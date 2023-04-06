Пятигорск справедливо считается «лермонтовским» городом, ведь именно ему писатель посвятил значительную часть своей жизни. Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью гениального творца.
Канатная дорога, удивительное подземное озеро, место фатальной дуэли и уютный музей, сохранивший в себе следы пребывания Лермонтова, — все это ожидает вас в нашем маршруте!
Канатная дорога, удивительное подземное озеро, место фатальной дуэли и уютный музей, сохранивший в себе следы пребывания Лермонтова, — все это ожидает вас в нашем маршруте!
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Что вас ожидает:
- Канатная дорога на вершину горы Машук (или парк «Цветник»)
- Провал
- Музей «Домик Лермонтова»
- Место дуэли Лермонтова
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Расстояние от Кисловодска до Пятигорска составляет около 45 км. В дороге наш профессиональный экскурсовод познакомит вас с историей города и расскажет о пребывании М. Ю. Лермонтова на Кавказе в разные годы. После этой экскурсии вам точно захочется перечитать произведения гениального литератора! Канатная дорога на вершину горы Машук Мы пройдемся по канатной дороге, которая была построена в 1971 году по уникальной безопорной технологии. Меньше чем за 5 минут можно подняться на высоту 993 метра над уровнем моря в закрытом вагончике.
С вершины Машука открывается великолепная панорама предгорий Кавказа и Главного Кавказского хребта от Казбека до Эльбруса, а также вид на Пятигорск и горы-лакколиты. ПровалЭто — карстовая воронка или подземное озеро в недрах горы. Вода удивляет своим ярким бирюзовым цветом и… стойким запахом сероводорода. Впервые Провал начали изучать в 1793 году. Температура воды в озере — от 25 до 40 градусов в зависимости от времени года.
В Провал мы пройдем по подземному тоннелю. А на входе нас встретит сам великий комбинатор, продающий входные билеты. А вы помните, с какой целью Остап Бендер собирал плату? С целью капитального ремонта, чтобы не слишком проваливался! Музей «Домик Лермонтова» Музей образован в 1912 году и является одним из первых музеев, посвященных Лермонтову. Знаменитый домик под камышовой крышей, в котором поэт провел свои последние дни, сохранил свой первозданный вид. Тут царит атмосфера XIX века, и кажется, что поэт только что вышел: висит мундир на шифоньере, на столе лежит тетрадь и перо, стоит продавленное кресло. Коллекции музея содержат множество уникальных экспонатов, в том числе личные вещи поэта. Экскурсию проводят музейные экскурсоводы-Лермонтоведы. Место дуэли Лермонтова Многие факты в биографии Лермонтова покрыты тайной. Даже подлинные обстоятельства его гибели так и не были раскрыты. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий. Памятник на месте дуэли достаточно символичен: тут и грифы, отвернувшие головы, и тяжелые цепи, и ограда в виде пуль. Экскурсовод расскажет, что же вкладывал автор в эти символы. Важная информация: При неподходящих погодных условиях или из-за технического регламента работы канатная дорога может быть заменена на парк «Цветник».
среда, суббота, воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Что не входит
- Канатная дорога — 360 руб/чел
- Билет в музей «Домик Лермонтова» (Взрослый — 200 руб., школьники, студенты — 100 руб., дошкольники — бесплатно)
- Питание, вода
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Проспект Мира, д. 1, колоннадаЗавершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
- Когда и сколько длится?
- Когда: среда, суббота, воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Возьмите деньги на канатную дорогу и музей (наличными).
- Также возьмите с собой одежду по погоде и воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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