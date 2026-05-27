Едем смотреть Пятигорск — живой и полный неожиданных историй. Вы прогуляетесь по парку «Цветник», заглянете в колодец Провал и подниметесь на Машук.
Услышите рассказы о Лермонтове, Пушкине, литературе, городских легендах и ключевых достопримечательностях.
Услышите рассказы о Лермонтове, Пушкине, литературе, городских легендах и ключевых достопримечательностях.
Описание экскурсии
Начнём с атмосферного парка «Цветник»
Вы увидите кофейню Гукасова и скульптуру Кисы Воробьянинова, полюбуетесь Лермонтовской галереей и услышите о Ермоловских ваннах, где бывал Пушкин.
Посетите природный колодец Провал
Пройдёте по подземному тоннелю и встретите Остапа Бендера.
Подниметесь на гору Машук
На автокарах доберётесь до вершины и окинете взглядом невероятную панораму Пятигорска.
Мы расскажем:
- об иконе Божьей Матери от бабушки Лермонтова
- доме княжны Мери и книжной героине
- главных достопримечательностях Пятигорска
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне или автобусе
- Дополнительно оплачивается подъём на автокарах на Машук — 600 ₽ за чел.
- Если дорога на гору будет закрыта, больше времени проведём в парке
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1759 туристов
В нашей команде — только профессиональные гиды с большим опытом. Транспорт — комфортный и надёжный. С радостью покажем вам все красоты Кавказа!
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - в Пятигорск с парком, горой и озером»
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеОзеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
4275 ₽
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
от 13 900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Неизведанные уголки Кисловодского парка
Погрузитесь в историю и природу Кисловодского парка, исследуя уникальные маршруты, где можно увидеть Красные грибы и следы древнего океана
Начало: В районе санатория «Заря»
Завтра в 08:00
30 мая в 10:00
6667 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и Эльбрус за 1 день
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
1800 ₽ за человека