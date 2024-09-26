Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика — Кабардино-Балкария. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на знаменитый Эльбрус и покорить его вершину. Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие по самым красивым местам республики.
Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсииНевероятная Кабардино-Балкария Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны. Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды. Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет. Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек. Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины. Важная информация • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы. Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей. Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду. В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи. На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (13+)
|от 3 200 ₽
|Детский (3-12)
|от 3 000 ₽
|Стандартный билет
|3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шаджатмаз
- Площадка менгиров
- Скалы Аватары
- Водопады Шейх, Султан и Каракая
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Экосбор - 100 руб. с человека, еда и напитки в кафе, вход в Парк Долина Нарзанов - 150 рублей с человека
- Скалы Аватары вход на смотровую площадку - 50 рублей
- Вход / Въезд. В Национальный парк Приэльбрусье - 200 рублей
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода непредсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы
- Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды, мы не несем ответственность, если погодные условия будут плохие, но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 624 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 сен 2024
Замечательные виды!. Толковый,общительный,эрудированный гид Роман. Показал все что можно было,плюс дополнительно провез. Рекомендую
Н
Наталья
26 сен 2024
С
Светлана
25 сен 2024
Прекрасный вид на Эльбрус!!! Красивые виды всю дорогу, два водопада посмотрели, а третий водопад вдали от трассы в 3 км- так сказал водитель и не все захотели идти пешком 6км,
Е
Елена
25 сен 2024
Машина приехала раньше на 40 мин заявленного времени. Учитывая, что это раннее утро - остались без завтрака. Водитель - гид после отказа группы заехать дополнительно на смотровую, естественно за доп. плату потерял к экскурсии интерес. Это было не очень приятно
А
Алексей
25 сен 2024
И
Ильдус
25 сен 2024
З
Зульфия
24 сен 2024
Е
Елена
24 сен 2024
Ездили с водителем -гидом Иваном, очень всё понравилось. Иван очень интересно рассказывал, осторожно вёз нас по горам. Маршрут очень насыщенный и интересный. Посмотрели очень много горных красот. Очень впечатляющий маршрут. Советуем. Путешествуйте со Спутником и Иваном!!! Будете вспоминать и заново "переживать" приятные моменты путешествия. 🔥
О
Ольга
23 сен 2024
Нашей группе очень повезло с погодой, у нас были волшебные локации с видом на Эльбрус. Гид-водитель
А
Александр
23 сен 2024
С погодой повезло, всю дорогу можно было любоваться красивыми пейзажами и прекрасно был виден Эльбрус со смотровой площадки. К водопаду Каракая-су прогулялись по тропе 2 км (для меня это лучший вариант посещения водопада). Спасибо гиду Сергею за поездку.
Е
Елена
23 сен 2024
Ездили на экскурсию в Джилы Су. Мы оставались очень довольны! Нам повезло с погодой и мы видели Эльбрус во всей его красе!!! Наш гид и водитель Роман приложил максимум усилий для этого! Роман очень доброжелательный, опытный водитель и гид. В этой поездке узнали много интересного, увидели горы во всем их великолепии! Огромное спасибо Роману!
М
Марина
23 сен 2024
Очень понравилась дорога, красота зачаровывающая, аж дух захватывает. Жалко, что купание в нарзанной ванне плохо организованы. Время ограничено. И не всем удалось принять ванну. Женские часы 3 часа без перерыва потом мужские часы 4 часа без перерывов. Не все водопады удалось посмотреть, опять время на осмотр ограничено. А красоты сказочные, не хотелось уезжать!
Л
Людмила
22 сен 2024
Понравилось всё, увидела всю красоту Северного Кавказа.
Гид Сергей-супер! Спасибо!!!
Гид Сергей-супер! Спасибо!!!
П
Павел
22 сен 2024
И
Иванов
22 сен 2024
Отличная экскурсия, все в меру. Забрали прямо от дома, гид (Марат) знает все тонкости, когда стоит подождать, куда стоит зайти, по какому маршруту можно успеть до непогоды. В итоге всё увидели, и Эльбрус, и водопады, по тропинке прогулялись и при этом не упоролись вусмерть. Водитель он тоже аккуратный, посадка свободная, машина комфортная. Всем бы таких
Входит в следующие категории Кисловодска
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