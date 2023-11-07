Домбай — одно из самых красивых мест на Северном Кавказе.



Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся на канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься невероятной природой и захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.