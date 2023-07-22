Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы За одну экскурсию вы прогуляетесь по исторической части города, попробуете разные виды нарзана, познакомитесь с культурой и традициями местных горцев, увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и снежные горы, покормите гордого четырехрогого барашка и, конечно, попробуете национальную кавказскую кухню и сухое домашнее вино. 5 2 отзыва

Виктор Ваш гид в Кисловодске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 18 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В течение экскурсии вы узнаете о традициях и культуре местных горцев, которые вносят свой колорит в жизнь Кисловодска. Я расскажу удивительные факты о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их. С удовольствием посоветую лучшие места, где можно вкусно поесть и что ещё интересного посетить в Кисловодске и в городах КМВ. Историческая часть города Первая часть нашей экскурсии — пешеходная, и посвящена исторической части города. Маршрут начинается с того места, откуда началась история города Кисловодска — с Кисловодской крепости. Спустимся в нижний парк к первому источнику питьевой воды — Стеклянной струе. Прогуляемся вдоль реки Ольховка к главному зданию города — Нарзанной галерее. По пути нас ждёт символ Кисловодска последних лет — камни, чудесным образом сложенные и балансирующие друг на друге. Пройдём мимо старой читальни и первых на КМВ цветочных часов, дату на которых буквально высаживают каждый день, и далее мимо Колоннады — первой кофейни в городе и места, где снимали сцены из фильма «Чебурашка». Попробуем разных нарзанов в Центральной галерее. Прогуляемся по Курортному бульвару до поющего фонтана и до самого красивого здания в городе — Нарзанных ванн. Во время экскурсии по городу поговорим об истории нашего города, первых жителях и об особенностях первой курортной публики. Я расскажу о том, откуда берётся нарзан, почему он так легендарен и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Две самые популярные природные достопримечательности Во второй части экскурсии мы отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся к символу Кисловодска - «Кольцо горе» по стопам Лермонтова и посетим легендарные Медовые водопады. На последних можно попробовать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом масштабном в России зиплайне. Обязательно покормим гордого четырехрогого барашку в Карачаевском подворье и посмотрим в музее как жили карачаевцы много лет назад. Высокогорье за Кисловодском В третьей части экскурсии посетим высокогорье за Кисловодском. Заедем на высоту 2000 м. на плато Шаджасмас, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых площадок на Эльбрус и Главный Кавказский хребет. Здесь же располагается знаменитая лавочка с видом на альпийские луга и снежные пики. Спустимся в урочище Лахран, где располагается уникальное место — Долина Нарзанов. Здесь на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире. А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими), шашлык и запечённая форель. Дегустируем местные нарзаны и легендарный Серебряный источник, прогуляемся вдоль реки Хасаут по живописному ущелью. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 12:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кисловодская крепость

Стеклянная струя

Нарзанная галерея

Колоннада

Нарзанные ванны

Поющий фонтан

Кольцо гора

Медовые водопады

Плато Шаджасмас

Долина Нарзанов Что включено Трансфер

Травяной чай Что не входит в цену Обед

Экосбор - 800 руб. с человека Место начала и завершения? По месту заказчика Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 7:00 до 12:00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.