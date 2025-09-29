Домбай — одно из самых красивых мест на Северном Кавказе.
Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся по канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.
Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся по канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши. Это отличная обзорная площадка на Кавказский хребет. Вы полюбуетесь ущельями и увидите восточный склон красавца-Эльбруса.
- Сырные пещеры. Это природные скалы причудливой формы. Невозможно проехать мимо и не сделать фото на фоне необычных стен из песчаника, напоминающий сыр! По тропинке прогуляемся к ним, а по пути гид расскажет вам, как они образовались.
- Шаонинский храм. Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю. Поднявшись по ступенькам, вы насладитесь красивым видом на гору Шоана. А когда выйдем с южной стороны, попадём в часовню с колоколом, где вы узнаете, когда нужно в него звонить и с какой громкостью.
- Домбайская поляна. Её окружают 3 ущелья — Аманауз, Алибек, Домбай-Ульген. Именно отсюда начнётся наш подъём к вершине Домбая на канатной дороге. На финальной станции вам откроются захватывающие панорамы этих ущелий.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot.
- Рекомендуем иметь при себе тёплые вещи.
- Забираем с других городов КМВ по договорённости.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Обед в кафе национальной кавказской кухни — по меню.
- Канатная дорога — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа).
- Сувениры — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1817 туристов
Рад приветствовать вас, дорогие путешественники! Меня зовут Марат, я коренной житель Кисловодска. Вместе с другими гидами из нашей команды организую туры в горы. Мы с радостью поделимся красотой нашей природы и расскажем о местных обычаях. Надеемся на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия с гидом Алексеем. Понравилось абсолютно всё. Путешествие, красота природы,общение с Алексеем. День пролетел как миг,а воспоминания останутся на долго. Спасибо огромное!
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Прекрасная поездка,наш гид Владимир-прекрасный,веселый рассказчик,отличный водитель!!! Классная машина,маршрут построен идеально!!! Большое спасибо за позитивные эмоции,море впечатлений и всё всё всё!!!
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