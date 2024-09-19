Откройте для себя настоящий Кавказ и насладитесь сказочными горными пейзажами! В мини-группе вы отправитесь в путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит через Баксанское ущелье, насладитесь природными красотами и познакомитесь с местными легендами. Поездка проходит на комфортабельных автомобилях, что позволяет посетить такие места, куда нет хода туристическим автобусам.

Описание экскурсии

Откройте для себя настоящий Кавказ

Погрузитесь в атмосферу сказочных горных пейзажей и насладитесь уникальной природой Кавказа! Наш путь к Эльбрусу проходит вдоль живописного Баксанского ущелья, ведя нас к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Во время поездки наш гид-водитель поделится с вами увлекательными историями о покорении Эльбруса, а также расскажет о традициях местных жителей, легендах и стихах, посвящённых этому великому Кавказскому гиганту.

Путешествие к Эльбрусу

Дорога к Эльбрусу будет полна живописных видов: вы сможете полюбоваться величественными ущельями и горными аулами. С высоты гор открываются захватывающие дух панорамы Кавказских гор, а в финале путешествия вас встретит красавец Эльбрус.

Озеро Гижгит

Одним из самых красивых мест нашего маршрута станет озеро Гижгит, также известное как Былымское озеро. Здесь вы не встретите толпы туристов, так как добраться до этого места не так просто. Озеро овеяно множеством легенд, которые мы с удовольствием вам расскажем. Летом холмы вокруг водоема покрыты яркими цветами, а вода в озере имеет невероятный бирюзовый оттенок — вид поистине сказочный!

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