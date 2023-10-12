Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком
Бермамыт — высокогорное плато, которое называют «балконом перед Эльбрусом». С него открываются ошеломительные виды на Главный Кавказский хребет, реки и ущелья.
Вы не только насладитесь чудесными пейзажами, но и оцените местные гастрономические специалитеты! Мы угостим вас хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим шашлык по аутентичным древним рецептам.
Вы не только насладитесь чудесными пейзажами, но и оцените местные гастрономические специалитеты! Мы угостим вас хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим шашлык по аутентичным древним рецептам.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бермамыт. Мы остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся шикарными видами: на Эльбрус, древнее горное поселение Схауат, ущелье реки Учкекен и дачу советского партийного руководства.
Кавказский пир. Мы угостим вас лепёшками хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим для вас вкуснейший шашлык. Расскажем о древнем способе хранения мяса «тишлик» и других местных гастрономических секретах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- До Бермамыта ехать 2-2,5 часа
- Транспорт, еда и напитки включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только продукты с альпийских лугов. Поэтому с детства знаем вкус — нас не проведёшь. Высочайшая вершина России и одна из высочайших в мире — Эльбрус — наш дом родной. Знаем много, расскажем и вам. Добро пожаловать на Эльбрус!
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