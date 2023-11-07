Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья

Побывать на известном горнолыжном курорте, заглянуть в сырные пещеры и увидеть древний храм

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Домбай — одно из самых красивых мест на Северном Кавказе.

Мы с вами посетим лучшие смотровые площадки, побываем в храме 10 века на горе Шоана, а в финале поднимемся на канатной дороге на самый верх, чтобы восхититься невероятной природой и захватывающими панорамами. По пути поговорим о регионе, его истории и культуре, а также о быте и традициях местных жителей.
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Домбай: от поляны - к вершине альпийского высокогорья
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Перевал Гум-Баши. Это отличная обзорная площадка на Кавказский хребет. Вы полюбуетесь ущельями и увидите восточный склон красавца-Эльбруса.
  • Сырные пещеры. Это природные скалы причудливой формы. Невозможно проехать мимо и не сделать фото на фоне необычных стен из песчаника, напоминающий сыр! По тропинке прогуляемся к ним, а по пути гид расскажет вам, как они образовались.
  • Шаонинский храм. Высоко в горах мы посетим один из древнейших храмов аланской эпохи и окунёмся его историю. Поднявшись по ступенькам наверх, вы насладитесь красивым видом на гору Шоана. А когда выйдем с южной стороны, попадём в часовню с колоколом, где вы узнаете, когда нужно в него звонить и с какой громкостью.
  • Домбайская поляна. Её окружают 3 ущелья — Аманауз, Алибек, Домбай-Ульген. Именно отсюда начнётся наш подъём к вершине Домбая на канатной дороге. На финальной станции вам откроются захватывающие панорамы на эти ущелья.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot.
  • Рекомендуем иметь при себе тёплые вещи.
  • Забираем с других городов КМВ по договорённости.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Обед в кафе национальной кавказской кухни — по меню.
  • Канатная дорога — 1600 руб. /чел.
  • Сувениры — по желанию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Самое главное
Шоанинский храм
Святые места
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Пещеры

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