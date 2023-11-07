Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм
Домбай — одно из самых красивых мест на Северном Кавказе.
Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся на канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься невероятной природой и захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.
Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся на канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься невероятной природой и захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.
Ближайшие даты:
7
ноя
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8
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9
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10
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11
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Перевал Гум-Баши. Это отличная обзорная площадка на Кавказский хребет. Вы полюбуетесь ущельями и увидите восточный склон красавца-Эльбруса.
- Сырные пещеры. Это природные скалы причудливой формы. Невозможно проехать мимо и не сделать фото на фоне необычных стен из песчаника, напоминающий сыр! По тропинке прогуляемся к ним, а по пути гид расскажет вам, как они образовались.
- Шаонинский храм. Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю. Поднявшись по ступенькам наверх, вы насладитесь красивым видом на гору Шоана. А когда выйдем с южной стороны, попадём в часовню с колоколом, где вы узнаете, когда нужно в него звонить и с какой громкостью.
- Домбайская поляна. Её окружают 3 ущелья — Аманауз, Алибек, Домбай-Ульген. Именно отсюда начнётся наш подъём к вершине Домбая на канатной дороге. На финальной станции вам откроются захватывающие панорамы на эти ущелья.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot.
- Рекомендуем иметь при себе тёплые вещи.
- Забираем с других городов КМВ по договорённости.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в кафе национальной кавказской кухни — по меню.
- Канатная дорога — 1600 руб. /чел.
- Сувениры — по желанию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1091 туриста
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
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Шоанинский храм
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