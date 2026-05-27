Мои заказы

Из Кисловодска - в Горную Дигорию

Увидеть каньон Ахсинта, карстовые источники, водопад Галдоридон, замок Фрегат и местный Мачу-Пикчу
Вы откроете Кавказ, который не встретишь на открытках Домбая или Эльбруса. Это заповедная Осетия, где каждый камень помнит шёпот Великого Шелкового пути.

Мы отправимся в сердце Аланского царства и покажем места, где природа выступила главным архитектором крепостей, а люди научились жить на отвесных скалах, строя города без единого гвоздя.
Из Кисловодска - в Горную Дигорию
Из Кисловодска - в Горную Дигорию
Из Кисловодска - в Горную Дигорию

Описание экскурсии

06:00 — выезд из Кисловодска. По пути мы заберём путешественников из Ессентуков и Пятигорска. Вы узнаете, чем дигорцы отличаются от иронцев и кударцев, и почему их язык сохранил древние звуки. Это поможет вам понять мелодичные названия местных сёл

11:00 — каньон Ахсинта и Чёртов мост. В Средние века здесь работала естественная таможня: брёвна над ущельем убирали при опасности, и враги оказывались в реке Урух. Перед вами открывается вид на теснину

11:40 — скульптура Уастырджи. Памятник весом 28 тонн закрепили на скале на высоте 22 метра. Вы увидите, как конь словно парит в воздухе, потому что конструкция держится всего на двух точках опоры. А ещё узнаете о табу, по которому женщины не произносят вслух полное имя святого

12:00 — карстовые источники. Вода столетиями промывала известняки, поэтому реки вырываются из горы. Зимой эти потоки превращаются в голубые ледяные сталагмиты

12:30 — дом-музей «Задалеской Нана». Вы посетите место силы, где, по легенде, женщина спасла осиротевших детей от воинов Тамерлана

13:15 — обед. Стоит попробовать уалибах — пирог с сыром на тонком тесте — и чай с местным чабрецом

14:00 — селение Ханаз и замок Фрегат. Вы увидите строение с кладкой без цемента. И услышите легенды: по одной версии, его построил разбойник Мансау, по другой — это гениальная имитация утёса для маскировки

14:45 — руины фабрики в Фаснале. Мы расскажем, как в сердце диких гор появилось предприятие с электрическими подъёмниками и железной дорогой, где работали итальянцы, греки и осетины

15:15 — водопад Галдоридон. Вас ждёт пешая прогулка ~ 1 км в одну сторону. Здесь вы понаблюдаете за оптической иллюзией: кажется, что не вода падает, а скала уходит вверх. А в брызгах при солнце висит радуга

16:00 — Галиат. Кроме того, вы исследуете осетинский Мачу-Пикчу. Его построили по принципу вертикальной архитектуры, где дома соединили лестницами и переходами по крышам. Мы покажем, как жители перебегали к башне в случае опасности, и враг даже не догадывался, что за фасадом из двух-трёх окон скрывается многоуровневый город на 600–700 человек

17:30 — возвращение в Кисловодск. При ясной погоде вы увидите закат на трассе в сторону Эльбруса

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются: входной билет в дом-музей 250 ₽/чел., завтрак, обед (предупредите о вегетарианстве или аллергии заранее)
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры
  • Экскурсия не подходит для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата: на маршруте очень высокие ступени башен и крутые склоны
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3918 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!

Входит в следующие категории Кисловодска

Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - в Горную Дигорию»

3 в 1 из Кисловодска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
На машине
7 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Кисловодска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Вас ждёт насыщенный день: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники. Насладитесь природой и культурой в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
2900 ₽ за человека
К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
На квадроциклах
3 часа
-
15%
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
К Медовым водопадам на квадроциклах - с трансфером из Кисловодска
Пейзажи предгорий и горные реки ждут вас на пути к Медовым водопадам. Трансфер из Кисловодска, инструктаж и незабываемые эмоции на квадроциклах
Начало: У колоннады в Кисловодске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 960 ₽17 600 ₽ за всё до 3 чел.
Потрясающие окрестности Кисловодска
На машине
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
от 8925 ₽ за человека
3 в 1 из Кисловодска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
7 часов
-
20%
40 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
3 в 1 из Кисловодска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Начало: Мы забираем по Вашему адресу
2900 ₽3625 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кисловодске
5500 ₽ за человека