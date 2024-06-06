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🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 25 отзывов Жемчужины Приэльбрусья: от урочища Джилы-Су до секретных нарзанов Погрузитесь в мир природных чудес Кисловодска: от захватывающих видов Эльбруса до лечебных нарзанных ванн и водопадов Начало: По месту вашего проживания 15 000 ₽ за всё до 7 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 30 отзывов Джилы-Су: эксклюзивное путешествие из Кисловодска Исследуйте сокровища Кавказа, наслаждаясь величием гор, чистотой водопадов и уникальностью минеральных источников Начало: По договоренности 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 40 отзывов Из Кисловодска - на урочище Джилы-Су: водопады, термальные источники, ущелья Путешествие на урочище Джилы-Су из Кисловодска. Водопады, термальные источники, горные реки и древние ущелья ждут вас Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 43 отзыва Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Кисловодска Погрузитесь в мир загадок и красоты Джилы-су, где каждый шаг открывает новые тайны и незабываемые виды Начало: У места вашего проживания 13 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 20 отзывов Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ 18 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 75 отзывов Джилы-Су - путешествие в мир волшебства Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии Начало: От места вашего проживания Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 162 отзыва Джилы-Су: горы, водопады и ущелья Насладиться видами на Эльбрус и Кавказский хребет, принять нарзанные ванны и узнать о местной жизни Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ... Расписание: ежедневно в 07:00 3 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 11 отзывов Джилы-Су - сокровище Приэльбрусья Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов Начало: По договоренности от 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Мини-группа 8 часов 4 отзыва Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе Начало: По вашему адресу Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 6 отзывов В потрясающий Джилы-Су! Джиппинг в мини-группе Отправиться к подножию Эльбруса, зарядиться энергией нарзанов, увидеть «Аватары» и посетить водопады Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 07:00 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов К термальным источникам Джилы-Су по захватывающей дороге Открыть идиллические пейзажи трех регионов, посетить Долину нарзанов и оценить красоту водопадов Начало: В Кисловодске по договоренности 14 700 ₽ за всё до 3 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Кисловодска Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады Начало: По согласованию в любом городе КМВ 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Джилы-Су и Бермамыт - 2 чуда Кавказа за 1 день Отправиться в насыщенное путешествие по горной Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии от 25 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 25% скидка Мини-группа 8 часов 3 отзыва Джилы-Су: путешествие к источникам из Кисловодска Вас ждёт погружение в мир целебных вод и живописных пейзажей на экскурсии к горячим источникам Джилы-Су Начало: По вашему адресу Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15 4270 3 203 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Джилы-Су: горы, водопады и минеральные источники Посетить самое живописное урочище в окрестностях Кисловодска и насладиться видами Эльбруса Начало: У вашего отеля 12 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Экскурсия на Джилы-Су + оздоровительный треккинг на Калинов Мост Перезагрузиться в горах, попить целебного нарзана и пройти по северному склону Эльбруса от 17 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 13 часов Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Кисловодска. Горы в сердце, а сердце - в горах Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму Начало: От вашего адреса проживания 30000 28 500 ₽ за всё до 4 чел.