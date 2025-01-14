Гастрономическая экскурсия в окрестностях Кисловодска

Насладиться красивыми видами, прокатиться на лошади и устроить пикник над ущельем (всё включено)
Эта экскурсия для тех, кто хочет получить максимум впечатлений! Вы полюбуетесь невероятными панорамами и подышите свежим горным воздухом. Прокатитесь на лошади вдоль живописного ущелья. А затем — пикник! Вы попробуете свежие овощи, зелень, сыр и шашлык. А я расскажу о природных достопримечательностях и поделюсь легендами местных народов.
5
2 отзыва
Гастрономическая экскурсия в окрестностях Кисловодска
Гастрономическая экскурсия в окрестностях Кисловодска
Гастрономическая экскурсия в окрестностях Кисловодска
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Знакомство с Берёзовским ущельем

Заглянем в уникальный питомник «Долина волков», где разводят и содержат волков. Сотрудники питомника с удовольствием расскажут об этих замечательных животных. Со смотровой площадки над обрывом полюбуемся горной панорамой. А затем вы сядете в седло и прокатитесь вдоль ущелья на хорошо обученной лошадке.

И наконец, пикник под открытым небом!

Устроимся поудобнее на свежем воздухе и отведаем вкусный шашлык, местные сыры, спелые овощи, душистую зелень. Расслабимся, отдохнём и зарядимся энергией. И всё это — с потрясающим видом на Берёзовское ущелье.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Nissan Serena, есть детские кресла
  • В пикник входят: шашлык из мяса или рыбы, сыр, зелень, овощи, домашняя выпечка, прохладительные напитки (нарзан, сок, компот на выбор), чай из горных трав и свежесваренный кофе
  • Катание на лошадях — 30 минут, с вами будет опытный инструктор
  • Экскурсия проводится круглый год, но только в хорошую погоду

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный10 000 ₽
Дети до 7 лет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Ю
14 янв 2025
Запланировали несколько дней отдохнуть в Кисловодске. Нам захотелось чего то необычного и выбор пал на гастроэкскурсию. Наша экскурсия началась вдоль Березовского ущелье, где мы катались на лошадях, к сожалению с
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погодой в этот день не повезло был сильный туман, но это совершенно не помешало нам насладиться природой. После в машине мы согрелись невероятно вкусным горным чаем с домашней выпечкой, за это отдельное спасибо! Мы отправились на смотровую площадку, где нас ждал настоящий медведь - это восторг особенно у детей! Далее поехали в долину волков, настоящие волки которых можно кормить и гладить! Дети не хотели от туда уезжать! Остались под в печатлением, ведь когда живёшь в большом городе такого не встретить! К этому времени пошёл снег, горы нам показали как погода может меняться от весенней до зимней за несколько часов! Наш обед должен был быть на смотровой площадке в ущелье, но было очень холодно. Спасибо Арсену и Вике, они нашли выход из этой ситуации и предложили поехать на форелевое хозяйство, там очень отмосферно домик рыбака, пруд с утками и лебедями которых тоже можно покормить, Арсен нам приготовил потрясающий шашлык, а согревались мы домашним вином и чаем! Всё было невероятно вкусно особенно после такой насыщенной программы на свежем воздухе!!!
Остались довольны, не смотря на причуды погоды! Однозначно рекомендуем такую гастроэкскурсию, весь день провели на свежем воздухе, посмотрели животных и покушали!!! Дети в восторге и взрослые тоже, а как сладко спалось ночью… Мы вернёмся и ещё раз обязательно повторим! Надеюсь погода нас порадует!

С
27 ноя 2024
Прошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротур
на свой день рождения и ничуть не прогадала. Было ощущение, что я в гостях у родных людей, а
не
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на экскурсии! Арсен и Виктория – настоящие профессионалы своего дела! Очень быстро
отвечают в чате, все подробно описывают, учитывают все пожелания! Попросила в этот день до
начала экскурсии отвезти нас на шубный рынок – пожалуйста! И, даже, завтрак с кофе и чаем
ждал нас в машине! А потом начался «волшебный» день рождения! Поездка на ферму волков:
животные в отличном состоянии, большинство ласковые, некоторые серьезные, а хозяйка Татьяна
– просто фанатка волков! Затем – катание на лошадях: инструктор все подробно рассказал, и,
соблюдая его рекомендации, поездка около получаса прошла отлично, с шикарными видами на
горы и ущелье. А пикник в горах – трудно описать словам: ВОСТОРГ! ВОСТОРГ! ВОСТОРГ!
Заказывала шашлык из курицы и рыбы, а ребята накануне замариновали целого цыпленка и
целую кефаль, при нас Арсен жарил их на мангале на углях. Аромат, вкус – божественно! Виктория
сделала вкуснейший сала из запеченных баклажанов, нарезала сыр нескольких сортов, в том
числе лавандовый, овощи, зелень-все местное, вкуснейшее! Горячие лаваши забирали из пекарни
по пути в горы. А на столе -ЦВЕТЫ! И домашнее вино! Сок, кола, нарзан – все на столе. А
завершилось все юбилейными свечами и чаепитием с домашними кексами! Это первый день
рождения, когда не я накрывала стол и развлекала гостей, а все сделали для меня Арсен и
Виктория! Спасибо, вам ребята за сказочный юбилей! Всем искренне рекомендую заказывать
экскурсии. Не пожалеете! Ребята организовывают много экскурсий по Приэльбрусью и Кавминводам.

Прошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротурПрошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротурПрошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротурПрошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротурПрошло уже больше недели после экскурсии, а восторг не покидает меня! Заказывала гастротур

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