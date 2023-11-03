В Карачаево-Черкесии есть немало природных сокровищ, но немногие из них могут посоревноваться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. Вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей, а по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.

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