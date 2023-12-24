Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Индивидуальная экскурсия в Кисловодске

Полюбоваться зимними пейзажами, по желанию покататься на ватрушках и узнать, где живёт Уэс Дадэ

Разбавьте праздничные дни активным отдыхом в Хасаутском ущелье с Дедом Морозом! Вы отправитесь в путешествие, где вас ждут катание на ватрушках, кавказская кухня (по желанию) и потрясающие природные виды.

Вы полюбуетесь Эльбрусом со смотровой площадки, зайдёте в замок, который строили в 20 веке для первых лиц, и наберёте целебной воды из источника.
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Из Кисловодска с Дедом Морозом - в экопарк
Ближайшие даты:
24
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Описание

Что вас ожидает

Мы поедем по девственной горной местности с потрясающими панорамными видами. Будем делать остановки для прогулок и фото. А я — Дед Мороз и по совместительству гид — расскажу интересные истории: о том, кто такой Уэс Дадэ и где он живёт, как спит вулкан Эльбрус и откуда берутся нарзаны.

На нашем пути — такие локации:

  • Смотровая площадка Манглай на высоте 2055 м, вековой сосновый лес, обсерватория МГУ и другие потрясающе красивые места для прогулок и фото
  • Живописный водопад Шаджатмаз, название которого переводится как «место, где не растёт трава»
  • Замок Бетала Калмыкова, построенный в 1936 году для первых лиц республики в средневековом стиле. Замок на реконструкции, но можно зайти внутрь.
  • Экопарк с 20 минеральными источниками, тюбингом для детей и взрослых и вкуснейшими шашлыками и хычинами в ресторане

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в экопарк — 150 руб. /чел., тюбинг — 600 руб. /2 часа, 300 руб. /разовый спуск, обед — по желанию, бутылка для минеральной воды — по желанию (можно набрать в свою)
  • По желанию вы можете подготовить подарки для детей, а Дед Мороз незаметно переложит их к себе в мешок и в удобный момент подарит вашим детям
  • Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7. Путь от Кисловодска к экопарку займёт не более 1,5 часов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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