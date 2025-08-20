Город Солнца и Нарзана, так называют наш прекрасный Кисловодск.
На индивидуальной экскурсии вы узнаете про историческое прошлое курорта, лечебные факторы, интересные факты о главных достопримечательностях.
Мы прогуляемся по Кисловодскому парку и местной крепости, увидим Колоннаду, а завершим экскурсию у Нарзанной галереи.
Описание экскурсииПрогулка по исторической части Кисловодска и парку Начнем наше путешествие у Кисловодской крепости — места, с которого зародился город. Затем мы осмотрим Свято-Никольский храм и полюбуемся старинными купеческими домами начала XX века, сохранившими дух эпохи. Далее нас ждет прогулка по Кисловодскому национальному парку — крупнейшему рукотворному парку Европы (966 га). Пройдем по живописному Нижнему парку вдоль реки Ольховки, наслаждаясь видами и достопримечательностями. Завершим экскурсию у Колоннады и Нарзанной галереи, а затем прогуляемся по оживленному Курортному бульвару.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость
- Свято-Никольский собор
- Мостик «Дамский каприз»
- Павильон «Стеклянная струя»
- Зеркальный пруд
- Цветочный календарь
- Лермонтовская площадка
- Колоннада
- Нарзанная галерея
- Октябрьские ванны
- Главные нарзанные ванны
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 11
Завершение: Курортный бульвар, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
20 авг 2025
Были первый раз в Кисловодске, приехали рано утром, гид подсказала где покушать, перед экскурсией. Прошли пеший маршрут, наш гид была подготовлена, показывала фото в сравнении что было и что есть. В конце дала много полезной информации, где покушать и куда сходить. Спасибо Елене.
Входит в следующие категории Кисловодска
