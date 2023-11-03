Из Кисловодска в сказочный Домбай

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Ответы на вопросы
В Карачаево-Черкесии есть немало природных сокровищ, но немногие из них могут посоревноваться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов.

Вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей, а по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Из Кисловодска в сказочный Домбай
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
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ноя
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ноя
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Сырные пещеры
  • Река Уллу-Муруджу
  • Шоанинский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 метров. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус. Следующей нашей остановкой станут фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри. Далее в программе — Шоанинский храм X века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов. Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром. Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками. На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
  • Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
  • Канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
  • Входные билеты в термальный комплекс — 350 руб. с человека
  • Еда и напитки — средний чек 300-500 руб. с человека
Место начала и завершения?
Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования информация обсуждается в индивидуальном порядке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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