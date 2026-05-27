Вы откроете Кавказ, который не встретишь на открытках Домбая или Эльбруса. Это заповедная Осетия, где каждый камень помнит шёпот Великого Шелкового пути. Мы отправимся в сердце Аланского царства и покажем места, где природа выступила главным архитектором крепостей, а люди научились жить на отвесных скалах, строя города без единого гвоздя.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

06:00 — выезд из Кисловодска. По пути мы заберём путешественников из Ессентуков и Пятигорска. Вы узнаете, чем дигорцы отличаются от иронцев и кударцев, и почему их язык сохранил древние звуки. Это поможет вам понять мелодичные названия местных сёл

11:00 — каньон Ахсинта и Чёртов мост. В Средние века здесь работала естественная таможня: брёвна над ущельем убирали при опасности, и враги оказывались в реке Урух. Перед вами открывается вид на теснину

11:40 — скульптура Уастырджи. Памятник весом 28 тонн закрепили на скале на высоте 22 метра. Вы увидите, как конь словно парит в воздухе, потому что конструкция держится всего на двух точках опоры. А ещё узнаете о табу, по которому женщины не произносят вслух полное имя святого

12:00 — карстовые источники. Вода столетиями промывала известняки, поэтому реки вырываются из горы. Зимой эти потоки превращаются в голубые ледяные сталагмиты

12:30 — дом-музей «Задалеской Нана». Вы посетите место силы, где, по легенде, женщина спасла осиротевших детей от воинов Тамерлана

13:15 — обед. Стоит попробовать уалибах — пирог с сыром на тонком тесте — и чай с местным чабрецом

14:00 — селение Ханаз и замок Фрегат. Вы увидите строение с кладкой без цемента. И услышите легенды: по одной версии, его построил разбойник Мансау, по другой — это гениальная имитация утёса для маскировки

14:45 — руины фабрики в Фаснале. Мы расскажем, как в сердце диких гор появилось предприятие с электрическими подъёмниками и железной дорогой, где работали итальянцы, греки и осетины

15:15 — водопад Галдоридон. Вас ждёт пешая прогулка ~ 1 км в одну сторону. Здесь вы понаблюдаете за оптической иллюзией: кажется, что не вода падает, а скала уходит вверх. А в брызгах при солнце висит радуга

16:00 — Галиат. Кроме того, вы исследуете осетинский Мачу-Пикчу. Его построили по принципу вертикальной архитектуры, где дома соединили лестницами и переходами по крышам. Мы покажем, как жители перебегали к башне в случае опасности, и враг даже не догадывался, что за фасадом из двух-трёх окон скрывается многоуровневый город на 600–700 человек

17:30 — возвращение в Кисловодск. При ясной погоде вы увидите закат на трассе в сторону Эльбруса

