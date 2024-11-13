Вы сбежите от городской суеты и вихря дел, чтобы окунуться в покой залитых солнцем хвойных лесов, голубовато-пресинего неба, чистейшего звучания горного воздуха, шумных рек и величественных гор в одном из
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Поездка в горы Кавказа В путешествие отправимся на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа, посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. На долгую память Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами, а я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции на фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что посетим?
- Овеянное легендами, лежащее в обрамлении скал озеро Гижгит — внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых искушённых путешественников.
- Тырныауз — самый высокогорный город в России. Он известен тем, что через него, по долине реки Баксан, проложена знаменитая дорога к Эльбрусу.
- Приэльбрусье — крупнейший центр альпинизма и горнолыжного спорта на Кавказе. Здесь вы полюбуетесь высочайшей вершиной Европы — Эльбрусом.
- Поляна Азау — наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Расположена между поселком Терскол и склонами Эльбруса на высоте 2300 метров над уровнем моря.
Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
• Поляна Чегет — живописное место, которое притягивает тысячу туристов провести активный отдых в Приэльбрусье. В качестве курорта поляна Чегет прекрасна сама по себе. Зимой — чистейший белый снег, румяные люди, запах шашлыка из многочисленных кафе, аккуратные отели, сосновый лес вокруг. Летом — буйство зелени, цветы, шум протекающей поодаль горной реки, возможность отправиться на водопады и покой, абсолютное умиротворение в окружении древних гор, свидетелей вечности. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30-ти дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:
- Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
- Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 рублей.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений).
- При необходимости предоставляется детское кресло.
- Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек.
- На выбор предоставляется подъём по канатке с поляны Азау или с Чегета.
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Тырныауз
- Приэльбрусье
- Поляна Азау
- Поляна Чегет
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Если вы хотите получить фото со станции канатной дороги Гара-Баши или Чегет-3, стоимость поездки увеличивается на стоимость билетов на подъёмник за каждого человека, включая фотографа. Стоимость подъемника - 1100 руб. /чел. до станции Гара-Баши 900 руб. /чел. до станции Чегет-3
- Обед, перекусы и напитки
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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