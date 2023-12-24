Дмитрий — ваш гид в Кисловодске

Провёл экскурсии для 241 туриста

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными людьми трансформировалась в профессиональную сферу. Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях. Приглашаю вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Экскурсии провожу лично, без помощников и команды гидов. Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми!

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