Что вы увидите 🤩
поляна Домбай
Кавказский хребет
Сентинский храм
ущелье Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз.
Вас ждет
Вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, которые словно ниточки тянущийся у самого подножия гор.
Покорите на канатной дороге один из пиков Мусса-Ачитара.
Насладитесь чашечкой горного глинтвейна.
Увидите с высоты 3200 метров всю красоту Кавказского хребта.
Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века.
Важно знать:
Питание и подъем по канатной дороге в стоимость не входят.
🚩 Начало:
по договоренности с путешественником
🏁 Место завершения:
по договоренности с путешесвенником
Что входит
Водитель-Гид
Трансфер
Кофе сваренный в турке
Что не входит
питание
личные расходы
подъём на канатной дороге
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете
задать гиду вопросы об экскурсии
до оплаты.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Azimut T.
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