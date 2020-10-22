1 отзыв оставили туристы

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Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут

Увидеть главные достопримечательности и познакомиться с историей города на прогулке по центру

5
1 отзыв
Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Спид-дейтинг — хороший способ узнать не только нового человека, но и город! Мы прогуляемся по исторической части Кисловодска, осматривая главные памятники и вспоминая интересные факты.

Вы сможете задать любые вопросы, которые вас интересуют, и составить впечатление о городе!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 13001 170 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут

Что вас ожидает

Курортный бульвар
Вы в Кисловодске впервые или едете транзитом? Наша прогулка 👣 охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️. Мы пройдемся по историческому центру и совершим променад по Курортному бульвару, где находятся главные лечебные заведения курорта конца XIX — начала XX века. Вы увидите советское здание главпочтамта, курортную поликлинику, красивейший дом Офицеров и старинные особняки, а после подойдете к Главным Нарзанным ваннам в редком индо-сарацинском стиле. Я расскажу о Нарзанной галерее и удивительном кисловодском источнике, местном санатории и гостинице, где останавливались Сергей Прокофьев, Айседора Дункан и Владимир Маяковский. А после вы сможете продегустировать «кислую воду» — живительный нарзан.

Символы города
Вы увидите памятник небесному покровителю Кисловодска и мемориал медикам-героям ВОВ. В завершение мы подойдем к живописной Колоннаде, излюбленному месту кисловодских художников, близ которой находится Лермонтовская площадка. Вы вспомните роман «Герой нашего времени» и отыщете печального и задумчивого демона под бюстом поэта.

Организационные детали

Дегустация нарзана в Нарзанной галерее оплачивается дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у южного входа в Нарзанную галерею
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут
Быстрое свидание: Кисловодск за 60 минут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Влюбившись в Кисловодск очень давно, хочу и вас убедить, что этот город прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но как мама двух детей, понимаю, что на экскурсии по Кисловодску должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» название города. Поэтому экскурсия сопровождается так же наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском и его достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего города.
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1 отзыв оставили туристы

22 октября 2020
Отдыхаем мы семьей в городе Ессентуки. Решили съездить на ознакомительную поездку в Кисловодск. Но не для того, чтобы просто попить нарзан, а еще хотелось что то узнать про этот город, причем время было ограничено. Экскурсию бронировали день в день. Гид быстро подтвердил заказ и уже через 2 часа мы встретились с гидом Ириной. Гид Ирина очень интересно рассказала о самом Кисловодске, о главных памятниках архитектуры Курортного бульвара, о знаменитостях которые побывали на курорте и конечно о нарзане. Дала ценные советы для следующего посещения города. 100 % можно сказать, что быстрое свидание удалось, никто не замерз, детям было не утомительно, хочется вернуться еще раз.

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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