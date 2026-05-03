1 отзыв оставили туристы

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Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут

Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Откройте для себя Кисловодск с новой стороны в рамках уникальной экскурсии «Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут». Ваш личный гид проведет вас по историческому центру, где каждый уголок хранит свои
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тайны и истории.

От Курортного бульвара с его величественными зданиями и санаториями до Нарзанной галереи, где вы сможете оценить целебные свойства знаменитого кисловодского нарзана.

Узнайте о знаменитых гостях города, таких как Сергей Прокофьев и Владимир Маяковский, и почувствуйте дух истории, прогуливаясь по местам, связанным с их именами.

Экскурсия завершится у живописной Колоннады, где вас ждет встреча с произведениями местных художников и бюстом М.Ю. Лермонтова. Не упустите шанс увидеть Кисловодск под иным углом и обогатить свой культурный багаж

5
230 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕒 Узнайте город за короткое время
  • 📚 Исторические факты и легенды
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 👨‍🏫 Индивидуальный подход и ответы на вопросы
  • 🍹 Дегустация нарзана

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Кисловодску. В это время город оживает, и вы сможете насладиться прогулками по Курортному бульвару и посещением исторических мест. Летние месяцы также позволяют комфортно изучать символы города и знаменитые достопримечательности. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город тоже привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и уделить внимание деталям.
Сейчас август — это идеальное время.
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут

Что можно увидеть

  • Курортный бульвар
  • Главпочтамт
  • Курортная поликлиника
  • Дом Офицеров
  • Главные Нарзанные ванны
  • Нарзанная галерея
  • Памятник небесному покровителю Кисловодска
  • Мемориал медикам-героям ВОВ
  • Колоннада
  • Лермонтовская площадка

Описание экскурсии

Курортный бульвар

Вы в Кисловодске впервые или едете транзитом? Наша прогулка охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями. Мы пройдемся по историческому центру и совершим променад по Курортному бульвару, где находятся главные лечебные заведения курорта конца XIX — начала XX века. Вы увидите советское здание главпочтамта, курортную поликлинику, красивейший дом Офицеров и старинные особняки, а после подойдете к Главным Нарзанным ваннам в редком индо-сарацинском стиле. Я расскажу о Нарзанной галерее и удивительном кисловодском источнике, местном санатории и гостинице, где останавливались Сергей Прокофьев, Айседора Дункан и Владимир Маяковский. А после вы сможете продегустировать «кислую воду» — живительный нарзан.

Символы города

Вы увидите памятник небесному покровителю Кисловодска и мемориал медикам-героям ВОВ. В завершение мы подойдем к живописной Колоннаде, излюбленному месту кисловодских художников, близ которой находится Лермонтовская площадка. Вы вспомните роман «Герой нашего времени» и отыщете печального и задумчивого демона под бюстом поэта.

Организационные детали

Дегустация нарзана в Нарзанной галерее оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 7 лет200 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Школьники700 ₽
Студенты900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4591 туриста
Влюбилась в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно — хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Умею находить общий язык с любыми гостями. Понимаю, что на
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экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов — поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КавМинВод.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 230 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
226
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3
3
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1
Екатерина
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный, много интересных фактов и наглядных фотографий в рамках экскурсии! Ирина, действительно влюбляет в город! А это всегда важно увидеть город глазами человека, любящего его!!! Рекомендуем!!!
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный,
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Надежда
Спасибо, Ирина за свидание! Вы очаровательны, ваш рассказ о Кисловодске познавательный и лаконичный. Вы сумели удивить некоторыми историями о известных личностях, с которыми связана история Кисловодска и Пятигорска и красочно передать дух и атмосферу прошлой эпохи, особенно когда читали отрывки из произведений Пушкина и Лермонтова. 10 из 10!
Спасибо, Ирина за свидание! Вы очаровательны, ваш рассказ о Кисловодске познавательный и лаконичный. Вы сумели удивить
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Олег
Очень энергичная программа автоэкскурсии. спасибо за первое знакомство с Пятигорском.
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О
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка по городу, интересные факты про историю города Кисловодска.
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка
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Надежда
Интересная, познавательная экскурсия. Для общего представления о городе, его развитии в разные исторические периоды нашей страны, в контексте других городов КМВ, исторических личностях, которые приезжали в город, достаточная. Были на
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экскурсии 19 мая с детьми 12 лет, детям понравилось, формат 90 минут самое то для первого знакомства с городом. Погода немного подводила, периодически дождь накрапывал. До этого съездили в г. Пятигорск на экскурсию, в г. Грозный, Аргун, Шали. Осталось только съездить в горы, чтобы картинка от Северного Кавказа сложилась👍

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Наталья
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой рассказа. За 90 минут мы успели полюбить жемчужину Кавказских Минеральный вод - город Кисловодск!
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой
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