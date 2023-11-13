Бермамыт - это уникальное плато, откуда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь можно насладиться не только великолепными пейзажами, но и кулинарными изысками региона. Гостям предложат хычины, айран

и горный чай, а также шашлык, приготовленный по древним рецептам. Путешествие включает остановки на смотровых площадках, откуда можно увидеть горное поселение Схауат и ущелье реки Учкекен. Все транспортные и гастрономические удовольствия включены в стоимость

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и открываются все виды. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой плато покрыто снегом, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.