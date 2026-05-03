1 отзыв оставили туристы

Познакомьтесь с Кисловодском: от курортного бульвара до легендарных памятников и дегустации нарзана
Откройте для себя Кисловодск с новой стороны в рамках уникальной экскурсии «Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут». Ваш личный гид проведет вас по историческому центру, где каждый уголок хранит свои читать дальшеуменьшить
тайны и истории.
От Курортного бульвара с его величественными зданиями и санаториями до Нарзанной галереи, где вы сможете оценить целебные свойства знаменитого кисловодского нарзана.
Узнайте о знаменитых гостях города, таких как Сергей Прокофьев и Владимир Маяковский, и почувствуйте дух истории, прогуливаясь по местам, связанным с их именами.
Экскурсия завершится у живописной Колоннады, где вас ждет встреча с произведениями местных художников и бюстом М.Ю. Лермонтова. Не упустите шанс увидеть Кисловодск под иным углом и обогатить свой культурный багаж
Июнь, июль и август идеально подходят для экскурсии по Кисловодску. В это время город оживает, и вы сможете насладиться прогулками по Курортному бульвару и посещением исторических мест. Летние месяцы также позволяют комфортно изучать символы города и знаменитые достопримечательности. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, город тоже привлекателен. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой и уделить внимание деталям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Курортный бульвар
Главпочтамт
Курортная поликлиника
Дом Офицеров
Главные Нарзанные ванны
Нарзанная галерея
Памятник небесному покровителю Кисловодска
Мемориал медикам-героям ВОВ
Колоннада
Лермонтовская площадка
Описание экскурсии
Курортный бульвар
Вы в Кисловодске впервые или едете транзитом? Наша прогулка охватит все основные сюжеты биографии города и познакомит вас с главными достопримечательностями. Мы пройдемся по историческому центру и совершим променад по Курортному бульвару, где находятся главные лечебные заведения курорта конца XIX — начала XX века. Вы увидите советское здание главпочтамта, курортную поликлинику, красивейший дом Офицеров и старинные особняки, а после подойдете к Главным Нарзанным ваннам в редком индо-сарацинском стиле. Я расскажу о Нарзанной галерее и удивительном кисловодском источнике, местном санатории и гостинице, где останавливались Сергей Прокофьев, Айседора Дункан и Владимир Маяковский. А после вы сможете продегустировать «кислую воду» — живительный нарзан.
Символы города
Вы увидите памятник небесному покровителю Кисловодска и мемориал медикам-героям ВОВ. В завершение мы подойдем к живописной Колоннаде, излюбленному месту кисловодских художников, близ которой находится Лермонтовская площадка. Вы вспомните роман «Герой нашего времени» и отыщете печального и задумчивого демона под бюстом поэта.
Организационные детали
Дегустация нарзана в Нарзанной галерее оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1300 ₽
Дети до 7 лет
200 ₽
Пенсионеры
1000 ₽
Школьники
700 ₽
Студенты
900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 4591 туриста
Влюбилась в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно — хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Умею находить общий язык с любыми гостями. Понимаю, что на читать дальшеуменьшить
экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов — поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КавМинВод.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 230 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Ирина, интереснейший и разносторонний рассказчик, приятный собеседник!!! Мы с большим удовольствием прогулялись, материал понятный и доступный, много интересных фактов и наглядных фотографий в рамках экскурсии! Ирина, действительно влюбляет в город! А это всегда важно увидеть город глазами человека, любящего его!!! Рекомендуем!!!
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Надежда
Спасибо, Ирина за свидание! Вы очаровательны, ваш рассказ о Кисловодске познавательный и лаконичный. Вы сумели удивить некоторыми историями о известных личностях, с которыми связана история Кисловодска и Пятигорска и красочно передать дух и атмосферу прошлой эпохи, особенно когда читали отрывки из произведений Пушкина и Лермонтова. 10 из 10!
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Олег
Очень энергичная программа автоэкскурсии. спасибо за первое знакомство с Пятигорском.
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О
Ольга
Благодарим нашего экскурсовода Ирину за приятно проведённое время. Лёгкий и доступный формат экскурсии, не спешная прогулка по городу, интересные факты про историю города Кисловодска.
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Надежда
Интересная, познавательная экскурсия. Для общего представления о городе, его развитии в разные исторические периоды нашей страны, в контексте других городов КМВ, исторических личностях, которые приезжали в город, достаточная. Были на читать дальшеуменьшить
экскурсии 19 мая с детьми 12 лет, детям понравилось, формат 90 минут самое то для первого знакомства с городом. Погода немного подводила, периодически дождь накрапывал. До этого съездили в г. Пятигорск на экскурсию, в г. Грозный, Аргун, Шали. Осталось только съездить в горы, чтобы картинка от Северного Кавказа сложилась👍
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Наталья
Спасибо Ирине за очень содержательный, эмоциональный, интересный рассказ о Кисловодске! Вы покорили нас знаниями и красотой рассказа. За 90 минут мы успели полюбить жемчужину Кавказских Минеральный вод - город Кисловодск!
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