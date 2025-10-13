-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: Куртатинское ущелье, Даргавс и многое другое. Увлекательное путешествие в сердце Северной Осетии ждёт вас
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5000 ₽
6250 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5250 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5700 ₽
6000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
В Осетию - на внедорожнике из Кисловодска
Уехать в самое сердце Кавказа - к древним крепостям, родовым башням и живописным ущельям
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5200 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска в Галиат - навстречу приключениям
Открыть Северную Осетию: подняться в горы, увидеть древние крепости и познакомиться с культурой края
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 22:00
12 дек в 22:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 октября 2025Северная Осетия в мини-группе: путешествие из КисловодскаДата посещения: 6 октября 20256.10.2025г. Гид-водитель Олег. Замечательная экскурсия на комфортабельной машине Toyota, группа 7 человек. Олег - прекрасный водитель, гид и организатор, внимательный
- ААлександр6 декабря 2025Ездили с Георгием, очень понравилось. Комфортный автомобиль Toyota, время пролетело незаметно. Грандиозные локации, интересные истории. Спасибо за чудесную экскурсию.
- ЕЕлена1 декабря 2025Все прошло отлично. Хорошая организация, отличный автомобиль. Повезло с погодой в горах, было тепло и солнечно, не смотря на то,
- ЛЛилия30 ноября 2025Ездили на экскурсию вместе с Николаем. Понравилось абсолютно все, начиная от связи за день до выезда и заканчивая рассказами о
- ККсения30 ноября 2025Прекрасная получилась экскурсия, огромное спасибо Гиду Артуру… было очень весело и интересно!
- ТТатьяна27 ноября 2025Спасибо за прекрасное путешествие по Северной Осетии 🌟 Пейзажи поражают своей красотой и живописностью.
Отдельная благодарность гиду Алексею. Все было чудесно, интересно, познавательно, увлекательно 🌟
Организация тура - на высшем уровне 💫
- ИИнна26 ноября 2025Это восторг! Если бы можно было поставить 10 баллов, я бы это сделала. Северная Осетия однозначно рекомендуется к посещению. Невероятные
- ИИрина21 ноября 2025Отличная поездка! Все супер!
- ЮЮлия21 ноября 2025Путешествовали в Осетию с Ильей. Все отлично. Илья рассказал много интересных фактов. Несмотря на компанию из двух занудных женщин, путешествие прошло отлично, и у Ильи железное терпение:)
- ССтанислав15 ноября 2025Все просто супер! 😍
- ЕЕкатерина14 ноября 2025Были на экскурсии с Григорием, все прошло прекрасно. Комфортный и удобный автомобиль, знания гида, и завораживающие виды Северной Осетии сделали наш день незабываемым. Спасибо!
- ААни14 ноября 2025Экскурсия произвела очень хорошее впечатление! Места были безумно красивыми, гид Алексей был вежливым, интересно рассказывал про посещаемые места, отвечал на возникаемые вопросы, хорошо шутил))
В общем, от поездки только самые положительные эмоции!!
- ЕЕкатерина13 ноября 2025Спасибо нашему водителю и гиду Николаю за потрясающий экскурсионный день!
- ииришка9 ноября 2025отличная экскурсия по осетии оставила самые яркие впечатления!! особенно хочу отметить нашего гида алексея - его харизма и профессионализм 😍😍😍
он
- ДДарья7 ноября 2025В прекраснейшую Северную Осетию ездили вместе с гидом Олегом. Это была невероятно насыщенная и информативная поездка ❤️ Каждая локация стоит
- ККристина7 ноября 2025Посетили Северную Осетию с гидом Алексеем, все было замечательно!!)
Рано утром, ещё до рассвета, нас забрали из Кисловодска. По пути встретили
- ССветлана5 ноября 2025Добрый день!
Большое спасибо, экскурсия очень понравилась. Отдельная благодарность нашему гиду Григорию, интересный рассказчик, внимательный и заботливый человек.
- ИИрина4 ноября 2025Посетили Осетию. Это было незабываемо. Наш гид Александр показал не только красоты Осетии, но познакомил с историей этого края, с
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Посетила Северную Осетию с гидом Алексеем и осталась очень довольна! Всю дорогу Алексей рассказывал интересные факты о данной местности 👍🏻
- ЕЕлена3 ноября 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия. Гид Андрей интересно все рассказывал, везде помогал. Природа и горы просто шикарные.
