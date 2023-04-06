Классический Пятигорск

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пятигорск справедливо считается «лермонтовским» городом, ведь именно ему писатель посвятил значительную часть своей жизни. Вас ждет обзорная экскурсия по уникальным местам, связанным с личностью гениального творца.

Канатная дорога, удивительное подземное озеро, место фатальной дуэли и уютный музей, сохранивший в себе следы пребывания Лермонтова, — все это ожидает вас в нашем маршруте!
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Классический Пятигорск
Ближайшие даты:
5
апр
8
апр
12
апр
15
апр
19
апр
22
апр
26
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Канатная дорога на вершину горы Машук (или парк «Цветник»)
  • Провал
  • Музей «Домик Лермонтова»
  • Место дуэли Лермонтова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Расстояние от Кисловодска до Пятигорска составляет около 45 км. В дороге наш профессиональный экскурсовод познакомит вас с историей города и расскажет о пребывании М. Ю. Лермонтова на Кавказе в разные годы. После этой экскурсии вам точно захочется перечитать произведения гениального литератора! Канатная дорога на вершину горы Машук Мы пройдемся по канатной дороге, которая была построена в 1971 году по уникальной безопорной технологии. Меньше чем за 5 минут можно подняться на высоту 993 метра над уровнем моря в закрытом вагончике.
С вершины Машука открывается великолепная панорама предгорий Кавказа и Главного Кавказского хребта от Казбека до Эльбруса, а также вид на Пятигорск и горы-лакколиты. ПровалЭто — карстовая воронка или подземное озеро в недрах горы. Вода удивляет своим ярким бирюзовым цветом и… стойким запахом сероводорода. Впервые Провал начали изучать в 1793 году. Температура воды в озере — от 25 до 40 градусов в зависимости от времени года.
В Провал мы пройдем по подземному тоннелю. А на входе нас встретит сам великий комбинатор, продающий входные билеты. А вы помните, с какой целью Остап Бендер собирал плату? С целью капитального ремонта, чтобы не слишком проваливался! Музей «Домик Лермонтова» Музей образован в 1912 году и является одним из первых музеев, посвященных Лермонтову. Знаменитый домик под камышовой крышей, в котором поэт провел свои последние дни, сохранил свой первозданный вид. Тут царит атмосфера XIX века, и кажется, что поэт только что вышел: висит мундир на шифоньере, на столе лежит тетрадь и перо, стоит продавленное кресло. Коллекции музея содержат множество уникальных экспонатов, в том числе личные вещи поэта. Экскурсию проводят музейные экскурсоводы-Лермонтоведы. Место дуэли Лермонтова Многие факты в биографии Лермонтова покрыты тайной. Даже подлинные обстоятельства его гибели так и не были раскрыты. 15 июля 1841 года поэт погиб от руки своего друга Николая Мартынова на дуэли в Пятигорске. О причинах дуэли спорят до сих пор. Вы узнаете несколько версий. Памятник на месте дуэли достаточно символичен: тут и грифы, отвернувшие головы, и тяжелые цепи, и ограда в виде пуль. Экскурсовод расскажет, что же вкладывал автор в эти символы. Важная информация: При неподходящих погодных условиях или из-за технического регламента работы канатная дорога может быть заменена на парк «Цветник».

среда, суббота, воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатная дорога — 360 руб/чел
  • Билет в музей «Домик Лермонтова» (Взрослый — 200 руб., школьники, студенты — 100 руб., дошкольники — бесплатно)
  • Питание, вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1, колоннада
Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суббота, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите деньги на канатную дорогу и музей (наличными).
  • Также возьмите с собой одежду по погоде и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На автобусе
Обзорные
История и культура

Похожие туры из Кисловодска

Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
Нет отзывов
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Прогуляться по всем значимым местам города-курорта
у Колоннады
Завтра
9 апр
11 апр
13 апр
1 000 за человека
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Максим
Максим
97 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Познакомиться с символами Кисловодска, Пятигорска и Железноводска и взглянуть на них глазами поэта
по договоренности в Кисловодске
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
9 100 за всё до 3 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
13 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ