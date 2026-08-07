Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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удивительные «сырные пещеры», стремительные горные реки с кристально чистой бирюзовой водой, обрывающиеся на десятки метров вниз водопады, искупаемся читать дальше уменьшить в высокогорном озере с видом на исполинские горы, древний храм X века.



Проедем по одной из самых живописных на планете дорог, ведущей к снежным пикам горнолыжного курорта Домбай и прокатимся на канатных дорогах, откуда открывается самый лучший вид на снежные горы Главного Кавказского хребта. За один день мы с вами увидим отвесные песчаные скалы и снежный пики.удивительные «сырные пещеры», стремительные горные реки с кристально чистой бирюзовой водой, обрывающиеся на десятки метров вниз водопады, искупаемся

Виктор Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 22 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. более 12 часов 1-8 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Домбай — лучшее, что случится с вами на Кавказе! Путь к Домбаю лежит через перевал Мара (Гум Баши) — одну из лучших смотровых площадок на гору Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Поднимаемся на машине непосредственно на гору Губ Баши — самую высокую точку на перевале (2300 м) Почти спустившись с перевала нас ждет следующая достопримечательность — «Сырные» пещеры. Удивительно, какие причудливые формы могут создать в песчаной породе два самых древних архитектора на Земле — вода и воздух! Через час пути по живописной дороге вдоль горной кристально чистой реки Теберда останавливаемся, чтобы прогуляться по живописному подвесному мостику, ведущему к Бадукским озерам. Отсюда уже видны снежные пики горнолыжного курорта Домбай среди хвойно-лиственного леса Тебердинского заповедника. Канатные дороги Домбая — главная цель нашего путешествия Поднимая нас на высоту до 3200 м. на гору Мусса-Ачитара. В зимний период ее склоны служат трассами для горнолыжников и сноубордистов, в летний — это лучшая смотровая площадка на горы Главного Кавказского хребта во главе с пиком Домбай Ульген — самой высокой точкой Абхазии. Незадолго после выезда с курорта Домбай, поворачиваем в Гоначхирское ущелье. Живописная дорога проходит вдоль стремительной бирюзовой реки Гоначхир по территории Тебердинского заповедника и ведёт к высокогорному озеру Туманлы-Кëль, а далее — к Клухорскому перевалу и границе с Абхазией, где с отвесных склонов несет свои бурные воды река Кичи-Муруджу. В хорошую летнюю погоду купаемся в озере с видом на снежные пики во главе с горой Чотча (3500 м) Одна из вкуснейших и чистейших вод в России Возвращаясь обратно по Военно-Сухумской дороге, останавливаемся у реки Улу-Муруджу, которая несёт тонны воды каждую секунду с высокогорных родниковых озёр. Её вода — одна из вкуснейших и чистейших в России, а местный колоритный рынок порадует сувенирами, изделиями из овчины и национальными целебными бальзамами по хорошей цене. Финальная точка нашего путешествия — Шоанинский храм, построенный Аланами совместно с византийскими монахами в 10 веке, сохранившийся в первозданном виде до наших времён. Дорога к нему ведет по грунтовому серпантину на гору Шаона, а у ее подножья можно перекусить национальной аланской кухни в домашнем кафе. Что вы узнаете: Во время нашей экскурсии вы узнаете о том, сколько лет Кавказским горам в пересчете на человеческие годы и какая сила образовывала эти живописные ущелья. Я расскажу вам об истории образования курорта Домбай и откуда «прилетела» загадочная летающая тарелка — символ Домбая, находящаяся на четвёртой очереди канатной дороги. Поговорим об отважных альпинистах, восходящих на Эльбрус и о том, как Эльбрус питает весь Северный Кавказ водой и лечит множество недугов местных народов. Представим как по этим дорогам когда-то шли торговцы из Китая в Византию по Великому Шелковому пути и как они укрывались от набегов варваров в аланском городище. Я расскажу вам об истории местных горцев и о происхождении их национального напитка — айрана, и о том, чем отличаются карачаевские хычины от балкарских. Важная информация: С собой на экскурсию обязательно берём тёплые вещи и удобную обувь, солнцезащитные очки и наличные деньги.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 9:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик