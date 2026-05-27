Мы отправимся в сердце Аланского царства и покажем места, где природа выступила главным архитектором крепостей, а люди научились жить на отвесных скалах, строя города без единого гвоздя.
Описание экскурсии
06:00 — выезд из Кисловодска. По пути мы заберём путешественников из Ессентуков и Пятигорска. Вы узнаете, чем дигорцы отличаются от иронцев и кударцев, и почему их язык сохранил древние звуки. Это поможет вам понять мелодичные названия местных сёл
11:00 — каньон Ахсинта и Чёртов мост. В Средние века здесь работала естественная таможня: брёвна над ущельем убирали при опасности, и враги оказывались в реке Урух. Перед вами открывается вид на теснину
11:40 — скульптура Уастырджи. Памятник весом 28 тонн закрепили на скале на высоте 22 метра. Вы увидите, как конь словно парит в воздухе, потому что конструкция держится всего на двух точках опоры. А ещё узнаете о табу, по которому женщины не произносят вслух полное имя святого
12:00 — карстовые источники. Вода столетиями промывала известняки, поэтому реки вырываются из горы. Зимой эти потоки превращаются в голубые ледяные сталагмиты
12:30 — дом-музей «Задалеской Нана». Вы посетите место силы, где, по легенде, женщина спасла осиротевших детей от воинов Тамерлана
13:15 — обед. Стоит попробовать уалибах — пирог с сыром на тонком тесте — и чай с местным чабрецом
14:00 — селение Ханаз и замок Фрегат. Вы увидите строение с кладкой без цемента. И услышите легенды: по одной версии, его построил разбойник Мансау, по другой — это гениальная имитация утёса для маскировки
14:45 — руины фабрики в Фаснале. Мы расскажем, как в сердце диких гор появилось предприятие с электрическими подъёмниками и железной дорогой, где работали итальянцы, греки и осетины
15:15 — водопад Галдоридон. Вас ждёт пешая прогулка ~ 1 км в одну сторону. Здесь вы понаблюдаете за оптической иллюзией: кажется, что не вода падает, а скала уходит вверх. А в брызгах при солнце висит радуга
16:00 — Галиат. Кроме того, вы исследуете осетинский Мачу-Пикчу. Его построили по принципу вертикальной архитектуры, где дома соединили лестницами и переходами по крышам. Мы покажем, как жители перебегали к башне в случае опасности, и враг даже не догадывался, что за фасадом из двух-трёх окон скрывается многоуровневый город на 600–700 человек
17:30 — возвращение в Кисловодск. При ясной погоде вы увидите закат на трассе в сторону Эльбруса
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: входной билет в дом-музей 250 ₽/чел., завтрак, обед (предупредите о вегетарианстве или аллергии заранее)
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры
- Экскурсия не подходит для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: на маршруте очень высокие ступени башен и крутые склоны
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽