1 отзыв оставили туристы

Откройте для себя Кисловодск с новой стороны в рамках уникальной экскурсии «Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут». Ваш личный гид проведет вас по историческому центру, где каждый уголок хранит свои

тайны и истории. От Курортного бульвара с его величественными зданиями и санаториями до Нарзанной галереи, где вы сможете оценить целебные свойства знаменитого кисловодского нарзана. Узнайте о знаменитых гостях города, таких как Сергей Прокофьев и Владимир Маяковский, и почувствуйте дух истории, прогуливаясь по местам, связанным с их именами. Экскурсия завершится у живописной Колоннады, где вас ждет встреча с произведениями местных художников и бюстом М.Ю. Лермонтова. Не упустите шанс увидеть Кисловодск под иным углом и обогатить свой культурный багаж

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Кисловодску. В это время город оживает, и вы сможете насладиться прогулками по Курортному бульвару и посещением исторических мест. Летние месяцы также позволяют комфортно изучать символы города и знаменитые достопримечательности. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город тоже привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и уделить внимание деталям.

Сейчас август — это идеальное время.