Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)

Посетить кавказский Гранд-каньон, полюбоваться Эльбрусом и устроить пикник с шашлыком

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Бермамыт — высокогорное плато, которое называют «балконом перед Эльбрусом». С него открываются ошеломительные виды на Главный Кавказский хребет, реки и ущелья.

Вы не только насладитесь чудесными пейзажами, но и оцените местные гастрономические специалитеты! Мы угостим вас хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим шашлык по аутентичным древним рецептам.
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Гастрономическое путешествие на Бермамыт (всё включено)
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бермамыт. Мы остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся шикарными видами: на Эльбрус, древнее горное поселение Схауат, ущелье реки Учкекен и дачу советского партийного руководства.

Кавказский пир. Мы угостим вас лепёшками хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим для вас вкуснейший шашлык. Расскажем о древнем способе хранения мяса «тишлик» и других местных гастрономических секретах.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • До Бермамыта ехать 2-2,5 часа
  • Транспорт, еда и напитки включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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