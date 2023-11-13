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Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)

Откройте для себя кулинарные и природные чудеса Бермамыта. Насладитесь видами на Эльбрус и попробуйте местные деликатесы
Бермамыт - это уникальное плато, откуда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь можно насладиться не только великолепными пейзажами, но и кулинарными изысками региона. Гостям предложат хычины, айран
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и горный чай, а также шашлык, приготовленный по древним рецептам.

Путешествие включает остановки на смотровых площадках, откуда можно увидеть горное поселение Схауат и ущелье реки Учкекен. Все транспортные и гастрономические удовольствия включены в стоимость

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Виды на Эльбрус
  • 🍽 Кавказская кухня
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌿 Природные красоты
  • 🥂 Всё включено

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и открываются все виды. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой плато покрыто снегом, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Схауат
  • Ущелье реки Учкекен

Описание экскурсии

Бермамыт. Мы остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся шикарными видами: на Эльбрус, древнее горное поселение Схауат, ущелье реки Учкекен и дачу советского партийного руководства.

Кавказский пир. Мы угостим вас лепёшками хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим для вас вкуснейший шашлык.

Организационные детали

  • До Бермамыта ехать 2-2,5 часа
  • Транспорт, еда и напитки включены в стоимость
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 60 туристов
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только
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продукты с альпийских лугов. Поэтому с детства знаем вкус — нас не проведёшь. Высочайшая вершина России и одна из высочайших в мире — Эльбрус — наш дом родной. Знаем много, расскажем и вам. Добро пожаловать на Эльбрус!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Захватывающие дух красивые места, умопомрачительный шашлык! Организовано все отлично!
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Захватывающие дух красивые места, умопомрачительный шашлык! Организовано все отлично!
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Захватывающие дух красивые места, умопомрачительный шашлык! Организовано все отлично!
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Захватывающие дух красивые места, умопомрачительный шашлык! Организовано все отлично!
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Т
Поездка с Алимом очень понравилась! Виды необыкновенные! Шашлыки в кафе лучшие!
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Ольга
Идеальный день. Все прошло прекрасно!!:)
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