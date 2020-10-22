1 отзыв оставили туристы

Курортный бульвар Вы в Кисловодске впервые или едете транзитом? Наша прогулка 👣 охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️. Мы пройдемся по историческому центру и совершим променад по Курортному бульвару, где находятся главные лечебные заведения курорта конца XIX — начала XX века. Вы увидите советское здание главпочтамта, курортную поликлинику, красивейший дом Офицеров и старинные особняки, а после подойдете к Главным Нарзанным ваннам в редком индо-сарацинском стиле. Я расскажу о Нарзанной галерее и удивительном кисловодском источнике, местном санатории и гостинице, где останавливались Сергей Прокофьев, Айседора Дункан и Владимир Маяковский. А после вы сможете продегустировать «кислую воду» — живительный нарзан.
Символы города Вы увидите памятник небесному покровителю Кисловодска и мемориал медикам-героям ВОВ. В завершение мы подойдем к живописной Колоннаде, излюбленному месту кисловодских художников, близ которой находится Лермонтовская площадка. Вы вспомните роман «Герой нашего времени» и отыщете печального и задумчивого демона под бюстом поэта.
Организационные детали
Дегустация нарзана в Нарзанной галерее оплачивается дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 у южного входа в Нарзанную галерею
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Влюбившись в Кисловодск очень давно, хочу и вас убедить, что этот город прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но как мама двух детей, понимаю, что на экскурсии по Кисловодску должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» название города. Поэтому экскурсия сопровождается так же наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском и его достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни нашего города.
Отдыхаем мы семьей в городе Ессентуки. Решили съездить на ознакомительную поездку в Кисловодск. Но не для того, чтобы просто попить нарзан, а еще хотелось что то узнать про этот город, причем время было ограничено. Экскурсию бронировали день в день. Гид быстро подтвердил заказ и уже через 2 часа мы встретились с гидом Ириной. Гид Ирина очень интересно рассказала о самом Кисловодске, о главных памятниках архитектуры Курортного бульвара, о знаменитостях которые побывали на курорте и конечно о нарзане. Дала ценные советы для следующего посещения города. 100 % можно сказать, что быстрое свидание удалось, никто не замерз, детям было не утомительно, хочется вернуться еще раз.