Бермамыт - это уникальное плато, откуда открываются потрясающие виды на Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь можно насладиться не только великолепными пейзажами, но и кулинарными изысками региона. Гостям предложат хычины, айран
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Эльбрус
- 🍽 Кавказская кухня
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌿 Природные красоты
- 🥂 Всё включено
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и открываются все виды. В апреле и октябре также можно насладиться поездкой, но стоит учесть возможные дожди. Зимой плато покрыто снегом, что добавляет особую атмосферу, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Схауат
- Ущелье реки Учкекен
Описание экскурсии
Бермамыт. Мы остановимся на трёх смотровых площадках и полюбуемся шикарными видами: на Эльбрус, древнее горное поселение Схауат, ущелье реки Учкекен и дачу советского партийного руководства.
Кавказский пир. Мы угостим вас лепёшками хычинами, айраном и горным чаем. А также приготовим для вас вкуснейший шашлык.
Организационные детали
- До Бермамыта ехать 2-2,5 часа
- Транспорт, еда и напитки включены в стоимость
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 60 туристов
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия. Всем рекомендую. Захватывающие дух красивые места, умопомрачительный шашлык! Организовано все отлично!
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Т
Поездка с Алимом очень понравилась! Виды необыкновенные! Шашлыки в кафе лучшие!
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Идеальный день. Все прошло прекрасно!!:)
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