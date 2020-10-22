1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Курортный бульвар

Вы в Кисловодске впервые или едете транзитом? Наша прогулка 👣 охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️. Мы пройдемся по историческому центру и совершим променад по Курортному бульвару, где находятся главные лечебные заведения курорта конца XIX — начала XX века. Вы увидите советское здание главпочтамта, курортную поликлинику, красивейший дом Офицеров и старинные особняки, а после подойдете к Главным Нарзанным ваннам в редком индо-сарацинском стиле. Я расскажу о Нарзанной галерее и удивительном кисловодском источнике, местном санатории и гостинице, где останавливались Сергей Прокофьев, Айседора Дункан и Владимир Маяковский. А после вы сможете продегустировать «кислую воду» — живительный нарзан.

Символы города

Вы увидите памятник небесному покровителю Кисловодска и мемориал медикам-героям ВОВ. В завершение мы подойдем к живописной Колоннаде, излюбленному месту кисловодских художников, близ которой находится Лермонтовская площадка. Вы вспомните роман «Герой нашего времени» и отыщете печального и задумчивого демона под бюстом поэта.

Организационные детали

Дегустация нарзана в Нарзанной галерее оплачивается дополнительно.