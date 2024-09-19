Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
Откройте для себя настоящий Кавказ и насладитесь сказочными горными пейзажами! В мини-группе вы отправитесь в путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит через Баксанское ущелье, насладитесь природными красотами и познакомитесь с местными легендами.
Поездка проходит на комфортабельных автомобилях, что позволяет посетить такие места, куда нет хода туристическим автобусам.
4.93
591 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Откройте для себя настоящий Кавказ
Погрузитесь в атмосферу сказочных горных пейзажей и насладитесь уникальной природой Кавказа! Наш путь к Эльбрусу проходит вдоль живописного Баксанского ущелья, ведя нас к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Во время поездки наш гид-водитель поделится с вами увлекательными историями о покорении Эльбруса, а также расскажет о традициях местных жителей, легендах и стихах, посвящённых этому великому Кавказскому гиганту.
Путешествие к Эльбрусу
Дорога к Эльбрусу будет полна живописных видов: вы сможете полюбоваться величественными ущельями и горными аулами. С высоты гор открываются захватывающие дух панорамы Кавказских гор, а в финале путешествия вас встретит красавец Эльбрус.
Озеро Гижгит
Одним из самых красивых мест нашего маршрута станет озеро Гижгит, также известное как Былымское озеро. Здесь вы не встретите толпы туристов, так как добраться до этого места не так просто. Озеро овеяно множеством легенд, которые мы с удовольствием вам расскажем. Летом холмы вокруг водоема покрыты яркими цветами, а вода в озере имеет невероятный бирюзовый оттенок — вид поистине сказочный!
Важная информация
Экскурсия доступна по единой цене из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.
В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно.
Время выезда, контакты водителя и номер машины будут сообщены вам накануне поездки.
На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки.
Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
После оформления заказа вам будет доступен телефон гида — свяжитесь с ним и сообщите адрес пребывания заранее.
Выбирайте удобную одежду по погоде, в горах может быть прохладно.
Не забудьте взять с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей.
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Эльбрус
Баксанское ущелье
Тырныауз
Озеро Гижгит
Поляна Азау
Поляна Нарзанов
Ущелье Адыр Су
Что включено
Трансфер до места проживания на комфортном минивэне или внедорожнике (туда и обратно)
Услуги профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
Питание. Средний чек 500-700 руб. (по желанию)
Канатная дорога: взрослый - 2100 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1150-1250 руб. /чел. (в зависимости от сезона, по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Перед поездкой обязательно посмотрите прогноз погоды
Мы не несем ответственность
Если погодные условия будут плохие
Но постараемся сделать поездку максимально комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 591 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
559
4
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4
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Е
Екатерина
19 сен 2024
З
Завражнов
8 сен 2024
Всё было бы хорошо,если бы не работа подъемников. Стояли на подъём и спуск 5 часов!
Т
Татьяна
7 сен 2024
В
Виктория
5 сен 2024
Мы помним ездили на Эльбрус в мини группе вдвоём. Наш экскурсовод Давид приехал вовремя с утра к самому дому. В автобусе соблалась приятая компани. Накануне узнали, что, большой подъемник закрыт читать дальше
и очереди ужасные, по ходу все вместе, что поедем на Чегет, не менее прекрасный и будем любоваться Эльбрусом анфас. Давид подробно и интересно рассказывал про всё, что было по дороге. Происходисхождение гор, названия, про все города курорты, даты, названия, высоты….. и как это он всё помнит….? Было интересно. С погодой повезло, очередей на подъемник вообще не было. Народу немного. Красота вокруг фантастическая. Впечатления зашкаливают. Мы были в восторге. Потом поляна наозанов, потом ущелье… Уставшие и довольные возвратились вовремя домой. Спасибо Давиду и компании Спутник.
В
Виктория
4 сен 2024
Для начала огромным плюсом является то, что забирают от места проживания, не нужно никуда ехать рано утром, кого-то искать, ждать. Далее-маленькая группа (8 человек) и удобный маленький трансфер! Программа довольно интересная. Огромное спасибо гиду Виталию! Столько всего интересного рассказывает!
Е
Евгения
3 сен 2024
Красивая природа, горы, озеро, гид, он же водитель - Владимир всю дорогу рассказывал интересные истории, времени на осмотр локаций хватило, все понравилось.
А
Александр
3 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Основная цель была побывать как можно ближе к вершине Эльбруса. Все остальные локации в программе для меня были нкинтересны. Но это лично моё мнение. Очень понравился бонус читать дальше
от организаторов - кофе от гида на озере и организация питания (друзья, питание оплачивать нужно отдельно согласно выбранным заказам). Расстроило, что работала только одна канатная дорога. Из-за этого увеличилось время подъема и соответственно уменьшилось время пребывания наверху. Не успел подняться выше 4000. Времени хватило только дойти пешком до снега и пришлось возращаться, хотя силы и желание подняться были.
L
Larisa.silinskay
2 сен 2024
Очень понравилось. Гид Радмир просто молодец, создал настроение у всей группы, а также отдельное спасибо за содержательные рассказы о достопримечательностях, с которыми мы ознакомились во время экскурсии Замечательный гид побольше бы таких.
А
Алина
29 авг 2024
Все очень понравилось. Забрали от места проживания. Гид Радмир был ко всем очень внимателен, по дороге рассказывал интересные факты о городах КМВ. Нашей группе повезло с погодой, удалось насладиться видами на 100%. Завораживающие виды на Эльбрус, очень красивое озеро, пейзажи увлекали всю дорогу. Отличная поездка!
С
Сергей
29 авг 2024
Самые не забываемые впечатления! Гид Иван мастер своего дела. Спасибо за эмоции!!! 👏
О
Ольга
27 авг 2024
Получили массу положительных эмоций несмотря на непогоду! Посетили долину нарзанов, можно попробовать разную воду на вкус, источники буквально бьют из-под земли. Сама дорога до подножия Эльбруса невероятно красивая, подняли на канатке читать дальше
до верхней точки. На обратном пути заехали на озеро Гижгит. Виды захватывающие. Большое спасибо гиду Виталию: всю дорогу туда и обратно нас сопровождали интересные рассказы про историю, местные народы и их обычаи. За кофе с финиками отдельное спасибо:) Рекомендую маршрут и организатора
А
Александра
20 авг 2024
19 августа брали групповую экскурсию «Красота Кавказа», всю экскурсию были исключительно положительные эмоции. Гид Артемий просто шикарный, его настолько интересно слушать, что было жалко заснуть на 10 минут! Нам повезло с погодой, было безоблачно и очень тепло. Группа была небольшая 8 человек.
Л
Людмила
15 авг 2024
Н
Наталья
12 авг 2024
Все очень понравилось! Приеду еще раз 🙂
Т
Татьяна
9 авг 2024
Экскурсия была замечательная! Гид Евгений очень интересно рассказывал о достопримечательностях, о истории республик. Экскурсию рекомендую. Гиду отдельное спасибо!