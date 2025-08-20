Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Город Солнца и Нарзана, так называют наш прекрасный Кисловодск.



На индивидуальной экскурсии вы узнаете про историческое прошлое курорта, лечебные факторы, интересные факты о главных достопримечательностях.



Мы прогуляемся по Кисловодскому парку и местной крепости, увидим Колоннаду, а завершим экскурсию у Нарзанной галереи. 5 1 отзыв

Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком Когда По договоренности 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Прогулка по исторической части Кисловодска и парку Начнем наше путешествие у Кисловодской крепости — места, с которого зародился город. Затем мы осмотрим Свято-Никольский храм и полюбуемся старинными купеческими домами начала XX века, сохранившими дух эпохи. Далее нас ждет прогулка по Кисловодскому национальному парку — крупнейшему рукотворному парку Европы (966 га). Пройдем по живописному Нижнему парку вдоль реки Ольховки, наслаждаясь видами и достопримечательностями. Завершим экскурсию у Колоннады и Нарзанной галереи, а затем прогуляемся по оживленному Курортному бульвару.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость

Свято-Никольский собор

Мостик «Дамский каприз»

Павильон «Стеклянная струя»

Зеркальный пруд

Цветочный календарь

Лермонтовская площадка

Колоннада

Нарзанная галерея

Октябрьские ванны

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Мира, 11 Завершение: Курортный бульвар, 4 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.