскурсия началась вдоль Березовского ущелье, где мы катались на лошадях, к сожалению с
С
Соколова
27 ноя 2024
Прошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротур
на свой день рождения и ничуть не прогадала. Было ощущение, что я в гостях у родных людей, а
не
на свой день рождения и ничуть не прогадала. Было ощущение, что я в гостях у родных людей, а
не
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