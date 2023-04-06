Расстояние от Кисловодска до Пятигорска составляет около 45 км. В дороге наш профессиональный экскурсовод познакомит вас с историей города и расскажет о пребывании М. Ю. Лермонтова на Кавказе в разные годы. После этой экскурсии вам точно захочется перечитать произведения гениального литератора! Канатная дорога на вершину горы Машук Мы пройдемся по канатной дороге, которая была построена в 1971 году по уникальной безопорной технологии. Меньше чем за 5 минут можно подняться на высоту 993 метра над уровнем моря в закрытом вагончике.

С вершины Машука открывается великолепная панорама предгорий Кавказа и Главного Кавказского хребта от Казбека до Эльбруса, а также вид на Пятигорск и горы-лакколиты. ПровалЭто — карстовая воронка или подземное озеро в недрах горы. Вода удивляет своим ярким бирюзовым цветом и… стойким запахом сероводорода. Впервые Провал начали изучать в 1793 году. Температура воды в озере — от 25 до 40 градусов в зависимости от времени года.

В Провал мы пройдем по подземному тоннелю. А на входе нас встретит сам великий комбинатор, продающий входные билеты. А вы помните, с какой целью Остап Бендер собирал плату? С целью капитального ремонта, чтобы не слишком проваливался! Музей «Домик Лермонтова» Музей образован в 1912 году и является одним из первых музеев, посвященных Лермонтову. Знаменитый домик под камышовой крышей, в котором поэт провел свои последние дни, сохранил свой первозданный вид. Тут царит атмосфера XIX века, и кажется, что поэт только что вышел: висит мундир на шифоньере, на столе лежит тетрадь и перо, стоит продавленное кресло. Коллекции музея содержат множество уникальных экспонатов, в том числе личные вещи поэта. Экскурсию проводят музейные экскурсоводы-Лермонтоведы. Место дуэли Лермонтова Многие факты в биографии Лермонтова покрыты тайной. Даже подлинные обстоятельства его гибели так и не были раскрыты. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий. Памятник на месте дуэли достаточно символичен: тут и грифы, отвернувшие головы, и тяжелые цепи, и ограда в виде пуль. Экскурсовод расскажет, что же вкладывал автор в эти символы. Важная информация: При неподходящих погодных условиях или из-за технического регламента работы канатная дорога может быть заменена на парк «Цветник».