Гора Кольцо: великое таинство ветров

Маршрут включает несколько пунктов. Первый — знаменитая Гора Кольцо на северной окраине Кисловодска. Это чудо природы получило свое название не просто так. Искусное мастерство ветряных потоков и естественная эрозия песчаника создали набор гротов, но главное творение – идеально круглое сквозное отверстие, напоминающее кольцо. Диаметр его составляет целых 8 метров. Именно благодаря этому гора обрела свое название.

Медовые водопады: живое звучание природы

Вторая остановка на маршруте — не менее захватывающая. Медовые водопады в Кисловодске — гордость местных жителей и слабость туристов. Спускаясь по узкой тропинке вглубь гранитного каньона, можно вблизи оценить уникальность и самобытность каждого водопада. Первыми встречают гостей три красавца, расположенные на реке Аликоновка — Жемчужный, Скрытый и Чертова Мельница. Самый мощный из пятерки — Жемчужный. Ещё два, Большой и Малый Медовые, раскинулись на реке Эчки-Баш, притоке Аликоновки. Высота Большого водопада составляет целых 18 метров, он самый крупный из всех.

Карачаевское подворье: частичка культуры и истории

После обзора и фотосессий возле Медовых водопадов экскурсия ⛳ ведет гостей в этнографический музей 🖼 «Карачаевское подворье». Музей знакомит посетителей с культурой и бытом кавказского народа. Помещение стилизировано под старинные технологии постройки, имеют земляные крыши. Музей располагает коллекциями старинной одежды, кухонных принадлежностей, орудия, бытовых предметов разных эпох. Также имеются экспозиции находок, сделанных непосредственно в регионе.

На территории музея имеет скотный двор. Это открытая площадка с клетками с кроликами, козами, овцами. Животных можно кормить, с ними разрешается фотографироваться, что особенно нравится детям.

Чайный домик: божественный вкус даров Кавказа

Прекрасное завершение вечера — уютное чаепитие с вкусностями, которое предлагает в рамках экскурсии 🧭 Медовые водопады Чайный домик. Огромный выбор травяных чаев заставит задуматься даже гурманов, но ограничиваться одним видом напитка — не обязательно, тем более, что самые вкусные вы сможете купить в качестве подарка родным и друзьям.