Город солнца - Домбай и Сентинский храм

Из Кисловодска мы отправимся в курортный поселок Домбай

Из Кисловодска мы отправимся в курортный поселок Домбай.

Он удивит Вас красотами снежных вершин, ледников и завораживающих ущелий.

А наш гид поможет вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.
Город солнца - Домбай и Сентинский храм
Город солнца - Домбай и Сентинский храм
Город солнца - Домбай и Сентинский храм
Город солнца - Домбай и Сентинский храм
Город солнца - Домбай и Сентинский храм
Город солнца - Домбай и Сентинский храм

Что вы увидите 🤩

  • поляна Домбай
  • Кавказский хребет
  • Сентинский храм
  • ущелье Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз.
Вас ждет
  • Вы увидите ущелья Алибек, Домбай-Ульген и Аманауз, которые словно ниточки тянущийся у самого подножия гор.
  • Покорите на канатной дороге один из пиков Мусса-Ачитара.
  • Насладитесь чашечкой горного глинтвейна.
  • Увидите с высоты 3200 метров всю красоту Кавказского хребта.
  • Посетите древнейший из православных храмов — Сентинский храм Х века.

Важно знать:

  • Питание и подъем по канатной дороге в стоимость не входят.
🚩 Начало: по договоренности с путешественником
🏁 Место завершения: по договоренности с путешесвенником
 Что входит
  • Водитель-Гид
  • Трансфер
  • Кофе сваренный в турке
 Что не входит
  • питание
  • личные расходы
  • подъём на канатной дороге
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Azimut T.
Azimut T.
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