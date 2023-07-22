За одну экскурсию вы прогуляетесь по исторической части города, попробуете разные виды нарзана, познакомитесь с культурой и традициями местных горцев, увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и снежные горы, покормите гордого четырехрогого барашка и, конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В течение экскурсии вы узнаете о традициях и культуре местных горцев, которые вносят свой колорит в жизнь Кисловодска. Я расскажу удивительные факты о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их. С удовольствием посоветую лучшие места, где можно вкусно поесть и что ещё интересного посетить в Кисловодске и в городах КМВ. Историческая часть города Первая часть нашей экскурсии — пешеходная, и посвящена исторической части города. Маршрут начинается с того места, откуда началась история города Кисловодска — с Кисловодской крепости. Спустимся в нижний парк к первому источнику питьевой воды — Стеклянной струе. Прогуляемся вдоль реки Ольховка к главному зданию города — Нарзанной галерее. По пути нас ждёт символ Кисловодска последних лет — камни, чудесным образом сложенные и балансирующие друг на друге. Пройдём мимо старой читальни и первых на КМВ цветочных часов, дату на которых буквально высаживают каждый день, и далее мимо Колоннады — первой кофейни в городе и места, где снимали сцены из фильма «Чебурашка». Попробуем разных нарзанов в Центральной галерее. Прогуляемся по Курортному бульвару до поющего фонтана и до самого красивого здания в городе — Нарзанных ванн. Во время экскурсии по городу поговорим об истории нашего города, первых жителях и об особенностях первой курортной публики. Я расскажу о том, откуда берётся нарзан, почему он так легендарен и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Две самые популярные природные достопримечательности Во второй части экскурсии мы отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся к символу Кисловодска - «Кольцо горе» по стопам Лермонтова и посетим легендарные Медовые водопады. На последних можно попробовать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом масштабном в России зиплайне. Обязательно покормим гордого четырехрогого барашку в Карачаевском подворье и посмотрим в музее как жили карачаевцы много лет назад. Высокогорье за Кисловодском В третьей части экскурсии посетим высокогорье за Кисловодском. Заедем на высоту 2000 м. на плато Шаджасмас, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых площадок на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Здесь же располагается знаменитая лавочка с видом на альпийские луга и снежные пики. Спустимся в урочище Лахран, где располагается уникальное место — Долина Нарзанов. Здесь на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире. А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими), шашлык и запечённая форель. Дегустируем местные нарзаны и легендарный Серебряный источник, прогуляемся вдоль реки Хасаут по живописному ущелью. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кисловодская крепость
- Стеклянная струя
- Нарзанная галерея
- Колоннада
- Нарзанные ванны
- Поющий фонтан
- Кольцо гора
- Медовые водопады
- Плато Шаджасмас
- Долина Нарзанов
Что включено
- Трансфер
- Травяной чай
Что не входит в цену
- Обед
- Экосбор - 800 руб. с человека
Место начала и завершения?
По месту заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
От экскурсии остались в полном восторге!
Во-первых, экскурсия проходила на семиместном комфортном чистом автомобиле, что немаловажно для большой семьи. Виктор очень аккуратный и внимательный водитель, в автомобиле есть детское кресло, салфетки
Во-первых, экскурсия проходила на семиместном комфортном чистом автомобиле, что немаловажно для большой семьи. Виктор очень аккуратный и внимательный водитель, в автомобиле есть детское кресло, салфетки
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