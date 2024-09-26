А Александр Замечательные виды!. Толковый,общительный,эрудированный гид Роман. Показал все что можно было,плюс дополнительно провез. Рекомендую

Н Наталья

С Светлана читать дальше тем более вскоре погода сильно изменилась- пошел дождь… Прекрасное кафе по дороге к водопадам- хачапури с картофелем и сыром замечательный на вкус и подача аккуратная- респект повару! Из минусов- отсутствие элементарных санитарных удобств в месте подхода к водопадам- и грязно. А природа великолепна! Водитель Джамал аккуратный, вежливый. Прекрасный вид на Эльбрус!!! Красивые виды всю дорогу, два водопада посмотрели, а третий водопад вдали от трассы в 3 км- так сказал водитель и не все захотели идти пешком 6км,

Е Елена Машина приехала раньше на 40 мин заявленного времени. Учитывая, что это раннее утро - остались без завтрака. Водитель - гид после отказа группы заехать дополнительно на смотровую, естественно за доп. плату потерял к экскурсии интерес. Это было не очень приятно

А Алексей

И Ильдус

З Зульфия

Е Елена Ездили с водителем -гидом Иваном, очень всё понравилось. Иван очень интересно рассказывал, осторожно вёз нас по горам. Маршрут очень насыщенный и интересный. Посмотрели очень много горных красот. Очень впечатляющий маршрут. Советуем. Путешествуйте со Спутником и Иваном!!! Будете вспоминать и заново "переживать" приятные моменты путешествия. 🔥

О Ольга Нашей группе очень повезло с погодой, у нас были волшебные локации с видом на Эльбрус. Гид-водитель

А Александр С погодой повезло, всю дорогу можно было любоваться красивыми пейзажами и прекрасно был виден Эльбрус со смотровой площадки. К водопаду Каракая-су прогулялись по тропе 2 км (для меня это лучший вариант посещения водопада). Спасибо гиду Сергею за поездку.

Е Елена Ездили на экскурсию в Джилы Су. Мы оставались очень довольны! Нам повезло с погодой и мы видели Эльбрус во всей его красе!!! Наш гид и водитель Роман приложил максимум усилий для этого! Роман очень доброжелательный, опытный водитель и гид. В этой поездке узнали много интересного, увидели горы во всем их великолепии! Огромное спасибо Роману!

М Марина Очень понравилась дорога, красота зачаровывающая, аж дух захватывает. Жалко, что купание в нарзанной ванне плохо организованы. Время ограничено. И не всем удалось принять ванну. Женские часы 3 часа без перерыва потом мужские часы 4 часа без перерывов. Не все водопады удалось посмотреть, опять время на осмотр ограничено. А красоты сказочные, не хотелось уезжать!

Л Людмила Понравилось всё, увидела всю красоту Северного Кавказа.

Гид Сергей-супер! Спасибо!!!

П Павел