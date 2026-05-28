Здесь растут каменные грибы и прямо из-под земли бьёт целебная вода, высится двуглавый Эльбрус и шумят мощные водопады.
Отправляемся в Джилы-Су — выше облаков, чтобы попробовать легендарный нарзан и увидеть высшую точку Европы.
А ещё вы узнаете, почему источники прозвали богатырской водой и как традиции карачаевцев связаны с горами.
Описание экскурсии
- Перевал Шаджатмаз на высоте более 2000 м, откуда открывается захватывающий вид на Эльбрус.
- Долина Нарзанов, где из-под земли бьёт множество минеральных ключей. Вы узнаете, как рождаются источники и почему нарзан называют богатырской водой.
- Водопады Султан и Кызыл-Су, которые срываются с высоты 40 метров.
- Каменные грибы — изваяния из застывшего пепла, обтёсанные ветром до причудливых форм.
Организационные детали
- Питание оплачивается дополнительно; по пути не всегда есть кафе, поэтому советуем взять запас воды и лёгкий перекус.
- Поездка пройдёт на внедорожнике УАЗ Patriot или аналогичном, зимой — на специально подготовленной технике.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Курортном бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 718 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
