Полюбоваться зимними пейзажами, по желанию покататься на ватрушках и узнать, где живёт Уэс Дадэ
Разбавьте праздничные дни активным отдыхом в Хасаутском ущелье с Дедом Морозом! Вы отправитесь в путешествие, где вас ждут катание на ватрушках, кавказская кухня (по желанию) и потрясающие природные виды.
Вы полюбуетесь Эльбрусом со смотровой площадки, зайдёте в замок, который строили в 20 веке для первых лиц, и наберёте целебной воды из источника.
Вы полюбуетесь Эльбрусом со смотровой площадки, зайдёте в замок, который строили в 20 веке для первых лиц, и наберёте целебной воды из источника.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы поедем по девственной горной местности с потрясающими панорамными видами. Будем делать остановки для прогулок и фото. А я — Дед Мороз и по совместительству гид — расскажу интересные истории: о том, кто такой Уэс Дадэ и где он живёт, как спит вулкан Эльбрус и откуда берутся нарзаны.
На нашем пути — такие локации:
- Смотровая площадка Манглай на высоте 2055 м, вековой сосновый лес, обсерватория МГУ и другие потрясающе красивые места для прогулок и фото
- Живописный водопад Шаджатмаз, название которого переводится как «место, где не растёт трава»
- Замок Бетала Калмыкова, построенный в 1936 году для первых лиц республики в средневековом стиле. Замок на реконструкции, но можно зайти внутрь.
- Экопарк с 20 минеральными источниками, тюбингом для детей и взрослых и вкуснейшими шашлыками и хычинами в ресторане
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в экопарк — 150 руб. /чел., тюбинг — 600 руб. /2 часа, 300 руб. /разовый спуск, обед — по желанию, бутылка для минеральной воды — по желанию (можно набрать в свою)
- По желанию вы можете подготовить подарки для детей, а Дед Мороз незаметно переложит их к себе в мешок и в удобный момент подарит вашим детям
- Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7. Путь от Кисловодска к экопарку займёт не более 1,5 часов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 241 туриста
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу Дмитрий! Проведение экскурсий для меня интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными людьми трансформировалась в профессиональную сферу. Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях. Приглашаю вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Экскурсии провожу лично, без помощников и команды гидов. Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми!
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