В Карачаево-Черкесии есть немало природных сокровищ, но немногие из них могут посоревноваться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов.
Вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей, а по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей, а по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Ближайшие даты:
3
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Сырные пещеры
- Река Уллу-Муруджу
- Шоанинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 метров. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Следующей нашей остановкой станут фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри. Далее в программе — Шоанинский храм X века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов. Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром. Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками. На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
- Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
- Канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
- Входные билеты в термальный комплекс — 350 руб. с человека
- Еда и напитки — средний чек 300-500 руб. с человека
- Место начала и завершения?
- Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования информация обсуждается в индивидуальном порядке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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