Из Кисловодска мы отправимся в курортный поселок Домбай.



Он удивит Вас красотами снежных вершин, ледников и завораживающих ущелий.



А наш гид поможет вам ощутить всю красоту Кавказских гор и расскажут множество интересных мифов и легенд.